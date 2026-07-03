Inter’de savunmada sadece Chalobah yok: Ausilio ikinci bir takviye arayışında; Nathan Aké’nin adı gündeme geldi

Inter’in, hem stoper hem de üçlü savunma hattında sol bek olarak oynayabilen Hollandalı futbolcu hakkında yaptığı değerlendirmeler arasında, en çok öne çıkan konu, 1995 doğumlu oyuncunun aldığı maaşla ilgili olanıdır. İngiltere’de sezon başına brüt 10 milyon avronun biraz altında bir gelir elde ediyor; bu rakam, daha gelecek vaat eden ve maliyeti daha makul oyunculara yatırım yapmayı tercih eden Oaktree’nin belirlediği sınırların çok ötesinde ve kesinlikle çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla Aké’nin de maddi bir fedakarlıkta bulunması gerekecek; ancak bu oyuncu, Nerazzurri kulübünün transfer dinamiklerinde yeni bir isim olarak kayda geçirilmelidir.