Bir zorlanma sakatlık değildir, ancak bu kadar hassas ve farklı başka yapıları da ilgilendiren bir kas söz konusu olduğunda temkinli olunması gerekecek.

Sürpriz olmazsa, Parma maçındaki zaten kesinleşen yokluğuna ve 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında da forma giyemeyecek olmasına ek olarak, orta saha oyuncusu yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmak zorunda olacak. 31 Ekim'de oynanacak derbide de kadroda olması çok zor görünürken, kulübün umudu onu aradan önceki son maçta Como'ya karşı yeniden kullanabilmek.