AFP
Çeviri:
Inter, Coppa Italia finalinde Lazio'yu yenerek 2010'dan bu yana ilk ulusal çifte kupasını kazandı; Lautaro Martinez, "10/10" puanla değerlendirdiği Cristian Chivu'ya saygılarını sundu
Nerazzurri, tarihi 10. şampiyonluğunu kazandı
Inter, ilk yarıda sergilediği üstün performansla maçı fiilen bitirerek 10. Coppa Italia kupasını kazandı. Maçın ilk golü, Lazio'nun savunma oyuncusu Adam Marusic'in Federico Dimarco'nun köşe vuruşunu istemeden kendi kalesine göndermesiyle geldi. Ardından Lautaro, Denzel Dumfries'in yüksek pres çalışmasının ardından soğukkanlı bir vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. Bu galibiyetle Inter, Juventus'un izinden giderek Coppa Italia'da çift haneli şampiyonluk sayısına ulaşan tarihteki ikinci kulüp oldu.
- Getty Images
Kaptan, Chivu'yu övdü
Bu zaferi değerlendirirken Lautaro, geçen sezonun hayal kırıklığının ardından takımın gösterdiği direnci vurguladı ve bu dönüşümün mimarı olarak teknik direktör Chivu'ya teşekkür etti.
Sport Mediaset'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu bizim için çok anlamlı, çünkü geçen sezon yaşananlardan sonra tekrar rayına oturmak kolay değildi, ancak gerçekten olağanüstü bir sezon geçirdik. İyi sonuçlar, performanslar ve yoğunluk gösterdik, bu yüzden bu kadar anlamlı bir kupa daha kazanarak sezonu bitirdiğimiz için gurur duyuyorum.
"Inter hakkında her zaman çok fazla konuşulur, ancak yıllar boyunca başardıklarımıza bakmak gerekir. Yolumuzdan sapmamalıyız, bu da bir başka kupa. Chivu'ya 10 üzerinden 10 verirdik, çünkü bize çok yardımcı oldu."
- AFP
Dumfries yardım etmek için geri dönüyor
Bu zafer, ameliyat gerektiren ciddi bir ayak bileği sakatlığı nedeniyle sezonun önemli bir bölümünü kaçıran Dumfries için kişisel bir başarı niteliğinde. Hollandalı oyuncu, Lautaro’nun golüne hayati bir asist yaparak sezonun kritik bir anında değerini kanıtladı ve Lega Serie A tarafından Maçın En Değerli Oyuncusu seçildi.
Inter kaptanı ile olan ilişkisi hakkında şaka yapan Dumfries, “Mutluyum, zor bir dönemdi, geri dönüp takım arkadaşlarıma yardım edebildiğim için memnunum. Bu sezon ona yeterince asist yapmadığım için bana kızgın olan Lauti'ye asist yapabildiğim için mutluyum” dedi.
- Getty Images Sport
Çifte şampiyonların mirası
Scudetto ve Coppa Italia’yı birden kazanarak, bu Inter takımı kulübün efsanevi tarihindeki üçüncü iç saha çifte zaferini elde etti ve 2006 ile 2010 yıllarındaki efsanevi başarıları tekrarladı. Martinez’in attığı gol, onu kupa finallerinde en çok gol atan Inter oyuncuları arasında Hernan Crespo ve Julio Cruz ile eşit konuma getirdi ve San Siro’daki efsanevi statüsünü daha da sağlamlaştırdı. Yurtiçi sezonun zaferle sona ermesiyle, odak noktası artık yaz transfer dönemine ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarıya ulaşmak için kadronun güçlendirilmesine kayıyor.