Alex Jimenez'in inanılmaz golünün ardından 65. dakikada 1-0 geriye düşen Inter, Fiorentina ceza sahasında 68. dakikada yaşanan bir pozisyon nedeniyle hakem Mariani'nin yönetimini sert biçimde protesto ediyor.
Pozisyonun başrollerinde Markus Thuram ile Brezilyalı savunmacı Viery var. Interli forvet, rakibini geçtikten sonra ceza sahasında yere düşerek çok net görünen bir penaltı talep ediyor. Hakem önce penaltı verecekmiş gibi görünüyor, ardından fikrini değiştiriyor. Peki ne oldu ve verilmesi gereken karar neydi?