Inter'de Akanji için hedef Şampiyonlar Ligi: "Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası için imza atmam, her şeyi istiyorum"

Üçlü ya da dörtlü savunma hakkında: "Her iki oyun sisteminde de oynayabilecek kapasitede olduğuma inanıyorum. Belki dörtlü savunmada daha fazla oynadım; bu, Milli Takım'da da kullandığımız sistem ve belki de buna daha alışkınım. Inter'e geldiğimde üçlü savunmaya uyum sağlamak biraz zordu, çünkü bu farklı bir sistem, ama hiçbir sorun yok. Hedef her zaman her şeyi kazanmak olmalı, hangi kulvarda oynarsak oynayalım kazanmak için oynuyoruz, bunu deneyeceğiz".



