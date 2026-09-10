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Josep Martinez Real Madrid InterGetty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter'de kalede Josep Martinez kalıyor: Chivu, Şampiyonlar Ligi'ndeki hatanın ardından Provedel'le hiyerarşiyi değiştirmiyor

Inter
J. Martinez
I. Provedel
Inter - Udinese
Udinese
Serie A

Şampiyonlar Ligi'nde Real'e 2-0'ı hediye eden hata, Inter teknik direktörünün stratejilerini değiştirmiyor; İspanyol kalede yine ilk tercih olacak.

Josep Martinez'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında, Inter formasıyla çıktığı gerçekten ilk önemli maçta yaptığı hata, kaçınılmaz olarak tüm dünyada yankı uyandırdı. Kaçınılmaz olarak ve bunun sonucunda, Inter'in yaz aylarında tecrübeli Yann Sommer'le yollarını ayırıp onu birinci kaleci olarak yükselterek yerine kimseyi almama kararıyla ilgili tartışmalar da yeniden alevlendi.

Takımı maçın içinde tutan sonraki olağanüstü kurtarışlarına rağmen tartışmalar dinmedi ancak bugün, en azından Appiano Gentile'de, teknik direktör Cristian Chivu'nun yaptığı tercih sorgulanmadı: ilk 11'de yine o olacak.


  • Ayaklarıyla oyununu geliştirmeli

    Yine de takım arkadaşlarının ona seslendiği şekliyle Pepo, daha sonra Real'e 2-1 kaybedilen maçta, o hata dışında, neredeyse olağanüstü bir performans ortaya koymuş, üst düzey kurtarışlarla skoru birçok kez ayakta tutmuştu.

    Hem o hem de Inter, büyümek zorunda olduklarını açıkça ortaya koydukları hedef doğrultusunda çalışmalarını buradan sürdürecek; üstelik Chivu için bugün... temel olan bir konuda: ayakla oyun.

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  • Udinese karşısında görev yine ona düşüyor, ancak rotasyon gelecek

    Bu yüzden, Gazzetta dello Sport'un haberine göre Chivu, Udinese'ye karşı oynanacak bir sonraki maçta da ona güvenecek; oysa bu karşılaşma, aslında Ivan Provedel ile ilk mini rotasyonun yapılabileceği maç olabilirdi.

    Eski Lazio kalecisine transfer döneminde evet, ikinci kaleci rolü garanti edildi ancak bu, sadece yedek olarak kalacağı değil, hatırı sayılır süre alacağı bir rol olarak sunuldu. Bugün Martinez'i değiştirmek, onu yakma riski taşırdı; bu yüzden güven sadece Appiano Gentile'de değil, sahada da sürüyor.

    Zaten Rumen teknik adam, bir yıl önce de Juventus karşısında ortaya konan olumsuz performansın ardından Sommer için aynı şeyi yapmıştı. O zaman beklemek zorunda kalan Martinez olmuştu. Provedel'in zamanı ise yine de yakında gelecek.



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