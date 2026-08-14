Frattesi, kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada şunları söyledi:





"Transfer süreci mi? İyi yaşadım. Böyle günler olduğunda insan gidip geliyor ama bu, istekle geçen bir bekleyişti. Yorucuydu ama güzeldi: buna değdi. Geldiğimde, küçükken Giustiniana'da antrenman yaparken geçtiğim yolları tanıdım. Farklı bir sorumlulukla ve daha fazla olgunlukla geri dönüyorum. Bence önemli sorumluluklar alma zamanı geldi ve bunu büyük bir memnuniyetle yapıyorum".





"Inter'de de az oynamama rağmen taraftarlarla güzel bir ilişki kurmuştum. İnişler ve çıkışlar oldu ama her zaman iyi anlaştık. Lazio taraftarlarının bu ilgisi beni çok mutlu etti. Kendimi yeniden bir projenin merkezinde hissetmeye ihtiyacım vardı: bu karşılama bana büyük bir enerji veriyor.Ocak ayında da epey yaklaşmıştık, sonra bir dizi nedenden dolayı işi bitiremedik. Bu kez bana birkaç gün önce haber verdiler: sadece karar vermek ve evrakları düzenlemek için zaman vardı. Büyük şüphelerim olmadı".