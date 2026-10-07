Haberi duyuran FcInter1908, Sucic’in durumuna dair son bilgileri paylaştı. Milano’daki uyum sürecinin ardından geçen iyi bir ilk sezonun sonrasında Hırvat oyuncu daha fazla süre kazanmayı umuyordu ancak Inter orta sahasının Curtis Jones’un gelişiyle daha da kalabalık hale gelmesi ve Chivu’nun oyuncuları sürekli rotasyona sokması nedeniyle bunu henüz başaramadı. Bu yüzden eski Dinamo oyuncusu çoğu zaman kırıntılarla yetinmek zorunda kalıyor.





Sahadaki bu durum, saha dışındaki tabloyla da bağlantılı. Inter, sözleşme yenileme süreciyle meşgul. Carlos Augusto’dan Dimarco’ya, Calhanoglu ve Bastoni de dahil olmak üzere, takımın birçok temel isminin yeni bir anlaşmaya varması gerekiyor. Ve bunların arasına kısa süre içinde Hırvat oyuncunun kendisi de girebilir. Oyuncunun çevresine göre, bir süre önce belirlenen ve kendisine yaklaşık 1,5 milyon euro kazandıran maaşın yeniden gözden geçirilmesinin zamanı gelmiş durumda. Kısacası orta saha oyuncusu, takımda en az kazanan isimlerden biri ve sahadaki çabalarının önemli bir iyileştirmeyle ödüllendirilmesini istiyor; tıpkı yakın zamanda Pio Esposito’da olduğu gibi.





“İki ya da üç ay içinde durumun nasıl olacağını göreceğiz” demişti Hırvatistan’dan. Sucic’in yaptığı bu uyarının nedeni, bugün itibarıyla lig ve Şampiyonlar Ligi’nde sadece 5 maça çıkmış olması, bunların ikisine ilk 11’de başlaması. Kadroda onun pozisyonunda oynayan futbolcular arasında yalnızca Stankovic, Mkhitaryan ve eylül ortasından bu yana adduktor problemi nedeniyle forma giyemeyen Calhanoglu ondan daha az süre aldı. Geçen sezon 50 maçta forma giymiş, bunların yarısına ilk 11’de başlamıştı.





Inter açısından konu bir aciliyet taşımıyor çünkü oyuncunun 2030’a kadar uzun süreli bir sözleşmesi var ve kontratı bitmek üzere olan isimlerden biri değil. Ancak, Sucic’in az süre alması nedeniyle duyduğu memnuniyetsizlikle birleşirse meseleye dönüşebilir. Acele yok ama Inter çözmesi gereken bir sorun daha olduğunu fark etti.