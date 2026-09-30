Inter'de Baccin'in mevki mevki takip ettiği ilk isimler: Meret'ten Ndour ve Inacio'ya, transfer piyasasındaki hamleler

İlk açık meselelerden biri kaleci konusu. Her şey Martinez ve İspanyol file bekçisine güvence olmak için gelip henüz sahaya çıkmayan Provedel'in performansına bağlı olacak. Eğer ikili tatmin edici yanıtlar verirse - ve eski Genoa kalecisi şimdiden fazlasıyla hata yaptı - Inter bu bölgede böyle devam edecek, aksi halde önlem alıp başka 1 numaralara yönelebilir.





Quotidiano Sportivo'nun aktardığına göre Inter, Federico Pastorello tarafından temsil edilen Alex Meret'in durumunu uzun süredir ilgiyle takip ediyor. Pastorello, Viale della Liberazione kulübüyle çok iyi ilişkilere sahip bir menajer. Uygun sözleşme durumu ve Milinkovic-Savic rekabetiyle birlikte İtalyan kaleci bir transfer fırsatı olabilir. Tıpkı İtalyan pasaportuna sahip ve sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek River Plate'in Arjantinli kalecisi Santiago Beltran gibi.





Savunmaya gelince, Inter Premier League'e bakmayı sürdürüyor; Akanji ve Stones da oradan geldi. Yine QS'ye göre 26 yaşındaki ABD'li Chris Richards (eski Bayern Münih oyuncusu, şu anda Crystal Palace'ta) izleniyor. Fulham'ın stoperi Calvin Bassey ise şimdiden onay aldı; oyuncu gelecek yaz transfer döneminde bedelsiz ayrılabilir.



