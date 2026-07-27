Inter, Denzel Dumfries'in Real Madrid'a transferinin ardından onun yerini alacak ilk 11 seviyesinde bir sağ bek arayışını şimdilik askıya aldı. Marco Palestra için Atalanta ile yürütülen görüşmelerin sonucundan (oyuncu daha sonra Chelsea'ye gitti) ve Khalaili dosyasından (spor yapmaya elverişlilik onayını alabilmek için girdiği sağlık kontrollerini geçemedi) canı yanan İtalya şampiyonu ekip, dikkatini başka dosyalara çevirmeye karar verdi ve şu anda Romero ihtimalini neredeyse beklenmedik bir fırsat olarak görüyor; doğru şartların oluşması halinde bu ilgi somut bir hamleye dönüşebilir. Tottenham ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 1998 doğumlu oyuncunun değeri 50 milyon euro olarak görülüyor ancak Inter bu rakamın aşağı çekilebileceğine inanıyor.