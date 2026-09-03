Sportmediaset'e göre, Ausilio'nun Inter'den ayrılığı birçok kişiyi şaşırttı, buna takımın bazı önemli isimleri de dahil. Lautaro'dan Çalhanoğlu'na, Dimarco'ya kadar birçok kişi artık eski sportif direktör için bir mesaj paylaştı. "Ausilio'nun ayrılığını beklemiyordum, kendisine çok bağlı olduğum bir insan. Inter için çok şey yaptı, birlikte çok şey kazandık" dedi Dimarco.