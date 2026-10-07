Cristian Chivu’nun Cronache di Spogliatoio’ya verdiği uzun röportajda takım yönetimi ve bireysel oyuncu yönetimine de geniş yer ayrıldı. Üç İngilizden bugün vazgeçilmez hale gelen ve en çok eleştirilen isimler arasında yer alan Josep Martinez ile Diouf’a kadar pek çok konuya değinilirken, herkesin forma şansı beklediği Aleksandar Stankovic için de Inter Teknik Direktörü, bu fırsatı alıp almayacağını ve bunu nasıl değerlendirebileceğini açıkladı.
Inter'de Chivu oyuncularını savundu: "Martinez sadece dışarıdan eleştiriliyor. Diouf'a yönelik algı değişti. Pio oynayarak gelişiyor. Stankovic'in önünde Calhanoglu ve Zielinski var"
Sarı kartlar
"Sarı kartlar konusunda farklı bir yönetim mi? Geçmişi yargılamam, ben kim olduğuma ve sarı kartları nasıl değerlendirdiğime bakarım: Ben de 30 dakika sonunda sarı kartlı iki savunmacıyla güçlü kararlar aldım ve takımın dengesini bozmamak için birini çıkardım. Sarı kart gören oyuncuyu değiştirmiyorum diye bir şey yok ama 10 kişi kalma korkusuyla onun hemen çıkması gerektiği fikriyle yola çıkmıyorum: Oyuncularımdan sorumluluk istiyorum, çok genç değiller, tecrübeliler ve kartla oynamayı biliyorlar. Sonra da sabır, eğer kırmızı kart görürlerse sorumluluğu ben alırım".
"Üç İngiliz de bizim gibi"
"Stones ve Spence? Spence bir haftadır bizimle antrenman yapıyor, her şeyi yapıyor: yapamadığı hiçbir çalışma yok. Jones her zaman bizimleydi, John yeniden atletik formuna kavuşma sürecinde: onun da durumu daha iyi. Bizden farklı değiller: çalışma tarzımıza çok benzeyen insanları seçmekte iyi iş çıkardık. Jones ve Spence her açıdan gruba mükemmel şekilde uyum sağladı, sanki uzun zamandır buradalarmış gibi. John daha ciddi ama harika bir insan: futbolda böylelerini çok bulamazsınız, sahip olduğu deneyim nedeniyle onun aramızda olmasından mutluyuz, bize çok şey katabilir
Pepo Martinez
"Kaleciler mi? Herkesin kilometreye ihtiyacı var, özellikle de bir kalecinin. Tenisle fark, başkalarının yargısında ortaya çıkıyor; teniste bir maçı kaybedersin, biter gider, iki gün sonra bir sonraki turnuva için yola çıkarsın. Bir kaleci hata yaptığında ise yüzlerce kişi o hatayı dünyanın sonuymuş gibi değerlendiriyor ve bu adil değil. Bir forvet, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yaptığında, hata yapan bir kaleciyle aynı şekilde yargılanmıyor. Bir kalecinin özgüvenini ve mental gücünü koruması kolay değil. Benim bir hatadan sonra baktığım şey, verilen tepki. Oyuncularım bu yıl hata yaptıklarında her zaman tepki verdi.
Martinez mi? O, hatalarının sorumluluğunu alan biri, önemli bir profesyonellik seviyesini koruyor ve kendini grubun hizmetine veriyor; bana göre fazlasıyla hazır. Milli takım daveti mi? Umarız onu dışarıdan değerlendirenlerin yargılarına da yardımcı olur"
DIOUF’A BAKIŞ DEĞİŞTİ
"Bana orta sahada oynamak istediğini söylemedi (gülerek, editör notu). Bunu kendisinin açıklayıp açıklamadığını bilmiyorum, çoğu zaman her şey bağlamından koparılıyor ve ben bunu zaten uzun zamandır biliyordum. Diouf çalışkan bir çocuk, maçın anlarında takımın ihtiyaç duyduğu şeyi vermek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her zaman gelişmek istiyor, topsuz oyundaki hareketleri anlaması için video odasında çok zaman geçiriyoruz, onu çok dikkatli görüyorum. Bir şeyi netleştirelim: Bir oyuncuyu daha önce hiç oynamadığı bir rolde oynatmak kolay değil ama o çok iyi çalıştığını, gelişme isteğini gösterdi ve bu yüzden her açıdan 10 numara 5 yıldız, tabii bu uzun bir süreç, zaman gerektiriyor ve hata yapmak da gerekiyor. Inter gibi, ilk hatada sanki dünyanın en kötüsüymüşsün gibi yargılandığın bir takımda onun tavrını görmek beni mutlu ediyor ve geçen yıl onunla ilgili algının ne olduğunu hepimiz biliyoruz"
PIO OYNAYARAK BÜYÜYOR
"Pio Esposito büyüyor ve iyi büyüyor; oynayarak, fark yaratarak ve hem bizimle hem de milli takımda belirleyici olarak büyüyor. Kendisi genç ama özgüveni var ve bu da ayaklarını yere basarak çalışmayı sürdürmesini sağlıyor. Onu artık genç biri olarak görmüyorum ama bir yıl bir aydır Serie A'da oynuyor, gelişim yolunda olduğunu gösteriyor. O da forvetler de bu tür bir pres yapmanın topu geri kazanmaya yardımcı olduğunu ve takımın daha önde savunma yapmasını sağladığını anladı."
Stankovic’in önünde Calhanoglu ve Zielinski var.
"Ale bir oyun kurucu ama ön libero da oynayabilir: o bir oyun kurucu, savunmanın önünde oynuyor, ayağı iyi, oyun temposunu ayarlama konusunda gelişmesi gerekiyor ama çocuklar, sadece iki yıl önce kariyer yolculuğuna başlamış bir oyuncudan söz ediyoruz. İsviçre'ye gitme cesaretini gösterdi, geçen yıl Club Brugge ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, onu çocukluğundan beri tanıdığım için ona nasıl baktığım konusunda bazen ben de kendime sitem ediyorum.
Bu çocuk Şampiyonlar Ligi'nde çok gol attı, Club Brugge ile kazandı ve Inter seviyesinde bir oyuncu, önünde Calhanoglu var, bu takım için ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz, bir de oyun kurucu olarak Zielinski var, Stankovic'in yoğunluğunu, temposunu ve kendini geliştirme isteğini koruması gerekiyor; er ya da geç onu göreceğiz"
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