24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Ausilio 2-1Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Inter'de Ausilio, takıma veda etmek için Appiano'da. Yıldızlar şaşkın: "Bunu beklemiyordum"

Inter

Artık eski sportif direktör olan isim, Pinetina’ya yaptığı son ziyaretle takıma ve teknik ekibe veda etti.

Bu sabah saat 10’dan kısa süre sonra, artık Inter’in eski sportif direktörü olan Piero Ausilio, takım ve teknik ekibe, ayrıca teknik direktör Chivu’ya veda etmek için Pinetina’ya gitti. Sportmediaset’in aktardığına göre Ausilio, saat 11’den sonra Appiano’dan ayrıldı: görüşmede Marotta ve dünden bu yana Inter’in yeni sportif direktörü olan Baccin de hazır bulundu.

  • Sportmediaset'e göre, Ausilio'nun Inter'den ayrılığı birçok kişiyi şaşırttı, buna takımın bazı önemli isimleri de dahil. Lautaro'dan Çalhanoğlu'na, Dimarco'ya kadar birçok kişi artık eski sportif direktör için bir mesaj paylaştı. "Ausilio'nun ayrılığını beklemiyordum, kendisine çok bağlı olduğum bir insan. Inter için çok şey yaptı, birlikte çok şey kazandık" dedi Dimarco.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Inter crest
Inter
INT
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP