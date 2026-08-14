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Inter'de artık resmileşti: Frattesi Lazio'ya gidiyor, formül, rakamlar ve ilk sözleri

Lazio

Sabah saatlerindeki duraksamanın ardından orta sahanın Roma'ya transferi mutlu sonla noktalandı; futbolcu, üç sezonluk inişli çıkışlı dönemin ardından Inter'e veda etti.

Davide Frattesi, Lazio'nun yeni oyuncusu oldu. Artık bu transfer resmiyet de kazandı. Açık mavi-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla orta saha oyuncusunun Inter'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu. Açıklama şu şekilde:


"S.S. Lazio, Davide Frattesi'nin F.C. Internazionale'den satın alma opsiyonuyla geçici olarak transfer edildiğini duyurur."


  • Formül ve rakamlar

    Anlaşma, artık 1 milyon euro değil, 5 milyon euro bedelli kiralama üzerinden tamamlanıyor. Satın alma opsiyonu da korunuyor ancak başlangıçtaki 14 milyondan toplam 10 milyon euro artı bonuslara düşürülmüş durumda. Son olarak, gelecekteki satıştan elde edilecek sermaye kârının yüzde 50 payı da korunuyor.

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  • Frattesi, kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada şunları söyledi:


    "Transfer süreci mi? İyi yaşadım. Böyle günler olduğunda insan gidip geliyor ama bu, istekle geçen bir bekleyişti. Yorucuydu ama güzeldi: buna değdi. Geldiğimde, küçükken Giustiniana'da antrenman yaparken geçtiğim yolları tanıdım. Farklı bir sorumlulukla ve daha fazla olgunlukla geri dönüyorum. Bence önemli sorumluluklar alma zamanı geldi ve bunu büyük bir memnuniyetle yapıyorum".


    "Inter'de de az oynamama rağmen taraftarlarla güzel bir ilişki kurmuştum. İnişler ve çıkışlar oldu ama her zaman iyi anlaştık. Lazio taraftarlarının bu ilgisi beni çok mutlu etti. Kendimi yeniden bir projenin merkezinde hissetmeye ihtiyacım vardı: bu karşılama bana büyük bir enerji veriyor.Ocak ayında da epey yaklaşmıştık, sonra bir dizi nedenden dolayı işi bitiremedik. Bu kez bana birkaç gün önce haber verdiler: sadece karar vermek ve evrakları düzenlemek için zaman vardı. Büyük şüphelerim olmadı".

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