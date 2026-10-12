"Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz; sürdürülebilirlik ile sportif rekabet gücü arasında denge kurma çabamız durmayacak. Milano'nun yeni stadyumuna yönelik tasarım çalışmalarının harika sonucunu yakında hepinizle paylaşacağız. Bu stadyum, yeni bir kent simgesi olmasının yanı sıra spor odaklı, canlı ve kent sakinlerine açık, yenilenmiş bir merkez olacak. Kulübe ait bu tesis, Inter'in gelirlerini artırmasını ve Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle arasındaki farkı kapatmasını sağlayacak stratejik bir platform da olacak."