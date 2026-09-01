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Pio Esposito Inter MonzaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Inter’de Pio Esposito için yeni sözleşme geliyor: 2031’e kadar anlaşma, işte yeni maaşı

Inter
Transfers
F. Esposito

Inter, 2005 doğumlu oyuncusunu yeni sözleşmeyle güvence altına aldı

Bu haber haftalardır gündemdeydi, ancak şimdi imza anı nihayet gelmiş gibi görünüyor. Pio Esposito ile Inter, kulübün uzun süredir güvence altına aldığı anlaşmayı resmiyete dökerek bağlarını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.


2005 doğumlu genç forvetin, mevcut sözleşmesini 2030’dan 2031’e uzatarak yeni kontrata imza atması bekleniyor. Bu resmi bir adım olsa da, her şeyden önce Inter’den önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Kulüp, Castellammare di Stabia doğumlu santrfora kararlı biçimde yatırım yapıyor ve son aylarda gösterdiği gelişimi ekonomik olarak da karşılıklandırmak istiyor.


Yeni sözleşmeyle birlikte maaşında da iyileştirme yapılacak: Esposito’nun ücretinin 3 milyon euro civarında olması bekleniyor. Bu, bu kadar genç bir oyuncu için dikkat çekici bir rakam ve İtalyan yeteneğin kulübün gelecek planlarındaki merkezî rolünü gösteriyor.


Inter açısından bu, net bir tercih anlamına geliyor: Esposito’yu güvence altına almak ve performansı ile gelişiminin transfer piyasasında giderek daha büyük ilgi çekmesini önlemek. Esposito ise kendi adına, kazandığı süre ve gördüğü değerin farkında olarak Inter kariyerini sürdürmeye hazırlanıyor.

  • RAKAMLAR


    Rakamlar şimdiden önemli bir hikâye anlatıyor. Inter formasıyla Pio Esposito şu ana kadar 52 maça çıkıp 12 gol attı; Spezia’da ise 79 maçta görev alıp 22 kez ağları sarstı. Milano’dan uzakta edindiği bu deneyim, ona dakika, sorumluluk ve her şeyden önemlisi süreklilik kazandırdı.


    Bir de İtalya Milli Takımı var; santrfor burada da iz bırakmayı başardı: 9 maç ve 5 gol İtalya formasıyla. Bu rakamlar, istikrarlı bir gelişimi doğrularken genç hücum oyuncusunun geleceğine dair beklentileri de artırdı.


    Şimdi sıradaki adım çok yakın: imza, 2031’e kadar yeni sözleşme ve yeni maaş. Inter, Pio Esposito’yu bırakmıyor ve gelecek projesine bir parça daha ekliyor.


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