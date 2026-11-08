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FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Inter-Como maçının CM oyuncu notları: Thuram sırtlıyor, Spence kilidi kırıyor. Paz ve Da Cuhna hayal kırıklığı yaratıyor

Inter - Como
Inter
Como
Serie A

San Siro'da Chivu ile Fabregas arasındaki dev mücadelenin oyuncu puanları.

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Inter-Como

INTER

J. Martinez 6: İlk yarıda yapacak pek işi yok. Nico Paz'ın sağdan içeri kestiği ortada takımını kurtarıyor. Ancak varlığını hissettirdiği tek an da bu.

Akanji 6,5: Savunmadaki takım arkadaşlarının çok iyi performansına ayak uyduruyor, Douvikas gibi tehlikeli bir golcüyü etkisiz hâle getiriyor.

Bastoni 7: Ceza sahasındaki boşlukları iyi kapatıyor, ikinci yarıda aşılması güç bir duvara dönüşüyor. Acerbi tarzında, tam bir savunmacı performansı.

Carlos Augusto 6,5: İlk yarının ortalarında kafa vuruşuyla tehlike yaratıyor. Nico Paz'ın harika bir hamlesini durdurmak için sarı kart görmek zorunda kalıyor ancak genel olarak Arjantinli oyuncunun ileri çıkışlarına karşı her zaman tetikte.

Spence 7: Sağdan yaptığı etkili koşu ve Esposito'nun golünü getiren ortasıyla maçın kilidini açıyor. Genel olarak Como savunması için sürekli bir tehdit. Şu ana kadar transferler arasında en çok ikna eden isim.

Barella 6,5: Orta sahada fiziksel gücünü hissettiriyor; birkaç kez sarı kart görme tehlikesi yaşasa da tehlikeli atakları çoğu zaman o başlatıyor. Enerji dolu bir maç çıkarıyor.

Calhanoglu 6: Uzun bölümlerinde üstünlük kurulan bir maçta onun gibi bir oyuncunun fazla görünmemesi dikkat çekici. Fiziksel olarak parlak günlerindeki seviyesinde değil ama bunu tolere edebiliyor. (81. dakikadan itibaren Sucic: Değerlendirme yok)

Zielinski 6,5: Orta sahaya düzen ve oyun zekâsı katıyor, Inter'in hücumlarını iyi organize ediyor. (73. dakikadan itibaren Mkhitaryan 5,5: Oyuna biraz dikkatsiz giriyor ve Como'nun tehlike yarattığı bir pozisyonda kritik bir top kaybı yapıyor)

Dimarco 6,5: İlk yarıda en iyi günlerindeki dinamizmini gösteriyor. İkinci yarıda kaleye iki tehlikeli şut çekerek bu sezonki ilk golüne yaklaşıyor. Geçen sezonki performansına yaraşır bir oyun sergiliyor. (88. dakikadan itibaren Diouf)

P. Esposito 7: Spence'in asistini gerçek bir santrfor gibi çok iyi değerlendirerek gol perdesini açıyor. Ceza sahasının merkezinde güçlü bir varlık gösterirken kaleden uzakta da mücadele ediyor ve sarı kart görüyor. Sahadan bitkin ayrılıyor. (73. dakikadan itibaren Bonny 6: İyi bir pasla 3-0'lık gol için kaleye yöneliyor ancak ofsaytta kalıyor)

Thuram 7,5: Önce Esposito'nun golünde Spence'e pas vererek, ardından Valle'nin büyük hatasının da yardımıyla ikinci golü bizzat atarak takımını sırtlıyor. Böylece ligdeki beşinci, Como'ya karşı altıncı golünü kaydediyor. Genel olarak olgun ve lider bir oyun sergiliyor; klas hareketlerden kaçınmıyor, savunmaya yardım etmek için rakiplere ikili baskı da uyguluyor. İkinci yarıda Ricci'nin hatasında kendisinin ikinci golünü atmaya yaklaşıyor. Maçın en iyisi; Lautaro'nun yokluğunda bu Inter'in sürükleyici gücü. (88. dakikadan itibaren Pavard: Değerlendirme yok)

Teknik direktör Chivu 7: Inter'i kötü derbiyi geride bırakıyor ve Rotterdam'daki güzel galibiyetin ardından Serie A'da da güçlü bir tepki veriyor. İlk yarıda yoğun baskı ve öldürücü hızlı hücumlarla Fabregas'ın takımını etkisiz bırakıyor. Yine de San Siro'da izlediğimiz Como, bugüne kadar ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde beğeni toplayan takımın gerçekten çok uzağında. Chivu, İspanyol teknik direktörün kriptoniti olduğunu bir kez daha gösteriyor.

  • COMO

    SANCHEZ 5,5: Fabregas, sürpriz bir kararla Butez yerine onu tercih ediyor ancak bu seçim karşılığını vermiyor. Daha ilk pozisyonda topa çıkacağını söylemeyince Ramon'la birlikte büyük bir hatanın eşiğine geliyor. Thuram'ın farkı ikiye çıkaran yakın mesafeden sert sol ayak şutunda yeterince çabuk tepki veremiyor. Carlos Augusto'nun dışarı gidecek şutunu kornere çeliyor. İkinci yarıda Dimarco'nun vuruşunu kurtarmaya çalışırken de beceriksiz bir görüntü sergiliyor.

