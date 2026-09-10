Inter'de kalede Josep Martinez kalıyor: Chivu, Şampiyonlar Ligi'ndeki hatanın ardından Provedel'le hiyerarşiyi değiştirmiyor

Josep Martinez'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında, Inter formasıyla çıktığı gerçekten ilk önemli maçta yaptığı hata, kaçınılmaz olarak tüm dünyada yankı uyandırdı. Kaçınılmaz olarak ve bunun sonucunda, Inter'in yaz aylarında tecrübeli Yann Sommer'le yollarını ayırıp onu birinci kaleci olarak yükselterek yerine kimseyi almama kararıyla ilgili tartışmalar da yeniden alevlendi.

Takımı maçın içinde tutan sonraki olağanüstü kurtarışlarına rağmen tartışmalar dinmedi ancak bugün, en azından Appiano Gentile'de, teknik direktör Cristian Chivu'nun yaptığı tercih sorgulanmadı: ilk 11'de yine o olacak.



