Inter'in orta saha oyuncusu Nicolò Barella, Sky Sport ve DAZN mikrofonlarına konuşarak maçı değerlendirdi: "Maçların yarattığı gerginlikten çok, maça başlangıç konusunda zorlanıyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. Her zaman geriden gelip maçı çeviremeyiz. Maçları hep 90. dakikaya taşıyoruz; enerjimiz her zaman en üst düzeyde olmadığı için bazen maçları kontrol etmeyi de bilmeliyiz. Musah'a yaptığım faulden pişman mıyım? Evet, kesinlikle. Yanlış bir tercih yaptım. Şu anda hata yaptığımızda cezalandırılıyoruz. Kesinlikle kendimizi sorgulayıp gelişmeliyiz. Sonrasında oyunumuz açıldığında maçı kontrol ediyoruz."