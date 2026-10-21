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Giuseppe Marotta InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter'den Marotta: "Şampiyonlar Ligi'ni hayal etme hakkımız var, pastanın üzerindeki kiraz eksik. PSG de geçen yıl ilk maçlarını kaybetti..."

Inter
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk
Inter - Shakhtar Donetsk

Inter Başkanı Beppe Marotta, 2026/2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki üçüncü maçın arifesinde Amazon Prime Video mikrofonlarına konuştu. Marotta, bir yandan sezon başındaki tahminini, diğer yandan da ligde oynadıkları ilk iki maçtan da yenilgiyle ayrılmalarının ardından Bastoni ve Chivu'nun heyecanı dizginlemeye yönelik sözlerini değerlendirdi.

  • ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ

    "Sonuna kadar mücadele etme görevimiz var ama hayal kurma hakkımız da var."

  • PSG de geçen yıl ilk üç maçını kaybetti.

    "İstatistiksel açıdan bakarsak PSG geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ancak geçen yılki ilk üç maçını kaybetti."

  • Can yakan yenilgiler

    "Elbette iki mağlubiyet can yakıyor ve bunu mutlaka telafi etmeliyiz. Bu, devam eden bir süreç; Şampiyonlar Ligi'ne düzenli olarak katılmak bir başarı."

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  • O "çok istenen son dokunuş" eksik

    "Kupalar, Serie A şampiyonlukları ve başka unvanlar kazanmış, iki Şampiyonlar Ligi ve bir Avrupa Ligi finaline çıkmış olmak olumlu; bunlar garanti değildi. Hep o çok arzulanan son dokunuş eksik kalıyor ama bunu yapmak kolay değil."

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