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Inter, Cristian Chivu genç yıldızın etrafında takım kurarken Brentford'un Aleksandar Stankovic için yaptığı 40 milyon euroluk dev teklifi reddetti
Inter, Premier League ilgisine karşı taviz vermiyor
Inter, önemli bir ayrılığın önünü kapatarak güçlü bir mesaj verdi. Bu yaz Club Brugge'deki yıldızlarla dolu sezonunun ardından kulübe dönen Stankovic, kendisini bir teklif savaşının merkezinde buldu. Sırp genç milli oyuncu, Brugge'ün Jupiler Pro League şampiyonluğunda kilit rol oynadı ve Belçika'da prestijli Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı.
Böyle bir anlaşmanın mali cazibesine rağmen, kulüpten gelen yanıt hızlı ve oybirliğiyle oldu. La Gazzetta dello Sport'a göre Inter, oyuncunun kendisi ve Stankovic ailesi, Brentford'un 40 milyon avroluk teklifine net bir "hayır, teşekkürler" yanıtında birleşti.
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Chivu, Calhanoglu'nun varisini belirledi
Inter'in satışa yanaşmamasının başlıca nedenlerinden biri, Chivu'nun taktik vizyonunda yatıyor. Rumen teknik adam, sezon öncesi dönemi Stankovic'i beş kişilik orta sahasındaki belirli bir role entegre etmek için kullanıyor. Özellikle genç oyuncu, Hakan Çalhanoğlu'nun bir numaralı alternatifi olarak hazırlanıyor. Türk milli oyuncuya güvenilir bir alternatif bulmak, teknik heyetin önceliklerinden biri olmuştu; zira daha derinde oyun kurucu rolünde Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan ve hatta Nicolo Barella ile yapılan önceki denemeler karışık sonuçlar vermişti. Stankovic, teknik güvenliği Chivu'nun talep ettiği taktik disiplinle birleştirerek bu pozisyon için doğal bir uyum sunuyor.
Stankovic'e duyulan güven, antrenman sahasına yakın kaynaklar tarafından koşulsuz olarak tanımlanıyor. Onu kadroda tutarak Chivu, birden fazla kulvarda geçecek uzun bir sezon için hayati bir taktik güvence elde ediyor. Ancak bu karar, piyasada dalga etkisi yaratıyor. Inter, Liverpool'un Curtis Jones'uyla ciddi şekilde ilgilenmeyi sürdürüyor; Chivu, enerjisi ve çok yönlülüğü nedeniyle bu oyuncuya büyük hayranlık duyuyor. İngiliz orta saha oyuncusu ideal bir takviye olarak görülüyor, ancak merkez bölgeler şu anda fazlasıyla kalabalık.
Cristian Romero için savunmadaki takip
Orta saha durumu ayrılıklar ve gelişler açısından hâlâ bir bilmece olmaya devam ederken, Inter'in elit tecrübe eklemek istediği bölge savunma hattı. Inter şimdi tüm dikkatini Cristian Romero'ya çevirdi. Arjantinli oyuncu, Avrupa'nın en üst seviyesinde rekabet edebilmek için gereken agresifliği ve liderliği sağlayacak, savunmadaki yapbozun son parçası olarak görülüyor.
Başkan Giuseppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio, Tottenham Hotspur ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Haberler, iki kulüp arasında bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varıldığını ve böylece önemli bir engelin ortadan kalktığını gösteriyor. Ancak anlaşma, kişisel şartlar nedeniyle geçici bir çıkmaza girdi. İddialara göre Romero, sezon başına 7 milyon € civarında maaş talep ediyor. Benjamin Pavard'ın şu anda 5 milyon € kazandığı göz önüne alındığında, Inter yönetimi maaş yapısını fazla zorlamaktan çekiniyor.
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Piyasada stratejik sabır
Mevcut tablo, Inter'in yüksek düzeyde stratejik sabırla hareket ettiğini gösteriyor. Stankovic-Brentford sürecinin de ortaya koyduğu gibi kulüp, en umut vadeden gençlerini satmak için acele etmiyor; buna karşın Jones ve Romero gibi kendini kanıtlamış dünya yıldızlarının peşindeki iddiasını da sürdürüyor. Romero'nun maaşı konusundaki çıkmaz ve orta sahadaki kalabalık, transfer döneminin son haftalarında dengeleri sağlamak için yaratıcı bir muhasebe yaklaşımına ve belki de yüksek profilli bir ayrılığa ihtiyaç duyulacağını gösteriyor.
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