Inter'in geleceğe yönelik stratejileri, büyük ölçüde genç ve gelecek vadeden oyunculara odaklanacak; bu isimler scouting ve veri çalışmasının birleşimiyle belirlenecek ve mümkünse yurt dışında geçiş yapabilecekleri bir uydu kulübün de bulunabileceği bir yapıya kademeli olarak dahil edilecek.
Geniş kapsamlı bir gelişim modeliyle, A takım perspektifiyle de parlatılabilecek yetenekleri giderek daha fazla çekmenin hedeflendiği bir süreç başlıyor. Arjantin'den gelen haberlere göre, yeni sportif direktör Baccin'in incelemeye başladığı ilk isimler arasında River Plate orta sahası Tobias Andrada da yer alıyor.