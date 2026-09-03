Bu sabah saat 10’dan kısa süre sonra, artık Inter’in eski sportif direktörü olan Piero Ausilio, takım ve teknik ekibe, ayrıca teknik direktör Chivu’ya veda etmek için Pinetina’ya gitti. Sportmediaset’in aktardığına göre Ausilio, saat 11’den sonra Appiano’dan ayrıldı: görüşmede Marotta ve dünden bu yana Inter’in yeni sportif direktörü olan Baccin de hazır bulundu.
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Inter'de Ausilio, takıma veda etmek için Appiano'da. Yıldızlar şaşkın: "Bunu beklemiyordum"
Sportmediaset'e göre, Ausilio'nun Inter'den ayrılığı birçok kişiyi şaşırttı, buna takımın bazı önemli isimleri de dahil. Lautaro'dan Çalhanoğlu'na, Dimarco'ya kadar birçok kişi artık eski sportif direktör için bir mesaj paylaştı. "Ausilio'nun ayrılığını beklemiyordum, kendisine çok bağlı olduğum bir insan. Inter için çok şey yaptı, birlikte çok şey kazandık" dedi Dimarco.
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