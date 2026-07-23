Arsenal’in stoperi William Saliba’nın geçirdiği ciddi sırt sakatlığı, İngiltere şampiyonu takımın transfer önceliklerini kısa sürede değiştirebilir. Bu durum dolaylı olarak, birkaç haftadır Manchester City’deki macerasının sona ermesinin ardından serbest kalan ve Saliba gibi Dünya Kupası’ndan dönen John Stones’u transfer listesine ekleyen Inter’in önceliklerini de etkileyebilir.
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Inter’de John Stones transfer görüşmelerinde bir engel ortaya çıktı: Arsenal, Saliba’yı birkaç ay boyunca kaybedecek ve eski Manchester City oyuncusuna talip oluyor
ARSENAL, SALIBA’DAN KÖTÜ HABER
Sky Sports’un haberine göre, Gunners, Saliba’nın yaşadığı ciddi sorunu çözmek için bir an önce harekete geçme niyetini ortaya koydu. Saliba, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya karşısında, aylardır kendisini rahatsız eden sırt sorunlarında ciddi bir nüksetme yaşadı. Londralı kulüp dün yaptığı açıklamada, şu anda kesin olarak belirlenemeyen iyileşme süresinin çok uzun olacağını ve bunun Arsenal’i transfer piyasasına geri dönmeye zorlayacağını duyurdu. Mikel Arteta’nın takımına adı geçen isimler arasında Aston Villa’dan Ezri Konsa’nın yanı sıra John Stones’un da adı geçmeye başladı.
STONES’UN TALEPLERİ
1994 doğumlu stoper, sakatlıklar açısından oldukça zorlu bir sezonun ardından (toplamda sadece 18 maça çıktı) son Dünya Kupası’nda İngiltere formasıyla beklentileri karşıladığını kanıtladı; Inter de ilgileniyor. Acerbi ve de Vrij'in ayrılışlarının ardından iki oyuncu arayışında olan kulüp, bu iki pozisyondan en az birini doldurmak için transfer ücreti açısından uygun maliyetli ve tecrübeli bir çözümü değerlendiriyor. Ancak bunun için Stones’un önemli bir fedakarlık yapması gerekecek; son haftalarda bazı menajerler tarafından önerilen Stones’un, bedelsiz transfer olması nedeniyle hem maaş hem de imza parası konusunda yüksek taleplerde bulunduğu belirtiliyor.
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