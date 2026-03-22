Inter'den Kolarov: "Çok parlak bir performans sergilemedik, ama Atalanta maçı geride kaldı. Bu akşam büyük bir fırsat"

Bu, ligde bir mesaj vermek (özellikle Milan ve Napoli'ye) ve Atalanta ile evinde oynadığı berabere kalan maçın ardından hemen galibiyete dönmek için önemli bir mücadele. Inter, hemen üç puanı geri kazanmak istiyor ve bu hedefe ulaşmak için Franchi Stadyumu'nda Fiorentina ile karşılaşacak.

Maçın başlangıcından önce bu karşılaşmayı değerlendiren isim, Cristian Chivu'nun cezasından dolayı bu akşam Nerazzurri'nin baş antrenörlüğünü üstlenen Aleksandar Kolarov oldu. DAZN'e yaptığı açıklamada Kolarov, "Oldukça sakinim. Tek başıma ilk kez bu görevi üstlendiğim doğru ama oldukça sakinim. Hafta boyunca takımı izleyince kendime güveniyorum, bana huzur veriyorlar" dedi.