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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter'de Tobias Andrada kim: Baccin'in radarındaki, River Plate'in Valverde'ye benzetilen yeteneği "chicle"

Inter
River Plate
T. Andrada
Transfers
Juventus
F. Valverde

Inter’in geleceğe yönelik stratejileri, scouting ve verilerin birlikte kullanıldığı bir çalışmayla belirlenecek genç ve gelecek vadeden oyunculara büyük ölçüde odaklanacak; bu oyuncular da kademeli olarak, mümkünse yurt dışında geçiş yapabilecekleri bir uydu kulübün de bulunacağı bir yapıya entegre edilecek.


Geniş kapsamlı bir gelişim modeliyle, A takım perspektifiyle de parlatılabilecek daha fazla yeteneği çekmeye başlamak hedefleniyor. Arjantin’den gelen haberlere göre, yeni sportif direktör Baccin’in incelemeye başladığı ilk isimler arasında River Plate orta saha oyuncusu Tobias Andrada da yer alıyor.


  • Velez'den River'a

    2007 doğumlu, nicelikten çok kalitesiyle öne çıkan bir merkez orta saha; ülkesinde rol tipi olarak saf bir "volante" kabul ediliyor. Velez Sarsfield altyapısında yetişen oyuncu, profesyoneller arasındaki ilk maçına da 2025'te Mavili V'lerin kulübünde çıktı.

    İlk A takım yılını 35 maçta 3 gol ve 2 asistle tamamladı, ayrıca Copa Libertadores'ta da ilk kez forma giydi. Bu performanslar birçok kulübün dikkatini çekti, ancak sonunda ona yatırım yapmayı seçen kulüp River Plate oldu.

    Anlaşmanın rakamları mı? Sonuçta çok da yüksek değil; zira Soydelmillo.com'a göre anlaşma, oyuncunun haklarının yüzde 66'sının 6 milyon dolar karşılığında satın alınmasını ve gelecekte ilave yüzde 14'ün alınmasına yönelik bir opsiyonu içeriyor. Dolayısıyla bugün değeri 9 milyon dolardan başlıyor.

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  • "YENİ VALVERDE"

    Velez döneminde hem teknik direktör Guillermo Barros Schelotto hem de kulüp başkanı Fabian Berlanga, onu tarif ederken Uruguay ve Real Madrid'in kaptanı ve yıldızı Federico Valverde'ye benzetmişti.

  • CHICLE

    Arjantin 20 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu olan isim, kariyerinde sık sık sağ iç orta saha hatta kanat orta saha rolünde de görev yaptı; ancak tam da iki kişilik bir hatta, daha fiziksel bir oyuncunun yanında en iyi performansını verebilir. Dikey koşu ya da derine yapılan oyun onun alametifarikalarından biri.

    CIES, onu en fazla 10 metrelik ama en az 3 ya da daha fazla rakibi geçebilen paslar atabilen en iyi oyuncular arasında ilk 10'a dahil etti. Bu sıralamada 1 numarada Rayan Cherki yer alırken, üçüncü sırada Lamine Yamal, 7. sırada ise yeni Juventus oyuncusu Kerim Alajbegovic bulunuyor.

    Topu kullanma becerisi nedeniyle Arjantin'de taraftarlar ona şimdiden "Chicle" lakabını taktı; yani Chewing-gum (sakız), çünkü topu ayaklarından almak gerçekten çok zor.

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