    YAN COUTO 5: bu seviyede ve bazı rakiplere karşı fazla yumuşak kalıyor. Inter'in kendi bölgesindeki ataklarını tepkisizce izliyor, ilk 45 dakikada neredeyse hiç ileri çıkmıyor. İkinci yarıda daha ileride oynamayı denese de yine düşük tempoda kalıyor.

    (74' CAQUERET: puan yok)

    RAMON 4,5: Sanchez'le yaşadığı iletişim kopukluğu nedeniyle henüz birkaç dakika geçmişken inanılmaz bir kendi kalesine gol tehlikesi yaşıyor. Esposito, 1-0'lık golün pozisyonunda onu adeta perişan ediyor. Üstelik Ramon'un hareketi, asisti yapan Spence'i sağ tarafta oyunda tutuyor. Inter'in farkı ikiye çıkardığı pozisyonu da müdahale etmeden izliyor.

    KEMPF 5: Thuram'ın hızı ona fazla geliyor; Thuram tekrar tekrar üstüne gidiyor. Tüm savunma hattı gibi o da Interli oyuncuların topsuz koşuları karşısında zorlanıyor.

    VALLE 4,5: ilk gol, hücuma çıkmaya çalışan Spence'i teoride savunması gereken sağ taraftan geliyor. Zielinski'nin ortasını uzaklaştırma girişimi gülünç bir şekilde sonuçlanıyor ve top, 2-0'lık golü atan Thuram'ın ayağına gidiyor. Nico Paz'ın şut-ortasına ise kıl payı yetişemiyor.

    (74' KAIKI 6: oyuna çok iyi giriyor. Valle'nin eksik bıraktığı koşuyu ve girişkenliği sol kanada hemen taşıyor. Nico Paz'ın direkten dönen şutu, onun pasıyla başlayan pozisyonda geliyor).

    PERRONE 5: Chivu'nun orta saha oyuncularının sahanın her yerindeki agresif baskısı pas yollarını kapatıyor. Ancak Arjantinli oyuncunun performansı da çekingen ve yaratıcılıktan uzak.

    (46' SMOLCIC 5,5: savunma hattını kalabalıklaştırmak ve Couto'nun orta sahaya çıkmasını sağlamak için oyuna giriyor. Inter onun kanadından sürekli tehlike yaratsa da kötü bir görüntü vermiyor).

    MILLA 5: onun kadar deneyimli bir oyuncu bile Como'nun alışılmadık ölçüde sönük geçen ilk yarısında öne çıkamıyor. Doğru hamlenin zamanlamasını bir türlü bulamıyor ve topu kullanmakta zorlanıyor. İkinci yarıda da durum değişmiyor.

    DA CUNHA 4,5: Inter'in 1-0'lık golle sonuçlanan hızlı hücumu öncesinde topu rakibine kaptırması, ilk yarıdaki performansını özetliyor. Neredeyse bütün paslarında hata yapıyor, oyuna tempo katamıyor ve Inter'in sürekli ileri çıkışlarını da durduramıyor.

    (74' LIBERALI: puan yok)

    NICO PAZ 5,5: Como'nun Martinez'in kalesine yönelik ilk denemesi, Baturina'nın indirdiği topun ardından ondan geliyor. İlk yarıda top almak için sürekli el kol hareketleri yapıyor ancak kendisine yalnızca kolayca tahmin edilebilen ya da yetişemeyeceği toplar gönderiliyor. 63. dakikadaki şut-ortası, Martinez'e maçtaki ilk ciddi korkuyu yaşatıyor. 83. dakikada Kaiki'nin pasıyla çektiği şutta top üst direkten dönüyor.

    BATURINA 4,5: ilk yarı boyunca aradığı pozisyonu bulamıyor ve çabaları karşılıksız kalıyor. Fabregas onu oyunun içinde görmediği için devre arasında sahaya geri göndermiyor.

    (46' RICCI 5: takımın sahada ileri çıkmasına ve tempo kazanmasına yardımcı olamayacak kadar ağır ve yavaş. Bir anlık kararsızlığı Thuram'a iyi bir gol fırsatı yaratıyor.

    DOUVIKAS 5: ilk 45 dakikada oyunda kalmak ve biraz daha fazla topla buluşmak için çabalıyor ama sonuç alamıyor. Sahanın diğer tarafındaki Baturina'ya gönderdiği topla başlayan atak, Nico Paz'ın yarattığı ilk fırsatı getiriyor. İkinci yarıda da pek bir şey yapamıyor; Lens sarhoşluğunun ardından ayakları yere basıyor.

    TEKNİK DİREKTÖR FABREGAS 5: hem maça hazırlıkta hem de oyuncu tercihlerinde hata yapıyor. Inter, tempo ve mücadele gücü bakımından onun Como'suna üstünlük kuruyor. Thuram ve arkadaşları her topa daha önce ulaşıyor ve daha ilk ikili mücadeleden itibaren maçı kazanmayı daha çok istediklerini gösteriyor. Değişiklikler de geç geliyor ve durumu değiştirmiyor. Lens için fazlasıyla hak ettiği övgülerin ardından kötü bir tökezleme.

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