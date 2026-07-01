Inter’in ilgisi bir sır değil ve Udinese ile oyuncunun menajer ekibiyle yapılan ilk ön görüşmeler birkaç ay öncesine dayanıyor; ancak son birkaç haftadır Oumar Solet transferi ciddi şekilde tıkanmış durumda. Nerazzurri kulübü, Francesco Acerbi’nin yerine 2000 doğumlu eski Salzburg oyuncusunu gözüne kestirmişti; ancak iki kulüp arasında transfer bedeli konusunda oldukça büyük bir fark var ve bu durum başka kulüplerin devreye girmesine yol açabilir. Bunların arasında her zamanki gibi Como da yer alıyor; kulüp, Nico Paz meselesini hallettikten sonra gelecek sezon için yeni takviyeler arıyor.
Çeviri:
Inter’de Solet için de Como gündeme geldi: Udinese ile görüşmeler tıkanmış durumda; Nerazzurri, savunma oyuncusunun fiziksel durumuna ilişkin endişeler taşıyor
MESAFE
Performansında istikrar açısından çok önemli bir sezonu geride bırakan Oumar Solet, 38 maçta forma giyip 3 gol kaydetmişti. Udinese ile olan sözleşmesinin bir yıl sonra sona ereceğini göz önünde bulunduran Inter, sabit ücret ve primler dahil olmak üzere 20 milyon avroya yakın bir teklifte bulunmuştu.Maliyet açısından uygun bir fırsat gibi görünen bu transfer, ancak Friuli kulübünün, Fransız stoper için diğer takımların (bazıları yabancı) da ilgi gösterdiğinin farkında olması nedeniyle en az 30 milyon euro talep etmesi nedeniyle beklenen şekilde gelişmiyor. Taraflar bu oldukça katı tutumlar nedeniyle bir anlaşmaya varamadı ve geçtiğimiz günlerde Inter’in sportif direktörü Piero Ausilio da transferin gerçekleşme olasılığı konusunda soğuk bir tavır sergiledi.
DİZLE İLGİLİ ŞÜPHELER
Ancak bu transfer görüşmelerine ilişkin anlatımda, Il Messaggero Veneto tarafından aktarılan bir ayrıntı daha var. Gazete, Inter’in Solet’in fiziksel durumu konusunda dile getirdiğiendişeleri aktarıyor. İtalya şampiyonu kulübün sağlık ekibinin dile getirdiği endişeler, kronik olarak değerlendirilen ve oyuncunun yüksek yoğunluklu maçlarda sahaya çıkmasına engel olabilecek bir diz kıkırdağı sorunuyla ilgili. Oysa Solet, son bir buçuk yılda toplam 57 maçta 4869 dakika sahada kalmıştı.
COMO SAHNEYE ÇIKIYOR
Bu transferin tıkanması, bu arada Udinese’nin merkez savunma oyuncusunun performansıyla ilgilenen diğer kulüplerin öne çıkmasına neden olmuş ve bunların arasında Como da yer alıyor. Il Messaggero Veneto’ya göre, Lombardiya kulübü, Solet’in transfer bedelini öğrenmek ve oyuncunun ilgisini ölçmek için şimdiden gizli bir şekilde harekete geçmiş; ayrıca ilginç bir proje ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılım fırsatını da masaya koyabilme imkânına sahip. Inter’in de ilgilendiği ancak 40 milyon avroluk piyasa değeri nedeniyle transferi zorlaşan Chelsea’den Trevor Chalobah ile birlikte, Solet de Fabregas’ın çalıştırdığı takımın gündeminde dikkate alınması gereken bir isim haline geliyor.