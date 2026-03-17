Gianluca Minchiotti

Inter'den Recoba 50 yaşına bastı. Moratti: "O, futbolda sevdiğim her şeyin vücut bulmuş hali. Bana ona çok fazla para ödediğimi söylerdi"

Chino önemli bir doğum gününü kutluyor: İşte onun hakkında söylenenler

"Recoba, futbolda sevdiğim her şeyin vücut bulmuş hali. Bana şöyle derdi: 'Başkan, bana çok fazla para ödüyorsunuz'." Massimo Moratti, bugün 50. yaşını kutlayan "Chino" lakaplı Alvaro Recoba'yı böyle anıyor: saf yetenek, öngörülemez bir deha ve insanları hayallere daldıran bir futbolun sembolü. Uruguay'dan çocukluğuyla ilgili neredeyse efsanevi hikayeler geliyor: arka arkaya attığı goller, tek başına maçı çevirdiği maçlar ve kalıpların dışında, özgür bir karakter. Rafa Perrone tarafından keşfedilen Recoba, Danubio'da büyüdü ve Avrupa'ya büyük sıçramadan önce Nacional'da kendini kanıtladı.

1997'de Moratti, onu Ronaldo ile birlikte Inter'e transfer etti. San Siro'daki ilk maçı film gibiydi: oyuna girer girmez attığı iki golle Brescia'yı mağlup etti ve taraftarların kalbini anında kazandı. Moratti, "İnanılmaz goller atıyordu, dahice ve eğlenceliydi" diyecekti.

  • Düzensiz ama eşsiz bir yetenek olan Recoba, takım arkadaşlarının da kalbinde iz bırakmıştır:Corriere.it'te yer alan habere göre Javier Zanetti onu "gördüğü en saf oyunculardan biri" olarak hatırlarken, Christian Vieri ise ona onlarca asist ve belirleyici hareket atfetmektedir.

    Giuseppe Marotta'nın isteğiyle 1999'da Venezia'da geçirdiği dönem de unutulmaz: 19 maçta 11 gol, tam bir yıldız oyuncunun performansları. Nerazzurri formasıyla 72 gol attı, bunların çoğu muhteşemdi, örneğin Empoli'ye karşı orta sahadan attığı ünlü lob gibi. Bir nesil taraftarı coşturan, çizgi film karakterleri gibi hareketler.

    Bugün Recoba, Deportivo Táchira'da teknik direktörlük yapıyor, ancak her şeyden önce romantik futbolun sembolü olmaya devam ediyor: kusurlu, öngörülemez, ancak iz bırakabilen bir futbol.

