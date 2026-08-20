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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Inter, Curtis Jones Milano’ya geliyor: sağlık kontrolü ve imza için hazır

Inter
Transfers
C. Jones
Liverpool

Liverpool'dan 35 milyon karşılığında geliyor

Saatler kaldı; Curtis Jones kısa süre içinde resmen Inter’in yeni oyuncusu olacak. Futbola Liverpool altyapısında başlayan ve artık İngiltere Milli Takımı’nın da istikrarlı şekilde parçası haline gelen 2001 doğumlu orta saha, kariyerinin tamamını Anfield’da geçirdikten sonra Kırmızılar’a veda ederek Cristian Chivu yönetimindeki takımla Serie A’da yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.


Bu, Jones’un bizzat çok istediği bir tercih oldu; oyuncu, kariyerinde çıkış yapmak için en ideal adres olarak Inter’i belirledi. İngiliz orta saha, Milano’ya transfer için bastırdı ve haftalar süren görüşmelerin ardından bu birliktelik artık resmiyete çok yakın.


Jones’un öğleden sonra Milano’da olması bekleniyor; burada Inter’deki yeni serüveni resmen başlayacak. İlk randevu ise yarın saat 12.00’de olacak; oyuncu, sözleşmeye imza atmadan önce rutin sağlık kontrollerinden geçecek.


  • DETAYLAR

    Anlaşma beş yıllık bir sözleşmeyi öngörüyor; buna göre Jones, 2031'e kadar Inter'e bağlanacak.Orta saha oyuncusu için sezon başına yaklaşık 3,5 milyon euro maaş öngörülüyor; bu da Inter'in onu yeni teknik projede ne kadar merkezî bir role yerleştirmek istediğini gösteriyor.


    Liverpool açısından ise yaklaşık 35 milyon euroluk toplam bir operasyon söz konusu. Bu, Reds altyapısında yetişen ve zamanla kendini kabul ettirerek A takımın önemli parçalarından biri hâline gelen bir oyuncu için önemli bir rakam.


    Artık geri sayım başladı: Curtis Jones, Milano'ya inmeye hazır; Liverpool defterini kapatıp Inter sayfasını açmak üzere. Farklı bir ligde, yeni bir meydan okuma ve teknik direktör Chivu'nun onu Inter'in yeni projesinin merkezine yerleştirmeye hazır olduğu bir ortam.




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