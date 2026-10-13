"Bir takım koşarken diğeri yürüyordu, öyle mi? Daha önce de söyledim, yeniden izlememe gerek yok. Hayal kırıklığına kapılıp oyun yoğunluğumuzu kaybettiğimizi düşünüyorum. İkinci toplar için geri dönmeyi unutup çok fazla ileri çıktık. Yanlış pres yapınca dengemizi kaybettik. Hep geç kaldığımız için rakibin presine karşılık veremedik. Belki de devre arasında takımı fazla ateşlemeden daha sakin ve soğukkanlı olmalarını sağlamalıydım. Bazen gol atarken daha acımasız olmalısın. Belki de bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek."