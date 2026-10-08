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curtis jones intergetty
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter’de şok: Curtis Jones sakatlandı. Ne kadar sahalardan uzak kalacak ve Parma karşısında onun yerine kim oynayacak?

Inter
C. Jones
Serie A

İngiliz orta saha oyuncusu sakatlandı ve uzun süre Chivu’nun kullanımında olmayacak.

Cristian Chivu için kötü haberler geldi Appiano Gentile’deki sağlık biriminden. Son günlerde gelen ve aranın ardından neredeyse tüm kadronun tam anlamıyla çalışmalara dönmesini sağlayan çok olumlu haberlerin ardından (yalnızca Stones hâlâ yeniden atletik forma kavuşma aşamasındaydı), bugün Curtis Jones kas problemi nedeniyle durdu. İngiliz oyuncunun sakatlığı uyluğunda ve onu kısa olmayan bir süre sahalardan uzak tutacak.


  • İlk 11'de oynamaya hazırdı

    Tüm milli ara boyunca Pinetina’da çalışan eski Liverpoollu oyuncu, Chivu’nun cumartesi öğleden sonra saat 18.00’de Inter’in ligde aranın ardından yeniden sahne alacağı maç öncesindeki en büyük güvencelerinden biriydi.

    Ancak durum böyle olmayacak ve Rumen teknik adam planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak. Kesin olan şu ki Calhanoglu orta sahanın merkezinde yer alacak ve Henrik Mkhitaryan da Appiano Gentile’de tam 3 hafta boyunca çalıştığı için ilk 11’de neredeyse kesin olarak bir şans bulacak. Jones’un yeri, milli takımlarındaki görevlerinden dönen oyunculardan biriyle doldurulmak zorunda kalacak ve bugün itibarıyla bir numaralı aday kesinlikle Nicolò Barella.

  • Açıklama

    Curtis Jones bu sabah Rozzano’daki Humanitas Enstitüsü’nde klinik ve enstrümantal testlerden geçti.

    Yapılan tetkikler, sağ uyluğundaki addüktörlerde miyofasyal zorlanma tespit etti.

    Durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek.


  • Uzun süre sahalardan uzak mı?

    Bir zorlanma sakatlık değildir, ancak bu kadar hassas ve farklı başka yapıları da ilgilendiren bir kas söz konusu olduğunda temkinli olunması gerekecek.

    Sürpriz olmazsa, Parma maçındaki zaten kesinleşen yokluğuna ve 13 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında da forma giyemeyecek olmasına ek olarak, orta saha oyuncusu yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmak zorunda olacak. 31 Ekim'de oynanacak derbide de kadroda olması çok zor görünürken, kulübün umudu onu aradan önceki son maçta Como'ya karşı yeniden kullanabilmek.

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