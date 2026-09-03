Dünden bu yana Piero Ausilio'nun yerine Inter'in yeni sportif direktörü olan Dario Baccin'in ilk sınavı, sözleşmeleri bitime yaklaşan oyuncuların kontrat yenilemeleri olacak. Bu elbette bireysel bir sınav olmayacak, çünkü kulüp sahipliği ve başkan Beppe Marotta burada büyük söz sahibi olacak, ancak Baccin de ekip çalışması kapsamında önemli bir rol üstlenecek.





Inter'in 2026-27 kadrosuna baktığımızda, sözleşmeleri 30 Haziran 2026'da sona erecek dört futbolcu ve kontratları 30 Haziran 2028'de bitecek yedi oyuncu bulunduğunu görüyoruz. İlk grup doğal olarak daha acil ve bu durumların mümkün olan en kısa sürede ele alınması gerekecek, ancak 2028'de sözleşmesi bitecek dosyalara da bir an önce müdahale edilmesi gerekecek; çünkü sözleşmenin bitimine bir yıl kala, fikirler netleşmeden bir transfer dönemi geçirmenin ne kadar riskli olabileceğini biliyoruz.







