Bu zaferi değerlendirirken Lautaro, geçen sezonun hayal kırıklığının ardından takımın gösterdiği direnci vurguladı ve bu dönüşümün mimarı olarak teknik direktör Chivu'ya teşekkür etti.

Sport Mediaset'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu bizim için çok anlamlı, çünkü geçen sezon yaşananlardan sonra tekrar rayına oturmak kolay değildi, ancak gerçekten olağanüstü bir sezon geçirdik. İyi sonuçlar, performanslar ve yoğunluk gösterdik, bu yüzden bu kadar anlamlı bir kupa daha kazanarak sezonu bitirdiğimiz için gurur duyuyorum.

"Inter hakkında her zaman çok fazla konuşulur, ancak yıllar boyunca başardıklarımıza bakmak gerekir. Yolumuzdan sapmamalıyız, bu da bir başka kupa. Chivu'ya 10 üzerinden 10 verirdik, çünkü bize çok yardımcı oldu."