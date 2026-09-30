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Dario Baccin 1-1Getty Images
Simone Gervasio
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Inter'de Baccin'in mevki mevki takip ettiği ilk isimler: Meret'ten Ndour ve Inacio'ya, transfer piyasasındaki hamleler

Inter
Transfers
Serie A

Masa başında Inter'de yeni bir dönem başladı. Chivu'nun öğrencileri Scudetto'yu savunmakla meşgulken, sahneye çıkıp uzun yılların emeğinin karşılığını göstermesi beklenen bir başka Interli daha var. Söz konusu isim, kulübün yeni sportif direktörü Dario Baccin. Baccin, akıl hocası Piero Ausilio'nun ayrılığının ardından bu göreve terfi etti.


Beppe Marotta'nın dikkatli ve tecrübeli yönetimi altında eski futbolcu, gelecekteki hamleleri şekillendirmek için şimdiden harekete geçmiş durumda ve not defterine her mevkiden çeşitli futbolcuları yazdı. Kaleden savunmaya, orta sahadan hücuma kadar, önümüzdeki transfer dönemlerinde öne çıkan muhtemel hedeflere göz atalım.

  • İlk açık meselelerden biri kaleci konusu. Her şey Martinez ve İspanyol file bekçisine güvence olmak için gelip henüz sahaya çıkmayan Provedel'in performansına bağlı olacak. Eğer ikili tatmin edici yanıtlar verirse - ve eski Genoa kalecisi şimdiden fazlasıyla hata yaptı - Inter bu bölgede böyle devam edecek, aksi halde önlem alıp başka 1 numaralara yönelebilir.


    Quotidiano Sportivo'nun aktardığına göre Inter, Federico Pastorello tarafından temsil edilen Alex Meret'in durumunu uzun süredir ilgiyle takip ediyor. Pastorello, Viale della Liberazione kulübüyle çok iyi ilişkilere sahip bir menajer. Uygun sözleşme durumu ve Milinkovic-Savic rekabetiyle birlikte İtalyan kaleci bir transfer fırsatı olabilir. Tıpkı İtalyan pasaportuna sahip ve sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek River Plate'in Arjantinli kalecisi Santiago Beltran gibi.


    Savunmaya gelince, Inter Premier League'e bakmayı sürdürüyor; Akanji ve Stones da oradan geldi. Yine QS'ye göre 26 yaşındaki ABD'li Chris Richards (eski Bayern Münih oyuncusu, şu anda Crystal Palace'ta) izleniyor. Fulham'ın stoperi Calvin Bassey ise şimdiden onay aldı; oyuncu gelecek yaz transfer döneminde bedelsiz ayrılabilir.


  • Orta saha ve hücum hattı için ise Juventus ile çeşitli transfer yarışları öngörülüyor. İki ezeli rakip, Ndour ve Inacio gibi ortak hedefleri radarına almış durumda.


    22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa’da uzun bir dolaşmanın ardından Fiorentina formasıyla dikkat çekiyor: büyük kulüplerin iştahını kabartan fiziksel ve teknik özelliklere sahip, bonservisi ise 30 milyon euro civarında değerlendiriliyor.


    Son olarak Inacio, futbolumuzun umut vaat eden isimlerinden biri. 2008 doğumlu oyuncu, Mancini tarafından İtalya Milli Takımı’na şimdiden çağrıldı ve Borussia Dortmund’un oyuncusu. Alman ekibi onu, tartışmalar eşliğinde Atalanta’dan kadrosuna katmayı başarmıştı. Önümüzdeki aylarda Juventus ve Inter, yine de oldukça zor görünen bir operasyonla onu İtalya’ya geri getirmeye çalışacak.

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