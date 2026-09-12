Velez döneminde hem teknik direktör Guillermo Barros Schelotto hem de kulüp başkanı Fabian Berlanga, onu tanımlarken Uruguay ve Real Madrid'in kaptanı ve yıldızı Federico Valverde ile kıyaslamıştı.

Arjantin 20 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu olan futbolcu, kariyerinde sık sık sağ iç ya da hatta orta sahanın kanadında da görev yaptı, ancak en iyi performansını daha fiziksel bir oyuncunun yanında ikili bir orta saha hattında verebiliyor. Dikey koşular ve derine atılan oyunlar ise onun alametifarikası.

CIES, onu maksimum 10 metrelik paslar atabilen ancak bu paslarla en az 3 ya da daha fazla rakibini saf dışı bırakabilen en iyi oyuncular arasında ilk 10'a dahil etti. Bu sıralamada 1 numarada Rayan Cherki yer alırken, üçüncü sırada Lamine Yamal, 7. sırada ise yeni Juventus oyuncusu Kerim Alajbegovic bulunuyor.

Topu yönetme becerisi nedeniyle Arjantin'de taraftarlar arasında şimdiden "Chicle", yani Chewing-gum (sakız) lakabını aldı; çünkü topu ayağından almak gerçekten çok zor.