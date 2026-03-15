Inter'de Mkhitaryan'ın kas sorunu: Floransa maçı risk altında; durumu ve iyileşme süresi hakkında sızan bilgiler

Mkhitaryan için şanssız bir dönem; Ermeni oyuncu, derbide kaçırdığı büyük gol fırsatı nedeniyle çok eleştirilmişti; hatta Inter’in eski başkanı Massimo Moratti, ona Appiano Gentile’de günde birkaç saat daha geçirip kaleye şut çalışması yapmasını tavsiye etmek için zahmet edip sesini duyurmuştu. Chivu'nun Atalanta karşısında ona hemen bir telafi sunabileceği düşünülüyordu, ancak eski Roma oyuncusu, belki de %100 formda olmadığı için, Bergamo ekibi karşısında yedek kulübesinde başladı. Ancak oyuna girişi olumlu oldu: önce Thuram'ın değerlendiremediği bir hareket (gol olacaktı), ardından aynı Fransız forvet için bir asist, ancak o da fırsatı kaçırdı, son olarak da Dumfries'e bir orta, o da ilk direğe doğru iyi bir vuruş yaptı ancak topa kötü vurdu.



