Manuel Akanji, Inter ve İsviçre Milli Takımı'nın savunmacısı, sezon hedefleri konusunda oldukça net: 1995 doğumlu eski Manchester City oyuncusu Şampiyonlar Ligi'ni istiyor. "Geçen yıl olduğu gibi sadece Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası'nı kazanmak için imza atmam, her şeyi kazanmak istiyorum. Serie A'da yılın en iyi savunmacısı ödülünü kazanmak güzel olurdu ama bu bana bağlı değil. Önemli olan her zaman takım: Ben üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum" diyen savunmacı, şu ana kadar Inter formasıyla 50 maça çıktı ve 2 gol attı.
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Inter'de Akanji için hedef Şampiyonlar Ligi: "Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası için imza atmam, her şeyi istiyorum"
Üçlü ya da dörtlü savunma hakkında: "Her iki oyun sisteminde de oynayabilecek kapasitede olduğuma inanıyorum. Belki dörtlü savunmada daha fazla oynadım; bu, Milli Takım'da da kullandığımız sistem ve belki de buna daha alışkınım. Inter'e geldiğimde üçlü savunmaya uyum sağlamak biraz zordu, çünkü bu farklı bir sistem, ama hiçbir sorun yok. Hedef her zaman her şeyi kazanmak olmalı, hangi kulvarda oynarsak oynayalım kazanmak için oynuyoruz, bunu deneyeceğiz".
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