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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter'de Thuram'a verilmeyen penaltı: Mariani önce penaltı noktasını gösterdi, sonra kararını değiştirdi. Marelli: "Kriter tamam ama bu hatalar düzeltilmeli"

Inter
Fiorentina
Inter - Fiorentina
Serie A

Inter-Fiorentina maçının 68. dakikasında sert itirazlar

Alex Jimenez'in inanılmaz golünün ardından 65. dakikada 1-0 geriye düşen Inter, Fiorentina ceza sahasında 68. dakikada yaşanan bir pozisyon nedeniyle hakem Mariani'nin yönetimini sert biçimde protesto ediyor.

Pozisyonun başrollerinde Markus Thuram ile Brezilyalı savunmacı Viery var. Interli forvet, rakibini geçtikten sonra ceza sahasında yere düşerek çok net görünen bir penaltı talep ediyor. Hakem önce penaltı verecekmiş gibi görünüyor, ardından fikrini değiştiriyor. Peki ne oldu ve verilmesi gereken karar neydi?

  • POZİSYON

    Jimenez'in ceza sahası sınırından attığı ve hem Bastoni'yi hem de Provedel'i hazırlıksız yakalayan golle 1-0 geriye düşen Inter, tempoyu ve baskıyı artırmaya çalışıyor. Sol kanattan sağa doğru gelişen atakta Thuram, Viery ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ceza sahasının sağ köşesine yakın bir noktada kontrol ediyor.

    Fransız forvet, Fiorentina savunmacısının üzerine gidip topu yana çekerek onu müdahaleye davet ediyor. Viery topa hiç dokunmuyor; aksine Thuram'ın bacağına doğrudan temas ediyor ve Thuram bunun sonucunda ceza sahasında yere düşüyor.

    Mariani önce penaltı noktasını gösteriyor gibi görünüyor, ancak ardından fikrini değiştirip net bir hareketle "bir şey yok" işareti yapıyor. Lissone'deki VAR hakemi Fabbri müdahale edebilecek durumdayken hakemin karar standardını korumayı ve penaltı verilmemesini tercih ediyor.

  • MARELLI VE STRAMACCIONI'NİN YORUMU

    Penaltı açık gibi görünüyor ancak oyun yeniden başlıyor. DAZN stüdyosunda önce eski teknik direktör Andrea Stramaccioni, ardından pozisyonları yorumlayan eski hakem Luca Marelli bariz hatayı teyit ediyor.

    Stramaccioni: "Bu, ceza sahasında da orta sahada da savunmada da faul. Her yerde faul."

    Marelli: "Bu, ele alınması gereken bir sorun. Yüksek müdahale çizgisini, çıtanın yüksek tutulmasını anlıyorum ama bu bariz bir penaltı. Thuram önce davrandı, Viery sağ bacağını rakibine doğru açtı ve temas yaşandı... Teması abartmış olabilir ama bu koşullarda penaltı verilmeliydi ve VAR müdahale etmeliydi çünkü Mariani'nin gözünden kaçan bir pozisyon.

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