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Inter, Curtis Jones için 30 milyon sterlinlik teklifle yeniden devrede, ancak Serie A ekibi Liverpool'un orta saha oyuncusu için talebinin altında kaldı
Inter, Jones için 30 milyon sterlinlik teklif yaptı
Inter, Liverpool orta sahası Jones'u kadrosuna katmayı hedefliyor. Serie A devi, İngiliz oyuncuyu bu yaz San Siro'ya getirmek için kısa süre önce 30 milyon sterlinlik bir teklif sundu. Ancak Gazzetta'ya göre Liverpool, ilk teması hızla geri çevirdi. Premier League ekibi, altyapısından yetişen oyuncusuyla yollarını ayırmayı değerlendirmeden önce 40 milyon euroya daha yakın bir bonservis bedeli talep ediyor.
Başkan Beppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio'nun önderlik ettiği Inter yönetimi, oyuncuyu kadroya katma konusunda kararlılığını koruyor. İkili, transfer piyasasındaki bir sonraki hamlelerini görüşmek için kısa süre önce teknik direktör Cristian Chivu ile stratejik bir akşam yemeğinde bir araya geldi.
- Getty Images Sport
Chivu, Liverpool yıldızı için çaresiz durumda
Chivu, orta sahasını güçlendirmesi için özellikle Jones'u istedi. Rumen teknik adam, tercih ettiği sistemde bozucu bir yedinci seçenek olarak görev yapacak özgün bir profil arıyor ve 25 yaşındaki oyuncuyu bunun için mükemmel bir uyum olarak görüyor. Jones, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde kadronun kenarına itilmesinin ardından Merseyside'da giderek daha mutsuz hale geldi.
Orta saha oyuncusu, İtalya'da yeni bir meydan okumaya açık ve iddialara göre San Siro'ya transferi memnuniyetle karşılayacak. Bu yaz Milano'ya gelen tek İngiliz o olmayabilir. Inter, Manchester City savunmacısı John Stones için anlaşmayı zaten sonuçlandırıyor ve oyuncu şu anda İtalya'da sağlık kontrollerinden geçiyor.
Inter'in kadroyu boşaltması gerekiyor
Inter'in Jones'u kadrosuna katabilmesi için önce şişkin orta saha rotasyonunu daraltması gerekiyor. Serie A ekibinin şu anda orta sahada çok sayıda seçeneği bulunuyor ve oyuncu satışlarıyla gelir yaratması gerekiyor.
Davide Frattesi, İtalyan devinin önündeki en acil sorunu oluşturuyor. İtalya milli takım oyuncusu, kariyerini başka bir yerde yeniden canlandırmak için ayrılmak istiyor ancak Inter, oyuncu için henüz uygun bir teklif almadı. Kulüp ayrıca Kristjan Asllani ile de yollarını ayırmayı planlıyor, genç yetenek Ebenezer Akinsanmiro ise şimdiden Monza'ya katıldı. Jones'a yer açmak için bu rotasyon oyuncularıyla yolların ayrılması mutlak bir gereklilik.
- Getty Images Sport
Sabırla bekleme oyununu oynamak
Inter, Liverpool'un gözden çıkardığı oyuncunun peşinde sabırlı davranmaya hazır. İtalyan ekip, ağustos ayının sonlarına kadar beklemenin Liverpool'u mali taleplerini düşürmeye zorlayacağını umuyor. Liverpool, oyuncuyu kenarda bekletmeye devam ederse altyapısından yetişen bir futbolcuyu küstürme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Serie A ekibi, bu baskının sonunda kendi lehine işleyeceğine ve transferin son günü yaklaşırken bir uzlaşmayı zorlayacağına inanıyor.
Birinci takım kadrosu sezon öncesi turu kapsamında Hong Kong ve Perth'te seyahat ederken, Marotta ile Ausilio Avrupa'da kalacak. Yöneticiler, Liverpool ile açık diyaloğu sürdürerek belirleyici bir ilerleme sağlamak için tamamen buna odaklanmış durumda.
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