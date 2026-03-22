Inter'den Kolarov: "Çok parlak bir performans sergilemedik, ama Atalanta maçı geride kaldı. Bu akşam büyük bir fırsat"

Fiorentina maçı öncesinde Inter'in yardımcı antrenörünün sözleri.

Bu, ligde bir mesaj vermek (özellikle Milan ve Napoli'ye) ve Atalanta ile evinde oynadığı berabere kalan maçın ardından hemen galibiyete dönmek için önemli bir mücadele. Inter, hemen üç puanı geri kazanmak istiyor ve bu hedefe ulaşmak için Franchi Stadyumu'nda Fiorentina ile karşılaşacak.

Maçın başlangıcından önce bu karşılaşmayı değerlendiren isim, Cristian Chivu'nun cezasından dolayı bu akşam Nerazzurri'nin baş antrenörlüğünü üstlenen Aleksandar Kolarov oldu. DAZN'e yaptığı açıklamada Kolarov, "Oldukça sakinim. Tek başıma ilk kez bu görevi üstlendiğim doğru ama oldukça sakinim. Hafta boyunca takımı izleyince kendime güveniyorum, bana huzur veriyorlar" dedi.

  • TAKIMIN DURUMU NASIL?

    Kolarov, takımın şu anki durumunu ve Fiorentina maçı öncesinde nasıl hissettiklerini şöyle anlatıyor: “Takım çok iyi durumda, bu akşam harika bir maç çıkarmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Atalanta maçından sonra bu konunun kapandığını düşünüyorum; lig boyunca çeşitli olaylar yaşandı ama takım toparlanma sürecinde. Hafta boyunca çok iyi antrenman yaptık ve harika bir maç çıkarmak istiyoruz. Fiorentina da toparlanma sürecinde ama biz de sözümüzü söylemek istiyoruz.”

    • Reklam

  • BU MAÇTA NELER DİKKAT ÇEKİYOR?

    Kolarov bu akşam Inter'in gerçek yüzünü görmek istiyor: “Doğru, son iki maçta pek parlak bir performans sergileyemedik. Ama bu akşam agresif bir maç oynamak istiyoruz; bu akşam, tüm yıl boyunca olduğu gibi yeniden iyi performans göstermek için harika bir fırsat.”

