24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cm grafica andrada inter
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter'de Tobias Andrada kim: "chicle", River Plate'in Valverde'ye benzetilen yeteneği Baccin'in radarında

Inter
River Plate
T. Andrada
Transfers
Juventus
F. Valverde

Inter'in geleceğe yönelik stratejileri, büyük ölçüde genç ve gelecek vadeden oyunculara odaklanacak; bu isimler scouting ve veri çalışmasının birleşimiyle belirlenecek ve mümkünse yurt dışında geçiş yapabilecekleri bir uydu kulübün de bulunabileceği bir yapıya kademeli olarak dahil edilecek.


Geniş kapsamlı bir gelişim modeliyle, A takım perspektifiyle de parlatılabilecek yetenekleri giderek daha fazla çekmenin hedeflendiği bir süreç başlıyor. Arjantin'den gelen haberlere göre, yeni sportif direktör Baccin'in incelemeye başladığı ilk isimler arasında River Plate orta sahası Tobias Andrada da yer alıyor.


  • Velez'den River'a

    2007 doğumlu, merkez orta saha oyuncusu, nicelikten çok niteliğiyle öne çıkan bir isim; ülkesinde rol tipi açısından saf bir "volante" olarak görülüyor. Velez Sarsfield altyapısında yetişen oyuncu, profesyoneller arasındaki ilk maçına da 2025'te mavi V'li kulüpte çıktı.

    İlk A takım sezonunu 35 maçta 3 gol ve 2 asistle tamamladı ve Copa Libertadores'te de ilk kez forma giydi. Bu performanslar birçok kulübün dikkatini çekti, ancak sonunda ona yatırım yapmayı seçen kulüp River Plate oldu.

    Anlaşmanın rakamları mı? Sonuçta çok da yüksek değil; çünkü Soydelmillo.com'a göre anlaşma, oyuncunun haklarının yüzde 66'sının 6 milyon dolar karşılığında satın alınmasını ve gelecekte ilave yüzde 14'ün alınmasına yönelik bir opsiyonu içeriyor. Dolayısıyla bugün değeri 9 milyon dolardan başlıyor.

    • Reklam

  • “Yeni Valverde”

    Velez döneminde hem teknik direktör Guillermo Barros Schelotto hem de kulüp başkanı Fabian Berlanga, onu tanımlarken Uruguay ve Real Madrid'in kaptanı ve yıldızı Federico Valverde ile kıyaslamıştı.

    Arjantin 20 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu olan futbolcu, kariyerinde sık sık sağ iç ya da hatta orta sahanın kanadında da görev yaptı, ancak en iyi performansını daha fiziksel bir oyuncunun yanında ikili bir orta saha hattında verebiliyor. Dikey koşular ve derine atılan oyunlar ise onun alametifarikası.

    CIES, onu maksimum 10 metrelik paslar atabilen ancak bu paslarla en az 3 ya da daha fazla rakibini saf dışı bırakabilen en iyi oyuncular arasında ilk 10'a dahil etti. Bu sıralamada 1 numarada Rayan Cherki yer alırken, üçüncü sırada Lamine Yamal, 7. sırada ise yeni Juventus oyuncusu Kerim Alajbegovic bulunuyor.

    Topu yönetme becerisi nedeniyle Arjantin'de taraftarlar arasında şimdiden "Chicle", yani Chewing-gum (sakız) lakabını aldı; çünkü topu ayağından almak gerçekten çok zor.

  • Anlaşma, oyuncunun haklarının yüzde 66’sının 6 milyon dolar karşılığında satın alınmasını ve gelecekte ilave yüzde 14’ün daha alınmasına yönelik bir opsiyonu öngörüyordu; orta sahanın mevcut piyasa değeri ise 9 milyon olarak tahmin ediliyor

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin