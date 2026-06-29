Inter’de Ausilio’nun pişmanlığı: “Tonali konusunda uykuya daldım, daha fazlasını yapabilirdik. Bisseck verilere dayanarak transfer edildi, Lautaro en iyi transferdi”

“Verilerin gösterdiği yönün aksine transfer edilen bir oyuncu mu? Evet, birden fazla. Yakın geçmişte, tüm raporların birbiriyle uyuşmadığı Bisseck örneği var. Bu genç adamı tanımış olmamız fark yarattı; çok zeki, farklı diller konuşuyordu ve futbolcu olmasaydı doktor olacaktı. Çeşitli deneyimler yaşamıştı, biz onu Danimarka’da bulduk. Bazı raporların birbiriyle uyuşmamasına rağmen, zekası ve fiziksel özellikleri nedeniyle onu transfer ettim.”





“Akıl hocam mı? Pro Sesto’da çalışan ve hepimiz için bir örnek olan Pierluigi Casiraghi. Futbola çok kendine özgü bir bakış açısı vardı, sezgilerine güvenir: Ondan her şeyi öğrenmek imkansızdı, ama bazı şeyleri kendime aktarmayı başardım.”





“Yaptığım en önemli transfer? Son dönemdeki örnek olarak Lautaro Martinez’i sayabilirim. Onunla ilgili daha fazlasını yapabilirdim; Tonali’nin ise Brescia’dayken bu konuda biraz uyuyakalmıştım. Küçümsenen bir oyuncu mu? Tonali. Daha fazlası yapılabilirdi, biraz çaba sarf etseydik başarabilirdik.”





“Uykumu en çok kaçıran transfer görüşmesi mi? Lautaro. Buenos Aires’te üç gün boyunca hiç uyumadım. Bir sportif direktör özel uçakla gidip oyuncuyu alamazsa, kötü bir izlenim bırakır. Başka bir kulüple anlaşmıştı, bu yüzden bizim için kolay değildi.”