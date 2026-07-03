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Ake Manchester CityGetty

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Inter’de savunmada sadece Chalobah yok: Ausilio ikinci bir takviye arayışında; Nathan Aké’nin adı gündeme geldi

Inter
Transfers
M.City
N. Ake

Hollandalı stoperin sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve daha fazla süre almayı hedefliyor

Piero Ausilio oldukça net konuştu. Francesco Acerbi, Stefan de Vrij ve Matteo Darmian’ın sözleşmelerinin sona ermesiyle aynı anda takımdan ayrılması, Inter’i savunma hattını takviye etmek ve güçlendirmek için kadro açısından da acil önlemler almaya zorluyor. Yaz boyunca takip edilen ilk iki hedef olan Tarik Muharemovic ve Oumar Solet, artık gündemden düşmüş sayılabilir: İlki artık Juventus için en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi; ikincisi ise fiyat sorunu (Udinese, oyuncunun değerini 30 milyon euro civarında belirlemiş) ve oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin endişeler nedeniyle artık öncelikler arasında yer almıyor. Buna karşılık, İngiltere’ye ve Chelsea’den Trevor Chalobah’a yönelen seçenek oldukça somut bir hal aldı; üstelik Premier Lig’den gelecek tek oyuncu o olmayabilir.


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  • BAŞKA BİR AKANJI

    La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Nerazzurri kulübünün değerlendirdiği seçenekler arasında Manchester’a uzanan bir seçenek de bulunuyor; bu seçenek, bir yıl önce Cristian Chivu’nun takımına sadece 15 milyon avroluk bir transferle katılan ve hemen meyvesini veren Manuel Akanji transferini akla getiriyor. Nerazzurri yöneticilerinin gündemine aldığı yeni isim, Hollandalı Nathan Aké. Aké, Guardiola’nın yönetimindeki son yıllarda, savunma hattına yapılan önemli yatırımlar (Gvardiol, Ruben Dias, ayrıca Khusanov ve Guehi) ve yaşadığı bazı fiziksel sorunlar nedeniyle pek şans bulamayan bir başka futbolcu.

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  • DAHA FAZLA OYNAMAK İSTİYOR MU?

    Geçtiğimiz sezonda, 1995 doğumlu Hollandalı stoper, tüm turnuvalarda toplam 32 maça çıktı ve 1644 dakika sahada kaldı; bunların sadece 17 dakikasında ilk 11'de yer aldı. Sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor ve bu durum transfer ücreti açısından işleri kolaylaştırabilir: Eski Chelsea oyuncusu, daha fazla süre alabilmek için Ocak ayında takım değiştirmek istediğini belirtmişti, ancak o dönemde savunma hattında yaşanan çok sayıda sakatlık, Guardiola'yı onu takımda tutmaya itti. Bugün durum biraz farklı: Maresca’nın teknik direktörlük koltuğuna gelmesiyle teknik direktör değişti, ancak bunun Aké’ye yönelik değerlendirmenin değişmesi için yeterli olacağı kesin değil.


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  • ÜCRET SORUNU

    Inter’in, hem stoper hem de üçlü savunma hattında sol bek olarak oynayabilen Hollandalı futbolcu hakkında yaptığı değerlendirmeler arasında, en çok öne çıkan konu, 1995 doğumlu oyuncunun aldığı maaşla ilgili olanıdır. İngiltere’de sezon başına brüt 10 milyon avronun biraz altında bir gelir elde ediyor; bu rakam, daha gelecek vaat eden ve maliyeti daha makul oyunculara yatırım yapmayı tercih eden Oaktree’nin belirlediği sınırların çok ötesinde ve kesinlikle çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla Aké’nin de maddi bir fedakarlıkta bulunması gerekecek; ancak bu oyuncu, Nerazzurri kulübünün transfer dinamiklerinde yeni bir isim olarak kayda geçirilmelidir.

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