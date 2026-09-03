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Inter'de Baccin'in ilk sınavı: sözleşmesi sona ermeye yakın 11 oyuncu, durum dosya dosya

Inter
Transfers
F. Dimarco
Hakan Çalhanoğlu
A. Bastoni
M. Thuram

Inter'in yeni sportif direktörünü hemen tamamlaması gereken önemli bir iş bekliyor

Dünden bu yana Piero Ausilio'nun yerine Inter'in yeni sportif direktörü olan Dario Baccin'in ilk sınavı, sözleşmeleri bitime yaklaşan oyuncuların kontrat yenilemeleri olacak. Bu elbette bireysel bir sınav olmayacak, çünkü kulüp sahipliği ve başkan Beppe Marotta burada büyük söz sahibi olacak, ancak Baccin de ekip çalışması kapsamında önemli bir rol üstlenecek.


Inter'in 2026-27 kadrosuna baktığımızda, sözleşmeleri 30 Haziran 2026'da sona erecek dört futbolcu ve kontratları 30 Haziran 2028'de bitecek yedi oyuncu bulunduğunu görüyoruz. İlk grup doğal olarak daha acil ve bu durumların mümkün olan en kısa sürede ele alınması gerekecek, ancak 2028'de sözleşmesi bitecek dosyalara da bir an önce müdahale edilmesi gerekecek; çünkü sözleşmenin bitimine bir yıl kala, fikirler netleşmeden bir transfer dönemi geçirmenin ne kadar riskli olabileceğini biliyoruz.



  • 2027'de sözleşmesi sona eriyor

    2027'de, üçüncü kaleci Raffaele Di Gennaro'nun (1993 doğumlu) yanı sıra Federico Dimarco (1997 doğumlu), Hakan Calhanoglu (1994 doğumlu) ve Henrikh Mkhitaryan'ın (1989 doğumlu) da sözleşmeleri sona erecek. Ermeni oyuncu büyük olasılıkla Inter macerasını noktalayacak, Türk yıldız ve İtalya milli takım oyuncusu içinse iki sıcak gelişme söz konusu. Calhanoglu sezona harika bir başlangıç yaptı ve Inter sözleşme yenilemeyi hedefliyor, ancak Türkiye'de (ve sadece orada değil) şimdiden bonservissiz transfer hayali kuruluyor. Dimarco konusu da hassasiyetini koruyor; bu konuyla ilgili ayrı bir dosya hazırladık (BURADAN OKUYUN).

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  • 2028'de sözleşmesi sona erecek

    30 Haziran 2028'de sözleşmesi sona erecek isimlere geçildiğinde, listede Inter kadrosunun öne çıkan birçok ismi yer alıyor: Alessandro Bastoni (1999 doğumlu), Marcus Thuram (1997 doğumlu), Carlos Augusto (1999 doğumlu), Manuel Akanji (1995 doğumlu), John Stones (1994 doğumlu), Benjamin Pavard (1996 doğumlu) ve Piotr Zielinski (1994 doğumlu).


    Yakından takip edilmesi gereken en önemli durumlar doğal olarak Alessandro Bastoni ile ilgili olanlar; oyuncu, aylardır transfer söylentilerinde ayrılacağı öne sürülmesine rağmen bu yıl Appiano'da kaldı. Bir diğeri de Marcus Thuram; 2023'te bonservissiz olarak Inter'e katılan oyuncu, bu nedenle sözleşmesinin yine bonservissiz şekilde sona ermesi halinde boşa çıkabilecek olası bir sermaye kârı potansiyeli taşıyor.

  • TABLO

    Sözleşme bitiş tarihi: 30/06/2027

    Federico Dimarco

    Hakan Calhanoglu

    Henrikh Mkhitaryan

    Raffaele Di Gennaro


    Sözleşme bitiş tarihi: 30/06/2028

    Alessandri Bastoni

    Marcus Thuram

    Carlos Augusto

    Manuel Akanji

    John Stones

    Benjamin Pavard

    Piotr Zielinski


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