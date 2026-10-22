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cm carlos augusto inter
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter'de Carlos Augusto, Chivu'yu kurtarmaya devam ediyor: Dimarco'dan daha belirleyici ve sözleşmesinin uzatılmasını hak ediyor

Inter
F. Dimarco
C. Augusto
Serie A
Şampiyonlar Ligi
Transfers
Inter - Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
Inter - Fiorentina
Fiorentina

Bir gol daha, belirleyici bir etki daha, bugün ve gelecek için bu hatta yapılacak tercihlere ilişkin soru işaretlerini artıran bir performans daha.

Bir kez daha Carlos Augusto. Bir kez daha belirleyici oldu. Inter, her pozisyonda imdada yetişen oyuncusuna tutunuyor. Dün akşam San Siro'da Shakhtar Donetsk'e karşı oynanan, son derece zorlu ve şimdiden kritik önem taşıyan Şampiyonlar Ligi gecesinde de öne çıkan eski Monza oyuncusu, Cristian Chivu'ya galibiyeti getirdi.

Brezilyalı oyuncu, yılın başından bu yana etkileyici performanslarına yenilerini ekliyor; kritik gol ve asistleriyle Inter'i "kurtarıyor" ya da artık alışıldık hâle gelen geri dönüşleri başlatıyor. Ama her şeyden önce konuşulmaya devam edilen o sözleşme uzatmasını fazlasıyla hak ediyor.

Üstelik mesele bununla da sınırlı değil. Farklı rollerde kullanılabilen bir oyuncu olmasının yanı sıra Rumen teknik direktörün aklından çıkmayacak bir soru daha var: Kanatta Carlos Augusto mu, Dimarco mu daha iyi?

  • Bir jokerden fazlası

    Carlos Augusto'nun Inter kariyeri büyük ölçüde hep iki faktörden etkilendi: kanatta Federico Dimarco'nun ve savunmada Alessandro Bastoni'nin varlığı. Augusto her zaman duruma uyum sağladı, hem Dimarco'nun hem de Bastoni'nin "yedeği" rolünü başarıyla üstlendi ve taktiksel çok yönlülüğünün yanı sıra oyunun farklı anlarını ve evrelerini okumadaki ender zekâsını da ortaya koydu.

    Ancak bu sezonun başında eski Monza oyuncusu, sıradan bir jokerden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Rakamları ve istatistikleri, as oyuncu olduğu düşünülen her iki futbolucununkinden de şaşırtıcı ölçüde daha iyi. Özellikle de bugünlerde büyük sıkıntı yaşayan Dimarco'nun verilerini geride bırakıyor.

  • Sarsıntıların adamı

    Sezona Monza ve Cagliari karşısındaki iki maçta da yedek kulübesinde başlayan 1999 doğumlu kanat beki, ardından çıktığı 7 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti. Bu katkıların tamamı, geldiği anlarda maçların gidişatı açısından Inter için kritik öneme sahipti.


    Dün 10 kişiyle 11 kişiye karşı oynarken doğru anda ileri çıkarak attığı gol hâlâ herkesin gözünün önünde. Bu gol, Inter'e bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını getirdi. Avrupa'da kalırsak, Bernabeu'da attığı gol de geri dönüş umudunu doğurmuş ve takımın o yenilgiye bakışını değiştirmişti.


    Carlos Augusto şimdiye kadar takıma hem enerji hem de mental açıdan "kıvılcım" veren isim oldu. Napoli karşısında Hojlund'un birkaç dakika içinde Inter'i 2-0 geriye düşüren ikinci golünün hemen ardından Lautaro'nun skoru 2-1'e getirdiği golün asistini yaptı. Udinese maçında da 2-1'lik golü atarak 5-3'lük galibiyetle sonuçlanan geri dönüşü başlattı. Roma karşısında ikinci yarıda oyuna girişi, skoru 2-2'ye getiren baskının başlangıcı oldu. Son olarak, yedek kulübesinden gelip o ana kadar 1-1 devam eden Bologna maçındaki kilidi açmak için bir gol ve belirleyici bir asistle katkı verdi.

  • Sözleşmesinin uzatılmasını hak ediyor

    Inter, Dimarco örneğinde olduğu gibi, bir süredir Carlos Augusto'ya ve menajerine 30 Haziran 2028'de sona erecek sözleşmesinin iyileştirilip uzatılacağı sözünü veriyor. Brezilyalı oyuncu da dün akşam sonucunu belirlediği Shakhtar maçının ardından Inter'de kalmak istediğini yineledi.

    Bastoni'yi "Onun için de kazandık" diyerek teselli eden Carlos Augusto, görüşmelerin sürdüğünü belirtti: "Sözleşme yenileme mi? Bunu konuşuyoruz ve acele etmeden ilerliyoruz, daha iki yıllık sözleşmem var..."

    Kulüp, kanat oyuncusunun performansını yalnızca sözleşmesinin bitiş tarihini 2028'den en az 2030'a erteleyerek ödüllendirmeyi düşünmüyor. Inter, şu anda sezon başına 2,2 milyon euro kazanan Carlos Augusto'nun ücretini artırmaya da hazır. Bu rakam, kadronun en iyi oyuncularının kazançlarının oldukça altında kalıyor. Carlos Augusto da bugün sahada yalnızca kadronun en iyilerinden biri olduğunu değil, bu ödülü hak ettiğini de gösteriyor.

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  • Dimarco'dan daha iyi, istatistikler de bunu doğruluyor

    Sözleşme yenilemesinin yanı sıra saha içindeki durum da var: Carlos Augusto, bugün Cristian Chivu'yu ciddi bir seçim yapmak zorunda bırakabilecek durumda. Chivu, Bastoni veya Dimarco'dan vazgeçmeden onu sahaya sürmenin yollarını aramayı sürdürüyor. Ancak sorun şu ki Brezilyalı oyuncunun istatistikleri, normalde onun oynayacağı mevkide 2025/2026 sezonunun eski MVP'sininkinden bugün belirgin biçimde daha iyi.

    Daha önce sözü edilen gol ve asist katkısının yanı sıra (Dimarco'nun 2 asisti var), istatistikler hem dünkü Shakhtar maçında hem de sezon genelinde eski Monza oyuncusunun lehine.

    Carlos Augusto'nun isabetli pas oranı daha yüksek (%92'ye karşı %86) ve hücum yarı sahasında fark daha da açılıyor. Daha fazla ikili mücadele kazanıyor (%62'ye karşı %42), beklenen gol değerini gole dönüştürmede daha iyi bir tablo ortaya koyuyor (0,90 xG ile 4 gole karşı 0,93 xG ile 0 gol) ve beklenen asist değerini asiste dönüştürmede de önde (0,55 xA ile 2 asiste karşı Dimarco'nun 2,05 xA ile 2 asisti).

    Savunma istatistiklerinde de üstünlüğü var: Daha fazla pas arası yapıyor (ortalama 1,4'e karşı 0,7), daha az çalım yiyor (0,2'ye karşı 0,6) ve daha fazla müdahale kazanıyor (3,6 ve %62'ye karşı 1,3 ve %43). Bunlara çok daha fazla savunma hamlesi (2,6'ya karşı 0,4) ve hava toplarında çok daha yüksek bir kazanma oranı (%79'a karşı %33) ekleniyor.

    Dimarco fiziksel olarak hâlâ formunun gerisinde; uzun ara sırasındaki diz sorunu onu yavaşlattı. Ancak Carlos Augusto'nun bugünkü performansı, Chivu'yu en azından düşünmeye zorluyor.

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