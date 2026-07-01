Inter’de Solet için de Como gündeme geldi: Udinese ile görüşmeler tıkanmış durumda; Nerazzurri, savunma oyuncusunun fiziksel durumuna ilişkin endişeler taşıyor

Performansında istikrar açısından çok önemli bir sezonu geride bırakan Oumar Solet, 38 maçta forma giyip 3 gol kaydetmişti. Udinese ile olan sözleşmesinin bir yıl sonra sona ereceğini göz önünde bulunduran Inter, sabit ücret ve primler dahil olmak üzere 20 milyon avroya yakın bir teklifte bulunmuştu.Maliyet açısından uygun bir fırsat gibi görünen bu transfer, ancak Friuli kulübünün, Fransız stoper için diğer takımların (bazıları yabancı) da ilgi gösterdiğinin farkında olması nedeniyle en az 30 milyon euro talep etmesi nedeniyle beklenen şekilde gelişmiyor. Taraflar bu oldukça katı tutumlar nedeniyle bir anlaşmaya varamadı ve geçtiğimiz günlerde Inter’in sportif direktörü Piero Ausilio da transferin gerçekleşme olasılığı konusunda soğuk bir tavır sergiledi.