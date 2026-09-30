Inter'de Baccin'in mevki mevki takip ettiği ilk isimler: Meret'ten Ndour ve Inacio'ya, transfer piyasasındaki hamleler

Masa başında Inter'de yeni bir dönem başladı. Chivu'nun öğrencileri Scudetto'yu savunmakla meşgulken, sahneye çıkıp uzun yılların emeğinin karşılığını göstermesi beklenen bir başka Interli daha var. Söz konusu isim, kulübün yeni sportif direktörü Dario Baccin. Baccin, akıl hocası Piero Ausilio'nun ayrılığının ardından bu göreve terfi etti.
Beppe Marotta'nın dikkatli ve tecrübeli yönetimi altında eski futbolcu, gelecekteki hamleleri şekillendirmek için şimdiden harekete geçmiş durumda ve not defterine her mevkiden çeşitli futbolcuları yazdı. Kaleden savunmaya, orta sahadan hücuma kadar, önümüzdeki transfer dönemlerinde öne çıkan muhtemel hedeflere göz atalım.