Barcelona, transfer döneminin bu haftalarında kadrosunda hareketli bir santrfor bulunduran tüm takımlar için en büyük tehlike olabilir. Tüm yaz boyunca Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i blaugrana formayla kadrosuna katma hayalinin peşinden koşan Katalan kulübü, Madrid'in kırmızı-beyazlı cephesinden yalnızca kapıların kapanmasıyla karşılaşınca hedef değiştirmeye başladı.

Ve böylece, Gerard Romero'nun aktardığına göre; çok tanınan bir yayıncı, Jijantes podcast'inin öne çıkan ismi, Kings League elçisi ve iki takımın birçok önemli figürüyle doğrudan ilişkileri sayesinde sık sık İspanya'nın iki büyüğü için transfer içeriden bilgi veren bir isim olan Romero'ya göre Katalan kulübü, hücum hattı için yeni bir dosya açtı ve Inter'in kaptanı Lautaro Martinez'i koparmak için görüşmelere başladı.