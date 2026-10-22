Inter'de Carlos Augusto, Chivu'yu kurtarmaya devam ediyor: Dimarco'dan daha belirleyici ve sözleşmesinin uzatılmasını hak ediyor

Bir kez daha Carlos Augusto. Bir kez daha belirleyici oldu. Inter, her pozisyonda imdada yetişen oyuncusuna tutunuyor. Dün akşam San Siro'da Shakhtar Donetsk'e karşı oynanan, son derece zorlu ve şimdiden kritik önem taşıyan Şampiyonlar Ligi gecesinde de öne çıkan eski Monza oyuncusu, Cristian Chivu'ya galibiyeti getirdi.

Brezilyalı oyuncu, yılın başından bu yana etkileyici performanslarına yenilerini ekliyor; kritik gol ve asistleriyle Inter'i "kurtarıyor" ya da artık alışıldık hâle gelen geri dönüşleri başlatıyor. Ama her şeyden önce konuşulmaya devam edilen o sözleşme uzatmasını fazlasıyla hak ediyor.

Üstelik mesele bununla da sınırlı değil. Farklı rollerde kullanılabilen bir oyuncu olmasının yanı sıra Rumen teknik direktörün aklından çıkmayacak bir soru daha var: Kanatta Carlos Augusto mu, Dimarco mu daha iyi?