Inter’den De Vrij’in ayrılığı: Panathinaikos ciddi niyetli, oyuncu bu transferden etkilenmiş

De Vrij için pek çok talip var; diğer yıllara kıyasla daha az forma giymesine rağmen, bu sezon da sahaya çıktığında hâlâ güvenilir bir stoper olduğunu kanıtladı. Merkez stoperin elindeki seçenekler arasında en somut olanı, son saatlerde onu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteren Panathinaikos’ayöneliyor.





Sky Sport’un haberine göre, Panathinaikos oyuncuya sezon başına net 3 milyon avroluk iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Bu teklif, bu takıma son derece ilgi duyduğu belirtilen Hollandalı oyuncuyu cezbetti. Önümüzdeki saatlerde yeni gelişmeler ve olası anlaşma taslakları bekleniyor.





Bu seviyedeki bir oyuncuyu – ki kendisi Dünya Kupası’nda Hollanda kadrosuna girmek için son ana kadar mücadele etti – bedelsiz olarak kadrosuna katmak, Panathinaikos için iyi bir hamle olacaktır. Inter bile onunla kalma ihtimalini yeniden görüşmeye çalıştı ancak eski Lazio oyuncusu – Yunan kulübüne kesin bir cevap vermek için kendine iki gün süre tanıyan – içten içe Nerazzurri macerasının artık bittiğini düşünüyor. 1994 doğumlu oyuncu, bu sezon Serie A, Şampiyonlar Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası’nda 17 maçta 1166 dakika forma giydi.