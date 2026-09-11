İngiliz bek Djed Spence'in Londra'dan Milano'ya gelişinin üzerinden neredeyse bir ay geçti. Üç Aslan'ın milli oyuncusu olan kanat oyuncusu, Inter'in kanat takviyesi için zorlu geçen arayışının ardından takıma katıldı (önce Palestra fiyaskosu, ardından Khalaili'nin sağlık kontrollerinin durdurulması), ancak Dünya Kupası sırasında yaşadığı fiziksel sorunlar Cristian Chivu'nun yönetiminde Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu ilk 4 maçta hemen forma giymesine izin vermedi.
Ancak bugün Appiano Gentile'den iyi haberler geliyor, Udinese maçının kadrosuna şimdiden alınacak mı?