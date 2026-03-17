Inter'den Recoba 50 yaşına bastı. Moratti: "O, futbolda sevdiğim her şeyin vücut bulmuş hali. Bana ona çok fazla para ödediğimi söylerdi"

"Recoba, futbolda sevdiğim her şeyin vücut bulmuş hali. Bana şöyle derdi: 'Başkan, bana çok fazla para ödüyorsunuz'." Massimo Moratti, bugün 50. yaşını kutlayan "Chino" lakaplı Alvaro Recoba'yı böyle anıyor: saf yetenek, öngörülemez bir deha ve insanları hayallere daldıran bir futbolun sembolü. Uruguay'dan çocukluğuyla ilgili neredeyse efsanevi hikayeler geliyor: arka arkaya attığı goller, tek başına maçı çevirdiği maçlar ve kalıpların dışında, özgür bir karakter. Rafa Perrone tarafından keşfedilen Recoba, Danubio'da büyüdü ve Avrupa'ya büyük sıçramadan önce Nacional'da kendini kanıtladı.

1997'de Moratti, onu Ronaldo ile birlikte Inter'e transfer etti. San Siro'daki ilk maçı film gibiydi: oyuna girer girmez attığı iki golle Brescia'yı mağlup etti ve taraftarların kalbini anında kazandı. Moratti, "İnanılmaz goller atıyordu, dahice ve eğlenceliydi" diyecekti.