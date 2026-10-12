Inter kazandıkça evriliyor.Chivu'nun takımı, Roma'nın eski oyuncusunun Inzaghi'den devraldığı takımdan giderek farklılaşıyor ve giderek daha farklı bir futbol oynuyor. Inzaghi dönemindeki uzun süreli topa sahip olma oyunu yerini giderek daha doğrudan dikine oyunlara ve rakibin geriden oyun kurmasına yönelik boğucu bir baskıya bıraktı. Kanatlardaki oyuncu bağlantılarının yanında artık oyuncuların bire bir kaldığı pozisyonlara ve çalım atarak sayısal üstünlük yaratma girişimlerine de daha fazla yer var. Değişmeyen şey, Interli oyuncuların sürekli yer değiştirmesi: Rakip savunmaları açmak için durmadan hareket ediyor, pozisyon değiştiriyor ve sık sık beklenmedik bölgelerde beliriyorlar. Bu anlayışı doruğa taşıyan isim ise Parma karşısında Dimarco oldu.





Eski takımına karşı oynayan Dimarco, sağ taraftan orta yaptı ve kaleye şut çekti. 3. dakikada Corvi'nin durdurduğu şutunda, ardından 23. ve 36. dakikalarda soldan başlayıp sahanın diğer tarafına geçtiği iki hücumda bunu gördük. Gol ve asist girişimleri sonuç vermedi ancak bunlar, Chivu'nun istediği, belirli bir dizilişe bağlı kalmayan, giderek daha akışkan hâle gelen futbolu ve bu oyunun dayandığı çok sayıdaki sabit prensibi doğruluyor.





Bu konuda sorulan soruya Inter teknik direktörü şöyle yanıt verdi: "Onun hareketleri, rakibin bizi nasıl karşıladığına bağlı. Oyuncularımızdan biri onun tarafında yer değiştirirse, o da serbestçe merkeze kayabiliyor. Bazen santrfor, bazen iç orta saha oluyor. Bugün sağ kanat beki olarak bir orta yaptı, böyle hareket ediyor ve bundan keyif alıyor, ceza sahasına girip arka direkte ortaları tamamlıyor, ne zaman depar atması gerektiğini çabuk anlıyor. Oyuncularım evrildi."





Kısacası, her şey çalışılmış ama doğaçlamaya da yer bırakılmış. Inter'de şimdiden 10 farklı oyuncunun gol atması, bu organize kaosun büyük getiriler sağlamaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak bu isimler arasında şimdilik Dimarco yok. Oysa daha birkaç ay önce birçok rekoru yeniden yazmıştı. Golü yakında gelebilir; belki de sağ taraftan.