Inter’de John Stones transfer görüşmelerinde bir engel ortaya çıktı: Arsenal, Saliba’yı birkaç ay boyunca kaybedecek ve eski Manchester City oyuncusuna talip oluyor

1994 doğumlu stoper, sakatlıklar açısından oldukça zorlu bir sezonun ardından (toplamda sadece 18 maça çıktı) son Dünya Kupası’nda İngiltere formasıyla beklentileri karşıladığını kanıtladı; Inter de ilgileniyor. Acerbi ve de Vrij'in ayrılışlarının ardından iki oyuncu arayışında olan kulüp, bu iki pozisyondan en az birini doldurmak için transfer ücreti açısından uygun maliyetli ve tecrübeli bir çözümü değerlendiriyor. Ancak bunun için Stones’un önemli bir fedakarlık yapması gerekecek; son haftalarda bazı menajerler tarafından önerilen Stones’un, bedelsiz transfer olması nedeniyle hem maaş hem de imza parası konusunda yüksek taleplerde bulunduğu belirtiliyor.