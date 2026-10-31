Inter'in orta saha oyuncusu Nicolò Barella, Sky Sport ve DAZN mikrofonlarına konuşarak maçı değerlendirdi: "Maçların yarattığı gerginlikten çok, maça başlangıç konusunda zorlanıyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. Her zaman geriden gelip maçı çeviremeyiz. Maçları hep 90. dakikaya taşıyoruz; enerjimiz her zaman en üst düzeyde olmadığı için bazen maçları kontrol etmeyi de bilmeliyiz. Musah'a yaptığım faulden pişman mıyım? Evet, kesinlikle. Yanlış bir tercih yaptım. Şu anda hata yaptığımızda cezalandırılıyoruz. Kesinlikle kendimizi sorgulayıp gelişmeliyiz. Sonrasında oyunumuz açıldığında maçı kontrol ediyoruz."
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Çeviri:
Inter'den Barella konuştu: "Formasyon değişikliğine henüz alışmamıştık. Maçlara sürekli kötü başlayıp işi 90. dakikaya bırakamayız."
"Diziliş değişikliğine yeterince alışmamıştık"
"Bugün zor durumdaydık. Pio ve Bonny'nin ateşi vardı; Bonny'nin ateşi 39 dereceydi. Oyuna sokabileceğimiz dinç oyuncuların olmaması, teknik direktörün tercihlerini etkilemiş olabilir. Sahadaki tutum her şeyden önemliydi. Ritmimizi bulmakta zorlandık. Hatlar arasında oynayan oyuncuların fark yaratacağını çok geç anladık, ancak bu diziliş değişikliğine yeterince alışkın değildik. Önemli olan sahadaki tutum, bizde bir şeyler eksikti."
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