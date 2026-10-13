Inter-Brugge





INTER





J. Martinez 4,5 - Tresoldi'nin penaltısında yapabileceği bir şey yok. Ardından alışılagelmiş büyük hatasını yapıyor: Rakibin atağı bunu gerektirmediği hâlde açıklanamaz biçimde orta sahaya kadar çıkıp kaleyi boş bırakıyor ve Belçika ekibinin forvetinin ikinci golü atmasına fırsat veriyor. Üçüncü golde de topu İtalyan-Alman futbolcunun ayaklarına doğru çeliyor. Madrid'de yaşananlar tesadüf sayılabilirdi, Udine'nin ardından gelen bu üçüncü örnek ise durumu kanıtlıyor. Kale çizgisinde çoğu zaman üzerine düşeni yapsa da Inter için çözülmesi gereken bir sorun.





Bisseck 5 - Oyun kurma serbestliği olan bir stoper, ancak zaman zaman konsantrasyonunu kaybediyor. Brugge'ün hızlı kanat oyuncuları onu sık sık zorluyor. Aradaki hız farkı açıkça görülüyor ve takım arkadaşlarıyla birlikte dibe sürükleniyor.





Akanji 4,5 - Tresoldi'yi marke ederken epey dikkatsiz. Onu durdurmakta zorlanıp sert müdahalelere başvuruyor ve sarı kart görüyor. Genel olarak rakibiyle arasındaki reaksiyon ve hız farkından etkileniyor; stoperde oynaması da işini kolaylaştırmıyor. Yavaş, sık sık sıkışıp kalıyor ve hücuma çıkarken hantal görünüyor: Sezon başındaki sıkıntılarını doğrulayan felaket bir maç.





Bastoni 5,5 - Pozisyonunu koruyor ve oyun kurma görevi ona veriliyor. Savunmadaki üçlü arasında en az kötü performans gösteren isim. Son bölümde takım arkadaşlarıyla birlikte çöküyor ve hızlı Potts ile Forbs'un deparlarını durdurmaya çalışırken yorgun görünüyor.





Diouf 5,5 - Hücumda rakibin başına bela oluyor, ancak geriye koşması gerektiğinde çok daha fazla zorlanıyor. Bu akşamki gibi doğrudan üzerine gelen rakiplerle karşılaştığında belirgin eksikleri ortaya çıkıyor.





Barella 5 - Savunma ile oyun kurma arasında sıkışıp kalmış gibi görünüyor; iki aşamada da gereken katkıyı sağlayamıyor. Belçika ekibinin geçiş hücumlarında sık sık arada kalıyor ve takımla birlikte batıyor. (78. dakikadan itibaren Bonny 6,5: Oyuna girip hareketlilik getiriyor. Brugge savunmacılarının arkasına koşular yapıyor ve çalımın ardından falsolu bir vuruşla harika bir gol atıyor. Belki daha önce oyuna alınmalıydı.)





Çalhanoğlu 5 - Şaşırtıcı biçimde paslarının ayarını tutturmakta zorlanıyor; savunmada da güçlük çekiyor. Kaleye yönelen Forbs'a yaptığı faul penaltıya neden oluyor. Ardından ceza sahası dışından sert bir şutla üst direği sarsıyor. Son çöküş yaşanmadan önce bazı fiziksel sorunlar nedeniyle oyundan çıkıyor. (67. dakikadan itibaren Sucic 5,5: Lautaro'nun ikinci golüne yol açan şut ona ait. Takımın hücum etmesi gereken bir anda oyuna giriyor, ancak savunmadaki bazı görevlerini ihmal ediyor.)





Zielinski 5 - Takım arkadaşlarından daha fazla bağlantı kurmaya ve ileri çıkmaya çalışıyor, gole de yaklaşıyor. Ancak Forbs'un Belçika ekibine üstünlüğü getiren penaltıyla sonuçlanan kontra atağını başlatınca performansı geçer notun altına düşüyor. O andan sonra da toparlanamıyor. (88. dakikadan itibaren Stankovic: Not verilmedi)





Dimarco 5 - Henüz geçen sezonki gibi kilit açan bir oyuncu görüntüsü vermiyor; muhtemelen bazı fiziksel sorunlardan etkileniyor. Dalgınlıktan kaynaklanan birkaç hata yapıyor, ancak ikinci yarının ortalarında gösterdiği gibi sol ayağıyla vurduğunda her zaman tehlikeli. Tabii Forbs gibi çok tehlikeli bir oyuncuyu savunması gerektiğinde işi zorlaşıyor. (78. dakikadan itibaren Spence : Not verilmedi)





L. Martinez 7 - Sorunları çözen bildik yıldız oyuncu. Önce bir golü iptal ediliyor, ardından destek ayağını sabitleyip gerçek bir santrfora yakışır şekilde ayağının ucuyla yaptığı ani vuruşla beraberlik golünü buluyor. İkinci yarıda Sommer'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda 2-1 fırsatını harcıyor, ardından 2-3'ü getiren tamamlayıcı vuruşuyla takımına yeniden umut veriyor. Mücadeleyi en son bırakan oyuncu; yenilgiyi tenine dökülen tuzun acısı gibi hissediyor.





Thuram 6 - Belçikalı stoperlerle hem hızını hem de fiziğini kullanarak mücadele ediyor. Ceza sahası dışından şut çekme fırsatı bulduğunda ise hiç tereddüt etmiyor. Dikkatsiz Belçika savunması için çok tehlikeli olabilecek gibi göründüğünden muhtemelen oyundan çıkarılmamalıydı. (67. dakikadan itibaren P. Esposito 5,5: Oyuna girip stoperlerle mücadele etmeye çalışıyor, ancak fazla fırsat bulamıyor. Sommer'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda net bir gol fırsatını kaçırıyor.)





Teknik direktör Chivu 5 - Bu, Inzaghi yönetimindeki iki yılda hayranlık uyandıran Avrupa sahnesindeki Inter değil. Hücum etmek, seyir zevki ve goller sunmak güzel; ancak futbolda savunma da yapmak gerekiyor ve takım bu yıl bunu unutmuş görünüyor. Geniş alanları savunmak zorunda kalan yavaş bir savunma ile hızlı kanat oyuncuları bir araya geldiğinde, özellikle de kalede güven veren biri yoksa, sonuç hep ağır bir darbe oluyor. Bazen taktiksel açıdan biraz kendini beğenmiş görünüyor. İtalya'da geri dönüşler sayesinde bu tutumu hoş görülüyor, Avrupa'da ise görülmüyor.











