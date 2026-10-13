Inter, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. maçında evinde, San Siro'da Brugge'e 4-3 mağlup oldu. Madrid'deki ilk maçında da yenilen Inter için bu yenilgi çok ağır oldu. Yalnızca takımı 0 puanla puan tablosunun alt sıralarında bırakan sonuç nedeniyle değil, yenilginin geliş şekli nedeniyle de: Inter, çok güçlü olmayan ancak takımın bütün eksiklerini ortaya çıkarabilen bir rakibe kaybetti. Avrupa kupalarındaki son 8 maçında 7. yenilgisini alan Cristian Chivu, karşılaşmayı Sky Sport'a şöyle değerlendirdi.
Inter'de Chivu: "Çok fazla telaş ve hayal kırıklığı vardı, sorumlusu benim. Devre arasında takımı gereğinden fazla motive ettim, bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek"
HAYAL KIRIKLIĞI VE ÇILGINLIK
"İlk yarı iyiydi. Kullandığımız bir kornerin ardından gelişen kontra atakta gol yedik; o pozisyonda daha organize olabilirdik. Devre arasına maçı dengede götürmeyi başardık. İkinci yarıya iyi başladık, gol atabileceğimiz iki fırsat yakaladık. Biraz hayal kırıklığı ve acelecilik hata yapmamıza neden oldu. 2-1'den sonra tüm soğukkanlılığımızı, sakinliğimizi ve oyun planımızı kaybettik. İleri gidip geri dönmeme telaşına kapıldık. Bizi zor durumda bırakan Brugge'nin hakkını vermek gerek."
Çok fazla gol yiyen savunma
"14 gol yedik mi? Endişeli olmadığımı söyleyemem. Yeniden değerlendirmemiz gereken şeyler var. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde geriye düşerseniz rakiplerin kalitesi ve hızı nedeniyle skoru çevirmek zor oluyor. Biz kendi dengemize, ikinci toplara ve baskı yaparken topu geri kazanmaya odaklanıyoruz."
SORUMLU BENİM
"Şampiyonlar Ligi'nde neyin yolunda gitmediğinin farkındayız. Mental hazırlığımızı geliştiriyoruz, geçmişten taşıdığımız bir şey var ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum. Bazı maçlarda doğru dengeyi bulamıyoruz. Beklentiler nedeniyle bu iki yenilgi can yakıyor. Hepimiz farklı bir sonuç istiyorduk. Geçen sezonu yalnızca bir galibiyet ve çok sayıda yenilgiyle tamamladık. Mental açıdan da sorumluluk bana ait."
Daha fazla sakinlik yansıtmalıydım
"Bir takım koşarken diğeri yürüyordu, öyle mi? Daha önce de söyledim, yeniden izlememe gerek yok. Hayal kırıklığına kapılıp oyun yoğunluğumuzu kaybettiğimizi düşünüyorum. İkinci toplar için geri dönmeyi unutup çok fazla ileri çıktık. Yanlış pres yapınca dengemizi kaybettik. Hep geç kaldığımız için rakibin presine karşılık veremedik. Belki de devre arasında takımı fazla ateşlemeden daha sakin ve soğukkanlı olmalarını sağlamalıydım. Bazen gol atarken daha acımasız olmalısın. Belki de bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek."
DENGE
"Daha fazla denge bulmak zorundayız çünkü en küçük hatanın bile bedelini ödüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde belirleyici olan ayrıntılar ve maç içindeki anlardır. Güvenimizi ve heyecanımızı kaybetmemeliyiz ama bazı anları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor."
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun