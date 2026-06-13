Inter, Curits Jones'un Liverpool'da Iraola'nın planlarında yer almadığı: Nerazzurri bu fırsatı değerlendirebilir

Inter, orta sahada büyük bir transfer gerçekleştirmek istiyor ve kulüp yönetiminin Ocak ayından beri üzerinde çalıştığı isim Curtis Jones. 2001 doğumlu oyuncunun Liverpool ile olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve o, Nerazzurri'nin orta sahasını güçlendirmek için ana hedef olarak görülüyor.





Bu transferde Reds'in yeni teknik direktörü Andoni Iraola'dan destek geliyor gibi görünüyor. İspanyol teknik adam, Liverpool kadrosunu değerlendiriyor ve Gazzetta dello Sport'un haberine göre Jones, planlarında yer almıyor.





Ausilio, ocak ayındaki girişiminden altı ay sonra, bu transferi gerçekleştirmek için harekete geçebilir. Özellikle de, tıpkı kış transfer döneminde olduğu gibi, Nottingham Forest'ın talebinde bulunduğu Davide Frattesi'nin ayrılması kesinleşirse.