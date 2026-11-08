Inter-Como maçının CM oyuncu notları: Thuram sırtlıyor, Spence kilidi kırıyor. Paz ve Da Cuhna hayal kırıklığı yaratıyor

Inter-Como

INTER

J. Martinez 6: İlk yarıda yapacak pek işi yok. Nico Paz'ın sağdan içeri kestiği ortada takımını kurtarıyor. Ancak varlığını hissettirdiği tek an da bu.

Akanji 6,5: Savunmadaki takım arkadaşlarının çok iyi performansına ayak uyduruyor, Douvikas gibi tehlikeli bir golcüyü etkisiz hâle getiriyor.

Bastoni 7: Ceza sahasındaki boşlukları iyi kapatıyor, ikinci yarıda aşılması güç bir duvara dönüşüyor. Acerbi tarzında, tam bir savunmacı performansı.

Carlos Augusto 6,5: İlk yarının ortalarında kafa vuruşuyla tehlike yaratıyor. Nico Paz'ın harika bir hamlesini durdurmak için sarı kart görmek zorunda kalıyor ancak genel olarak Arjantinli oyuncunun ileri çıkışlarına karşı her zaman tetikte.

Spence 7: Sağdan yaptığı etkili koşu ve Esposito'nun golünü getiren ortasıyla maçın kilidini açıyor. Genel olarak Como savunması için sürekli bir tehdit. Şu ana kadar transferler arasında en çok ikna eden isim.

Barella 6,5: Orta sahada fiziksel gücünü hissettiriyor; birkaç kez sarı kart görme tehlikesi yaşasa da tehlikeli atakları çoğu zaman o başlatıyor. Enerji dolu bir maç çıkarıyor.

Calhanoglu 6: Uzun bölümlerinde üstünlük kurulan bir maçta onun gibi bir oyuncunun fazla görünmemesi dikkat çekici. Fiziksel olarak parlak günlerindeki seviyesinde değil ama bunu tolere edebiliyor. (81. dakikadan itibaren Sucic: Değerlendirme yok)

Zielinski 6,5: Orta sahaya düzen ve oyun zekâsı katıyor, Inter'in hücumlarını iyi organize ediyor. (73. dakikadan itibaren Mkhitaryan 5,5: Oyuna biraz dikkatsiz giriyor ve Como'nun tehlike yarattığı bir pozisyonda kritik bir top kaybı yapıyor)

Dimarco 6,5: İlk yarıda en iyi günlerindeki dinamizmini gösteriyor. İkinci yarıda kaleye iki tehlikeli şut çekerek bu sezonki ilk golüne yaklaşıyor. Geçen sezonki performansına yaraşır bir oyun sergiliyor. (88. dakikadan itibaren Diouf)

P. Esposito 7: Spence'in asistini gerçek bir santrfor gibi çok iyi değerlendirerek gol perdesini açıyor. Ceza sahasının merkezinde güçlü bir varlık gösterirken kaleden uzakta da mücadele ediyor ve sarı kart görüyor. Sahadan bitkin ayrılıyor. (73. dakikadan itibaren Bonny 6: İyi bir pasla 3-0'lık gol için kaleye yöneliyor ancak ofsaytta kalıyor)

Thuram 7,5: Önce Esposito'nun golünde Spence'e pas vererek, ardından Valle'nin büyük hatasının da yardımıyla ikinci golü bizzat atarak takımını sırtlıyor. Böylece ligdeki beşinci, Como'ya karşı altıncı golünü kaydediyor. Genel olarak olgun ve lider bir oyun sergiliyor; klas hareketlerden kaçınmıyor, savunmaya yardım etmek için rakiplere ikili baskı da uyguluyor. İkinci yarıda Ricci'nin hatasında kendisinin ikinci golünü atmaya yaklaşıyor. Maçın en iyisi; Lautaro'nun yokluğunda bu Inter'in sürükleyici gücü. (88. dakikadan itibaren Pavard: Değerlendirme yok)

Teknik direktör Chivu 7: Inter'i kötü derbiyi geride bırakıyor ve Rotterdam'daki güzel galibiyetin ardından Serie A'da da güçlü bir tepki veriyor. İlk yarıda yoğun baskı ve öldürücü hızlı hücumlarla Fabregas'ın takımını etkisiz bırakıyor. Yine de San Siro'da izlediğimiz Como, bugüne kadar ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde beğeni toplayan takımın gerçekten çok uzağında. Chivu, İspanyol teknik direktörün kriptoniti olduğunu bir kez daha gösteriyor.