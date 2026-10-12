Inter, 30 giungo 2026'da sona eren mali yılın bilançosunu bugün onayladı. Kulüp, 22,7 milyon kâr elde ederken tarihinin en yüksek ikinci cirosuna ulaştı. Kulübün yönetimini öven başkan ve CEO Beppe Marotta, kulübün resmî internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada gelirleri daha da artırmak için atılacak bir sonraki adımın yeni stadyumun inşası olacağını vurguladı.
Inter'den Marotta: "Çifte şampiyonlukta da ekonomik denge ve sürdürülebilirlik. Yeni stadyum yakında"
İyileştirme
"Üçüncü kez lig ve kupa dublesini kazandığımız bir sezonda, kulüp saha dışında mali açıdan sağlamlaşma dönemi geçirdi. Mali toparlanma çalışmaları, Oaktree'nin yeni sahip olarak gelişiyle daha da hız kazandı"
Ekonomik ve varlık yapısının güçlendirilmesi
"Onayınıza sunulan mali tablolar, kulübün ekonomik ve mali durumundaki önemli güçlenmeyi teyit ediyor. Gelirler yeniden 500 milyon avroyu aştı, mali yıl net kârla kapandı, finansman giderleri önceki dönemin mali tablolarına göre azaldı ve sermaye uzun bir aradan sonra yeniden pozitife döndü"
Yeni stat yakında
"Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz; sürdürülebilirlik ile sportif rekabet gücü arasında denge kurma çabamız durmayacak. Milano'nun yeni stadyumuna yönelik tasarım çalışmalarının harika sonucunu yakında hepinizle paylaşacağız. Bu stadyum, yeni bir kent simgesi olmasının yanı sıra spor odaklı, canlı ve kent sakinlerine açık, yenilenmiş bir merkez olacak. Kulübe ait bu tesis, Inter'in gelirlerini artırmasını ve Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle arasındaki farkı kapatmasını sağlayacak stratejik bir platform da olacak."
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