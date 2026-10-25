Jimenez'in ceza sahası sınırından attığı ve hem Bastoni'yi hem de Provedel'i hazırlıksız yakalayan golle 1-0 geriye düşen Inter, tempoyu ve baskıyı artırmaya çalışıyor. Sol kanattan sağa doğru gelişen atakta Thuram, Viery ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ceza sahasının sağ köşesine yakın bir noktada kontrol ediyor.

Fransız forvet, Fiorentina savunmacısının üzerine gidip topu yana çekerek onu müdahaleye davet ediyor. Viery topa hiç dokunmuyor; aksine Thuram'ın bacağına doğrudan temas ediyor ve Thuram bunun sonucunda ceza sahasında yere düşüyor.

Mariani önce penaltı noktasını gösteriyor gibi görünüyor, ancak ardından fikrini değiştirip net bir hareketle "bir şey yok" işareti yapıyor. Lissone'deki VAR hakemi Fabbri müdahale edebilecek durumdayken hakemin karar standardını korumayı ve penaltı verilmemesini tercih ediyor.