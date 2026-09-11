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Djed Spence Inter 2026Getty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter'de Spence yeniden sahnede: takımla çalıştı, Udinese maçının kadrosuna alınacak mı?

Transfers
Inter - Udinese
Inter
Udinese
Serie A

İngiliz bek, nihayet Cristian Chivu’nun kullanımına hazır.

İngiliz bek Djed Spence'in Londra'dan Milano'ya gelişinin üzerinden neredeyse bir ay geçti. Üç Aslan'ın milli oyuncusu olan kanat oyuncusu, Inter'in kanat takviyesi için zorlu geçen arayışının ardından takıma katıldı (önce Palestra fiyaskosu, ardından Khalaili'nin sağlık kontrollerinin durdurulması), ancak Dünya Kupası sırasında yaşadığı fiziksel sorunlar Cristian Chivu'nun yönetiminde Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu ilk 4 maçta hemen forma giymesine izin vermedi.


Ancak bugün Appiano Gentile'den iyi haberler geliyor, Udinese maçının kadrosuna şimdiden alınacak mı?


  • Spence nasıl?

    Spence, 15 Ağustos 2026'da Tottenham'dan transferi için bonuslar dahil yaklaşık 35 milyon euro ödeyen Inter'e katılmak üzere Milano'ya geldi. Eski Genoa'lı sağ bek ise diğerlerinin yanı sıra, İngiltere ile başrol oynayarak mücadele ettiği ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladığı ABD, Meksika ve Kanada'daki Dünya Kupası sırasında kas problemi yaşamıştı ve Appiano Gentile'deki ilk günlerini tedavi olup fiziksel rahatsızlıklarını atlatmaya çalışarak geçirdi.

    Son iki haftada ise fiilen sadece ayrı çalıştı ve salonda idman yaparak, aslında yaz boyunca hiç başlamamış olan atletik hazırlık sürecine yeniden dönmeye çalıştı.

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  • Takımla birlikte idmanda

    Ancak bugün Pinetina’dan herkesin beklediği haber geldi. Sportmediaset’in aktardığına göre Spence, ilk kez sahada, grupla ve takımın geri kalanıyla birlikte çalıştı. Bu, kadroya dahil olması açısından önemli bir sinyal oldu; üstelik Inter’in San Siro’da Udinese ile karşılaşacağı ve ligin 4. haftasını kapatacak maça tam 4 gün kala.

  • Zaten çağrıldı mı?

    Bugün itibarıyla Spence'in Juventus'a karşı şimdiden sahaya çıkabileceğini düşünmek zor. Eğer kadroya çağrılırsa, bu ilk uzun milli takım arasından önce onu takıma yakın tutmak için olacak. İngiliz oyuncunun artık çalışma yükünü artırmaya başlaması gerekecek ve fiilen, sakatlığı nedeniyle yapamadığı yaz hazırlığını milli ara sırasında tamamlamak zorunda kalacak.

    Bu nedenle eski Tottenham oyuncusunun, sezonun ikinci gerçek büyük maçı olan ve 19 Eylül Cumartesi günü Olimpico'da Roma'ya karşı oynanacak karşılaşma için de kadroya alınabilecekler arasında değerlendirilmesi zor görünüyor. Hedef bu yüzden, milli takım arasının ardından ligin 5. haftasına çevrilmiş durumda; Inter, 10 Ekim'de San Siro'da Parma'yı ağırlayacak.

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