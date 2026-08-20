Inter, Curtis Jones Milano’ya geliyor: sağlık kontrolü ve imza için hazır

Saatler kaldı; Curtis Jones kısa süre içinde resmen Inter’in yeni oyuncusu olacak. Futbola Liverpool altyapısında başlayan ve artık İngiltere Milli Takımı’nın da istikrarlı şekilde parçası haline gelen 2001 doğumlu orta saha, kariyerinin tamamını Anfield’da geçirdikten sonra Kırmızılar’a veda ederek Cristian Chivu yönetimindeki takımla Serie A’da yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.
Bu, Jones’un bizzat çok istediği bir tercih oldu; oyuncu, kariyerinde çıkış yapmak için en ideal adres olarak Inter’i belirledi. İngiliz orta saha, Milano’ya transfer için bastırdı ve haftalar süren görüşmelerin ardından bu birliktelik artık resmiyete çok yakın.
Jones’un öğleden sonra Milano’da olması bekleniyor; burada Inter’deki yeni serüveni resmen başlayacak. İlk randevu ise yarın saat 12.00’de olacak; oyuncu, sözleşmeye imza atmadan önce rutin sağlık kontrollerinden geçecek.