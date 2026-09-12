Inter’in geleceğe yönelik stratejileri, scouting ve verilerin birlikte kullanıldığı bir çalışmayla belirlenecek genç ve gelecek vadeden oyunculara büyük ölçüde odaklanacak; bu oyuncular da kademeli olarak, mümkünse yurt dışında geçiş yapabilecekleri bir uydu kulübün de bulunacağı bir yapıya entegre edilecek.
Geniş kapsamlı bir gelişim modeliyle, A takım perspektifiyle de parlatılabilecek daha fazla yeteneği çekmeye başlamak hedefleniyor. Arjantin’den gelen haberlere göre, yeni sportif direktör Baccin’in incelemeye başladığı ilk isimler arasında River Plate orta saha oyuncusu Tobias Andrada da yer alıyor.