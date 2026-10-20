"Diğer statlarda kimse beni hiç alkışlamadı ama taraftarlık böyle bir şey, sorun yok. Kanıtlamam gereken bir şey yoktu. Sizin benim karanlık dönemim olarak gördüğünüz süreçte kulüp ve teknik direktör yanımdaydı; ben o dönemi o kadar kötü geçirmedim. Kimse ölmedi, benim için karanlık dönem başka bir şey. Sonra zaman her şeyi yoluna koyuyor."