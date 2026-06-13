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Grafica Jones Inter

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Inter, Curits Jones'un Liverpool'da Iraola'nın planlarında yer almadığı: Nerazzurri bu fırsatı değerlendirebilir

Inter
Transfers
Serie A
Liverpool

Orta saha oyuncusu, Reds'in yeni teknik direktörünün planlarında yer almıyor.

Inter, orta sahada büyük bir transfer gerçekleştirmek istiyor ve kulüp yönetiminin Ocak ayından beri üzerinde çalıştığı isim Curtis Jones. 2001 doğumlu oyuncunun Liverpool ile olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve o, Nerazzurri'nin orta sahasını güçlendirmek için ana hedef olarak görülüyor.


Bu transferde Reds'in yeni teknik direktörü Andoni Iraola'dan destek geliyor gibi görünüyor. İspanyol teknik adam, Liverpool kadrosunu değerlendiriyor ve Gazzetta dello Sport'un haberine göre Jones, planlarında yer almıyor.


Ausilio, ocak ayındaki girişiminden altı ay sonra, bu transferi gerçekleştirmek için harekete geçebilir. Özellikle de, tıpkı kış transfer döneminde olduğu gibi, Nottingham Forest'ın talebinde bulunduğu Davide Frattesi'nin ayrılması kesinleşirse.

  • JONES YAYINLANMAK ÜZERE

    Arne Slot, İngiliz orta saha oyuncusunu takımdan göndermişti ve bu durum, Ocak ayında Inter'in büyük bir transfer hamlesi yapmaya çalışmasına neden olmuştu; ancak Frattesi'nin transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle bu hamle sonuçsuz kalmıştı.

    Iraola'nın gelişi, Reds'in orta sahasındaki hiyerarşiyi değiştirebilirdi, ancak yeni teknik direktör, Bournemouth'un kilit oyuncusu Alex Scott'ı Liverpool'a getirmek niyetinde.


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  • MÜZAKERELERDE SON DURUM

    Inter, Curtis Jones'u istiyor. Bu kesinlikle bir sır değil, ancak talep ile teklif arasındaki farkın kapatılması gerekiyor. Nerazzurri, 20 milyon avroya kadar çıkmaya hazırken, İngiliz tarafın talebi ise 30 milyon avro artı yeniden satıştan elde edilecek bir yüzde.

    Yani, hala 10 milyonluk bir fark var, ancak Jones'u planlarından çıkaran Iraola'nın göreve gelmesi, Inter ve Liverpool arasındaki durumu tamamen değiştirebilir.


  • AUSILIO'NUN SÖZLERİ

    Parma'da düzenlenen Serie A Festivali'nde, Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio şöyle açıklamıştı: "Bu oyuncuya olan ilgimiz ocak ayında vardı ve şu anda da var. Onu takip ettiğimiz bir oyuncu, bunu saklamıyoruz. Ocak ayında transfer görüşmelerini denemiştik, bu yaz da tekrar deneyeceğiz."


    Inter tekrar deneyecek. Andoni Iraola, transferin başarıya ulaşması için olası bir müttefik ve Curtis Jones ise yeni bir ortama geçip önemli bir takımda kendini kanıtlamak istiyor.