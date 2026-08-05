Inter, Cristian Chivu genç yıldızın etrafında takım kurarken Brentford'un Aleksandar Stankovic için yaptığı 40 milyon euroluk dev teklifi reddetti

Inter, önemli bir ayrılığın önünü kapatarak güçlü bir mesaj verdi. Bu yaz Club Brugge'deki yıldızlarla dolu sezonunun ardından kulübe dönen Stankovic, kendisini bir teklif savaşının merkezinde buldu. Sırp genç milli oyuncu, Brugge'ün Jupiler Pro League şampiyonluğunda kilit rol oynadı ve Belçika'da prestijli Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.

Böyle bir anlaşmanın mali cazibesine rağmen, kulüpten gelen yanıt hızlı ve oybirliğiyle oldu. La Gazzetta dello Sport'a göre Inter, oyuncunun kendisi ve Stankovic ailesi, Brentford'un 40 milyon avroluk teklifine net bir "hayır, teşekkürler" yanıtında birleşti.