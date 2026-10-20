Inter Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahaya çıkıyor. Yarın San Siro'da, üçüncü ve şimdiden kritik önem taşıyan maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Alessandro Bastoni ise Sky Sport'ta ve basın toplantısında Inter'in Avrupa'da yaşadığı sorunlar hakkında konuşurken "tehlike algısının zayıflığı" şeklindeki eski söylemin altını çizdi.
Inter’den Bastoni: "Şampiyonlar Ligi finalleri mi? Aradan zaman geçti, yeniden ayaklarımız yere bassın. Bugün bu bir hedef değil, hayal. Hatalarımızı konuştuk, tehlikeyi yeterince algılamıyoruz."
ZİHİNSEL VE KONSANTRASYON HATALARI
"Nasıl bir Inter göreceğiz? Performans açısından, ilk iki maçtakine (Şampiyonlar Ligi, editörün notu) oldukça benzer bir Inter göreceğiz. Ancak hem bireysel düzeyde hem de zihinsel açıdan ve konsantrasyon bakımından yapılan birçok hatayı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yediğimiz tüm golleri analiz ettiğimizde neredeyse %90'ının kendi hatalarımızdan kaynaklandığını görüyoruz. Bu konu hakkında çok konuştuk. Tekrarlanan bir durum olduğu için düzeltilmesi gerekiyor. Dolayısıyla daha konsantre bir Inter göreceğiz."
TEHLİKE ALGISI
"Hırs ve yüzeysellik çok sık kullanılan kelimeler. Kimse maçı hafife alma niyetiyle sahaya çıkmaz ama analiz edilmesi gerekenler bunlar. Belki tehlikeyi yeterince fark etmiyoruz; bu konuda da gelişmeliyiz."
SHAKHTAR
"Shakhtar mı? Haklarında çok az şey biliniyor ama çok kaliteliler. Teknik bir takım ve kendi oyunlarını oynamaktan çekinmiyorlar. Dikkatli ve kompakt olmalı, takım halinde savunma yapmalıyız. Artık kolay maç yok. Bu yüzden başkalarına bakmak yerine kendimize bakmalıyız."
Finaller oynandı mı? Daha çok uzak, ayaklarımız yere bassın.
"Kazanmalıyız çünkü aksi hâlde ilk 8'e girmek neredeyse imkânsız hâle gelir. Ama gerçeklere dönmeliyiz. Oynadığımız finallerin üzerinden zaman geçti; son dönemde oynadığımız bazı maçlar ayaklarımızın yere basmasını sağlamalı. Şampiyonlar Ligi bir hedef değil, bir hayal. Fırsatlar çıkarsa değerlendireceğiz ama bu konudaki beklentileri daha gerçekçi bir düzeye çekmenin doğru olduğunu düşündüm."
Sorumluluk almak
"Bu, dizilişe ya da sahaya kimin çıktığına bağlı değil. Tamamen zihinsel bir mesele; ciddiyetsizlik, isteksizlik veya dış etkenlerden kaynaklanabilir. Her birimiz bireysel olarak sorumluluk almalıyız çünkü maçları analiz ettiğimizde çok sayıda bireysel hata görüyoruz. Bu konuda kendimizi geliştirebilirsek önemli bir adım atmış oluruz."
Karanlık bir dönem mi? Benim için değil.
"Diğer statlarda kimse beni hiç alkışlamadı ama taraftarlık böyle bir şey, sorun yok. Kanıtlamam gereken bir şey yoktu. Sizin benim karanlık dönemim olarak gördüğünüz süreçte kulüp ve teknik direktör yanımdaydı; ben o dönemi o kadar kötü geçirmedim. Kimse ölmedi, benim için karanlık dönem başka bir şey. Sonra zaman her şeyi yoluna koyuyor."
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