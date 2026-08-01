Inter, Liverpool orta sahası Jones'u kadrosuna katmayı hedefliyor. Serie A devi, İngiliz oyuncuyu bu yaz San Siro'ya getirmek için kısa süre önce 30 milyon sterlinlik bir teklif sundu. Ancak Gazzetta'ya göre Liverpool, ilk teması hızla geri çevirdi. Premier League ekibi, altyapısından yetişen oyuncusuyla yollarını ayırmayı değerlendirmeden önce 40 milyon euroya daha yakın bir bonservis bedeli talep ediyor.

Başkan Beppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio'nun önderlik ettiği Inter yönetimi, oyuncuyu kadroya katma konusunda kararlılığını koruyor. İkili, transfer piyasasındaki bir sonraki hamlelerini görüşmek için kısa süre önce teknik direktör Cristian Chivu ile stratejik bir akşam yemeğinde bir araya geldi.







