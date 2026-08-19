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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter’de bomba gelişme: Barcelona, Lautaro Martinez için yeniden devrede. Menajeriyle Madrid’de görüşme yapıldı; Julian Alvarez için alınan ret cevabının ardından Flick ile Deco’nun bir numaralı hedefi o

Inter
Barcelona
L. Martinez

Aylar süren söylentiler ve fikirlerin ardından bu kez Barcelona, Arjantinli santrforu Inter’in elinden kapmak için ciddi adımlar atmaya başladı.

Barcelona, transfer döneminin bu haftalarında kadrosunda hareketli bir santrfor bulunduran tüm takımlar için en büyük tehlike olabilir. Tüm yaz boyunca Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i blaugrana formayla kadrosuna katma hayalinin peşinden koşan Katalan kulübü, Madrid'in kırmızı-beyazlı cephesinden yalnızca kapıların kapanmasıyla karşılaşınca hedef değiştirmeye başladı.

Ve böylece, Gerard Romero'nun aktardığına göre; çok tanınan bir yayıncı, Jijantes podcast'inin öne çıkan ismi, Kings League elçisi ve iki takımın birçok önemli figürüyle doğrudan ilişkileri sayesinde sık sık İspanya'nın iki büyüğü için transfer içeriden bilgi veren bir isim olan Romero'ya göre Katalan kulübü, hücum hattı için yeni bir dosya açtı ve Inter'in kaptanı Lautaro Martinez'i koparmak için görüşmelere başladı.

  • Lautaro için çalışma zamanı

    Julian Alvarez’ın hayır demesinin ardından Barcelona, bu günlerde üzerinde çalışmaya başladığı bir numaralı hedefin Lautaro Martinez olmasına karar verdi. Kesinlikle zor bir transfer, ancak Gerard Romero’ya göre Katalan kulübü, transfer döneminin bu son haftalarında oyuncu cephesinde Katalonya’ya gelişini görüşmeye çalışabilmek için bir kapı aralığı olduğunu anladı.

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  • MENAJERİYLE GÖRÜŞME

    Gerard Moreno’ya göre son günlerde Madrid’de Deco ile Lautaro Martinez’in menajeri Alejandro Camano arasında bir görüşme gerçekleşti. Oyuncunun temsilcileri, Arjantinli forvetin Barcelona’ya transferine açık olduklarını bildirdi.

  • Inter onu satmak istemiyor

    Son sözleşme yenilemesinde Lautaro Martinez ile Inter'in, 120 milyon euro olan ve sınırlı süreye sahip serbest kalma maddesinin kaldırılması konusunda anlaştığı hatırlatılmalı. Bu madde artık yok ve Arjantinli kaptanı Milano'dan götürmeyi denemek isteyen herkes, kaçınılmaz olarak Inter yönetimiyle masaya oturmak zorunda kalacak. Tıpkı Atletico'nun Julian Alvarez konusunda yaptığı gibi, Inter de şu anda kaptanını satmak istemiyor. Elbette her şey teklife bağlı olacak çünkü teklif gerçekten piyasa dışı bir seviyede olursa, en azından kaçınılmaz olarak değerlendirmeye alınacaktır (bariz nedenlerle İtalyan yönetimden çok fondan).

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