"Kaleciler mi? Herkesin kilometreye ihtiyacı var, özellikle de bir kalecinin. Tenisle fark, başkalarının yargısında ortaya çıkıyor; teniste bir maçı kaybedersin, biter gider, iki gün sonra bir sonraki turnuva için yola çıkarsın. Bir kaleci hata yaptığında ise yüzlerce kişi o hatayı dünyanın sonuymuş gibi değerlendiriyor ve bu adil değil. Bir forvet, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yaptığında, hata yapan bir kaleciyle aynı şekilde yargılanmıyor. Bir kalecinin özgüvenini ve mental gücünü koruması kolay değil. Benim bir hatadan sonra baktığım şey, verilen tepki. Oyuncularım bu yıl hata yaptıklarında her zaman tepki verdi.

Martinez mi? O, hatalarının sorumluluğunu alan biri, önemli bir profesyonellik seviyesini koruyor ve kendini grubun hizmetine veriyor; bana göre fazlasıyla hazır. Milli takım daveti mi? Umarız onu dışarıdan değerlendirenlerin yargılarına da yardımcı olur"