Spence, 15 Ağustos 2026'da Tottenham'dan transferi için bonuslar dahil yaklaşık 35 milyon euro ödeyen Inter'e katılmak üzere Milano'ya geldi. Eski Genoa'lı sağ bek ise diğerlerinin yanı sıra, İngiltere ile başrol oynayarak mücadele ettiği ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladığı ABD, Meksika ve Kanada'daki Dünya Kupası sırasında kas problemi yaşamıştı ve Appiano Gentile'deki ilk günlerini tedavi olup fiziksel rahatsızlıklarını atlatmaya çalışarak geçirdi.

Son iki haftada ise fiilen sadece ayrı çalıştı ve salonda idman yaparak, aslında yaz boyunca hiç başlamamış olan atletik hazırlık sürecine yeniden dönmeye çalıştı.