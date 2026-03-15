Inter, Henrikh Mkhitaryan’ı henüz belirlenmemiş bir süre için kaybetti. Atalanta ile oynanan maçtaki beraberlik ve maç sonrası tartışmalar, Ermeni orta saha oyuncusunun fiziksel durumunu göz önünde bulundurduğumuzda, mart ortasındaki bu gecenin tek acı notası değil. Mkhitaryan, ilk dakikadan itibaren sahada olmayan ve sakatlıklarla boğuşan Sucic'in yerine ikinci yarının 1. dakikasında oyuna girdi. Sucic, ilk yarıda ne ritim ne de kalite açısından parlamamıştı.
Inter'de Mkhitaryan'ın kas sorunu: Floransa maçı risk altında; durumu ve iyileşme süresi hakkında sızan bilgiler
Mkhitaryan için şanssız bir dönem; Ermeni oyuncu, derbide kaçırdığı büyük gol fırsatı nedeniyle çok eleştirilmişti; hatta Inter’in eski başkanı Massimo Moratti, ona Appiano Gentile’de günde birkaç saat daha geçirip kaleye şut çalışması yapmasını tavsiye etmek için zahmet edip sesini duyurmuştu. Chivu'nun Atalanta karşısında ona hemen bir telafi sunabileceği düşünülüyordu, ancak eski Roma oyuncusu, belki de %100 formda olmadığı için, Bergamo ekibi karşısında yedek kulübesinde başladı. Ancak oyuna girişi olumlu oldu: önce Thuram'ın değerlendiremediği bir hareket (gol olacaktı), ardından aynı Fransız forvet için bir asist, ancak o da fırsatı kaçırdı, son olarak da Dumfries'e bir orta, o da ilk direğe doğru iyi bir vuruş yaptı ancak topa kötü vurdu.
Mkhitaryan'ın oyuna girişi iyiydi; Nerazzurri'nin sahada aldığı sonucun ötesinde, Ermeni oyuncunun sergilediği performans da iyiydi. Ancak maçın sonunda oyuncu kas problemleri yaşadı ve bu durum Inter'i, yaralanmanın ciddiyetini ve olası iyileşme süresini belirlemek amacıyla daha ayrıntılı tetkiklere zorlayacak. Oyuncunun Floransa'daki bir sonraki deplasman maçında forma giyemeyeceği kesin gibi görünüyor, ancak Inter bu maçta Hakan Çalhanoğlu'nu kadroda görebilir.