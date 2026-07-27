Inter kararlı bir tercih yaptı ve Cristian Chivu’nun çalıştırdığı takımın savunma hattını tamamlamak için en uygun stoper profili olarak belirlenen Cristian “Cuti” Romero’ya uzanan transfer ihtimalini temkinli bir iyimserlikle ilerletmeye çalışıyor. Arjantinli futbolcu, Dünya Kupası’nın yorgunluğunun ardından şu anda tatilde ve uzun süredir Tottenham’la bağlarını koparmış durumda. Bonservisi kulübünde bulunan oyuncu için Inter, kısa süre önce Milano’da menajeri Ciro Palermo ile yaptığı görüşmenin ardından futbolcunun onayını da aldı.
Çeviri:
Inter'de Cristian Romero için dönüm noktası haftası olabilir: Tottenham'ın bonservis değerlendirmesi, De Zerbi'nin sözleri ve Marotta ile Ausilio'nun umudu
DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Inter, Denzel Dumfries'in Real Madrid'a transferinin ardından onun yerini alacak ilk 11 seviyesinde bir sağ bek arayışını şimdilik askıya aldı. Marco Palestra için Atalanta ile yürütülen görüşmelerin sonucundan (oyuncu daha sonra Chelsea'ye gitti) ve Khalaili dosyasından (spor yapmaya elverişlilik onayını alabilmek için girdiği sağlık kontrollerini geçemedi) canı yanan İtalya şampiyonu ekip, dikkatini başka dosyalara çevirmeye karar verdi ve şu anda Romero ihtimalini neredeyse beklenmedik bir fırsat olarak görüyor; doğru şartların oluşması halinde bu ilgi somut bir hamleye dönüşebilir. Tottenham ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 1998 doğumlu oyuncunun değeri 50 milyon euro olarak görülüyor ancak Inter bu rakamın aşağı çekilebileceğine inanıyor.
ROMERO İLE TOTTENHAM ARASINDA İPLER GERİLDİ
Bu inanç ve umut, Spurs teknik direktörü Roberto De Zerbi’nin son açıklamalarından da kaynaklanıyor (“Kalmak istemeyen futbolcularla çalışmak istemiyorum”) ve Romero’nun son aylarda sergilediği tavır da bunu destekliyor. Nisan ayında, Genoa ve Atalanta’nın eski savunmacısı, sezonu tamamlamasını engelleyen diz problemine yönelik tedavisini Londra kulübünün sağlık ekibiyle sürdürmek yerine Arjantin’e gitmeye karar verdi. Bu, diğer her şeyin önüne, Dünya Kupası’na mümkün olan en iyi durumda çıkma kaygısının konulduğunu gösteren açık bir kopuş işaretiydi.
DE ZERBI ÖNLEMİNİ ALDI
Tottenham yönetiminin üst kademelerinin açıkça hoşuna gitmeyen bu tavrın ardından, kulüp yaz transfer döneminin ilk haftalarında savunma hattını güçlendirmek için şimdiden bir dizi takviye yaptı. Brighton'dan 60 milyon euro karşılığında Jan Paul van Ecke gelirken, Bournemouth'tan ise bonservissiz olarak Juventus'un da radarına giren bir diğer Arjantin Milli Takımı oyuncusu Marco Senesi kadroya katıldı. Bunlar da, Romero takım değiştirme isteğini açıkça dile getirirse Spurs'ün hazırlıksız yakalanmak istemediğine işaret eden unsurlar olarak görülebilir. Evet, ama hangi bedelle?
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter Başkanı Beppe Marotta, Oaktree'den ekonomik anlamda bir fedakarlık istemeye ve Romero için biçilen yaklaşık 40 milyon euroluk bonservis bedeli seviyesinde bir yatırım ayırmaya hazırlanıyor. Bunu da İngiliz kulüplerinin çok sıcak bakmadığı satın alma opsiyonlu/zorunluluklu kiralama formüllerine başvurmadan yapmayı hedefliyor. Elbette çok şey, Dünya Kupası'ndan performans açısından en iyi stoperlerden biri olarak çıkan Romero için başka takımların devreye girip girmeyeceğine bağlı olacak. Önce bir savunmacısını elden çıkarması gereken Barcelona, Cubarsì'nin partneri olacak bir oyuncu arıyor; Saliba'nın sakatlığı nedeniyle uzun süre eksikliğini yaşayan Arsenal de devreye girmeyi deneyebilir.
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