Inter, Curtis Jones Milano’ya geliyor: sağlık kontrolü ve imza için hazır

Anlaşma beş yıllık bir sözleşmeyi öngörüyor; buna göre Jones, 2031'e kadar Inter'e bağlanacak.Orta saha oyuncusu için sezon başına yaklaşık 3,5 milyon euro maaş öngörülüyor; bu da Inter'in onu yeni teknik projede ne kadar merkezî bir role yerleştirmek istediğini gösteriyor.





Liverpool açısından ise yaklaşık 35 milyon euroluk toplam bir operasyon söz konusu. Bu, Reds altyapısında yetişen ve zamanla kendini kabul ettirerek A takımın önemli parçalarından biri hâline gelen bir oyuncu için önemli bir rakam.





Artık geri sayım başladı: Curtis Jones, Milano'ya inmeye hazır; Liverpool defterini kapatıp Inter sayfasını açmak üzere. Farklı bir ligde, yeni bir meydan okuma ve teknik direktör Chivu'nun onu Inter'in yeni projesinin merkezine yerleştirmeye hazır olduğu bir ortam.











