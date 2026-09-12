2007 doğumlu, nicelikten çok kalitesiyle öne çıkan bir merkez orta saha; ülkesinde rol tipi olarak saf bir "volante" kabul ediliyor. Velez Sarsfield altyapısında yetişen oyuncu, profesyoneller arasındaki ilk maçına da 2025'te Mavili V'lerin kulübünde çıktı.

İlk A takım yılını 35 maçta 3 gol ve 2 asistle tamamladı, ayrıca Copa Libertadores'ta da ilk kez forma giydi. Bu performanslar birçok kulübün dikkatini çekti, ancak sonunda ona yatırım yapmayı seçen kulüp River Plate oldu.

Anlaşmanın rakamları mı? Sonuçta çok da yüksek değil; zira Soydelmillo.com'a göre anlaşma, oyuncunun haklarının yüzde 66'sının 6 milyon dolar karşılığında satın alınmasını ve gelecekte ilave yüzde 14'ün alınmasına yönelik bir opsiyonu içeriyor. Dolayısıyla bugün değeri 9 milyon dolardan başlıyor.