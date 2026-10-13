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Inter-Club Brugge maçının CM oyuncu notları: Tresoldi'nin üç rüyası, Lautaro asla pes etmiyor. Martinez bir sorun

Inter - Club Brugge
Inter
Club Brugge
Şampiyonlar Ligi

San Siro'da Inter ile Belçikalılar arasında oynanan Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçının oyuncu puanları.

Inter-Brugge


INTER


J. Martinez 4,5 - Tresoldi'nin penaltısında yapabileceği bir şey yok. Ardından alışılagelmiş büyük hatasını yapıyor: Rakibin atağı bunu gerektirmediği hâlde açıklanamaz biçimde orta sahaya kadar çıkıp kaleyi boş bırakıyor ve Belçika ekibinin forvetinin ikinci golü atmasına fırsat veriyor. Üçüncü golde de topu İtalyan-Alman futbolcunun ayaklarına doğru çeliyor. Madrid'de yaşananlar tesadüf sayılabilirdi, Udine'nin ardından gelen bu üçüncü örnek ise durumu kanıtlıyor. Kale çizgisinde çoğu zaman üzerine düşeni yapsa da Inter için çözülmesi gereken bir sorun.


Bisseck 5 - Oyun kurma serbestliği olan bir stoper, ancak zaman zaman konsantrasyonunu kaybediyor. Brugge'ün hızlı kanat oyuncuları onu sık sık zorluyor. Aradaki hız farkı açıkça görülüyor ve takım arkadaşlarıyla birlikte dibe sürükleniyor.


Akanji 4,5 - Tresoldi'yi marke ederken epey dikkatsiz. Onu durdurmakta zorlanıp sert müdahalelere başvuruyor ve sarı kart görüyor. Genel olarak rakibiyle arasındaki reaksiyon ve hız farkından etkileniyor; stoperde oynaması da işini kolaylaştırmıyor. Yavaş, sık sık sıkışıp kalıyor ve hücuma çıkarken hantal görünüyor: Sezon başındaki sıkıntılarını doğrulayan felaket bir maç.


Bastoni 5,5 - Pozisyonunu koruyor ve oyun kurma görevi ona veriliyor. Savunmadaki üçlü arasında en az kötü performans gösteren isim. Son bölümde takım arkadaşlarıyla birlikte çöküyor ve hızlı Potts ile Forbs'un deparlarını durdurmaya çalışırken yorgun görünüyor.


Diouf 5,5 - Hücumda rakibin başına bela oluyor, ancak geriye koşması gerektiğinde çok daha fazla zorlanıyor. Bu akşamki gibi doğrudan üzerine gelen rakiplerle karşılaştığında belirgin eksikleri ortaya çıkıyor.


Barella 5 - Savunma ile oyun kurma arasında sıkışıp kalmış gibi görünüyor; iki aşamada da gereken katkıyı sağlayamıyor. Belçika ekibinin geçiş hücumlarında sık sık arada kalıyor ve takımla birlikte batıyor. (78. dakikadan itibaren Bonny 6,5: Oyuna girip hareketlilik getiriyor. Brugge savunmacılarının arkasına koşular yapıyor ve çalımın ardından falsolu bir vuruşla harika bir gol atıyor. Belki daha önce oyuna alınmalıydı.)


Çalhanoğlu 5 - Şaşırtıcı biçimde paslarının ayarını tutturmakta zorlanıyor; savunmada da güçlük çekiyor. Kaleye yönelen Forbs'a yaptığı faul penaltıya neden oluyor. Ardından ceza sahası dışından sert bir şutla üst direği sarsıyor. Son çöküş yaşanmadan önce bazı fiziksel sorunlar nedeniyle oyundan çıkıyor. (67. dakikadan itibaren Sucic 5,5: Lautaro'nun ikinci golüne yol açan şut ona ait. Takımın hücum etmesi gereken bir anda oyuna giriyor, ancak savunmadaki bazı görevlerini ihmal ediyor.)


Zielinski 5 - Takım arkadaşlarından daha fazla bağlantı kurmaya ve ileri çıkmaya çalışıyor, gole de yaklaşıyor. Ancak Forbs'un Belçika ekibine üstünlüğü getiren penaltıyla sonuçlanan kontra atağını başlatınca performansı geçer notun altına düşüyor. O andan sonra da toparlanamıyor. (88. dakikadan itibaren Stankovic: Not verilmedi)


Dimarco 5 - Henüz geçen sezonki gibi kilit açan bir oyuncu görüntüsü vermiyor; muhtemelen bazı fiziksel sorunlardan etkileniyor. Dalgınlıktan kaynaklanan birkaç hata yapıyor, ancak ikinci yarının ortalarında gösterdiği gibi sol ayağıyla vurduğunda her zaman tehlikeli. Tabii Forbs gibi çok tehlikeli bir oyuncuyu savunması gerektiğinde işi zorlaşıyor. (78. dakikadan itibaren Spence : Not verilmedi)


L. Martinez 7 - Sorunları çözen bildik yıldız oyuncu. Önce bir golü iptal ediliyor, ardından destek ayağını sabitleyip gerçek bir santrfora yakışır şekilde ayağının ucuyla yaptığı ani vuruşla beraberlik golünü buluyor. İkinci yarıda Sommer'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda 2-1 fırsatını harcıyor, ardından 2-3'ü getiren tamamlayıcı vuruşuyla takımına yeniden umut veriyor. Mücadeleyi en son bırakan oyuncu; yenilgiyi tenine dökülen tuzun acısı gibi hissediyor.


Thuram 6 - Belçikalı stoperlerle hem hızını hem de fiziğini kullanarak mücadele ediyor. Ceza sahası dışından şut çekme fırsatı bulduğunda ise hiç tereddüt etmiyor. Dikkatsiz Belçika savunması için çok tehlikeli olabilecek gibi göründüğünden muhtemelen oyundan çıkarılmamalıydı. (67. dakikadan itibaren P. Esposito 5,5: Oyuna girip stoperlerle mücadele etmeye çalışıyor, ancak fazla fırsat bulamıyor. Sommer'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda net bir gol fırsatını kaçırıyor.)


Teknik direktör Chivu 5 - Bu, Inzaghi yönetimindeki iki yılda hayranlık uyandıran Avrupa sahnesindeki Inter değil. Hücum etmek, seyir zevki ve goller sunmak güzel; ancak futbolda savunma da yapmak gerekiyor ve takım bu yıl bunu unutmuş görünüyor. Geniş alanları savunmak zorunda kalan yavaş bir savunma ile hızlı kanat oyuncuları bir araya geldiğinde, özellikle de kalede güven veren biri yoksa, sonuç hep ağır bir darbe oluyor. Bazen taktiksel açıdan biraz kendini beğenmiş görünüyor. İtalya'da geri dönüşler sayesinde bu tutumu hoş görülüyor, Avrupa'da ise görülmüyor.




  • CLUB BRUGGE


    Sommer 7 - Kendisini sevmiş, yuhalamış, protesto etmiş ve göklere çıkarmış stada geri dönüyor; üstelik başrolde. Lautaro'nun şutunda mucizevi bir kurtarış yapıyor, maç boyunca hazır olduğunu gösteriyor ve kendisini eleştirenlerden rövanşı alıyor. Interli rakibinin aksine San Siro'dan galip ayrılıyor.


    Sabbe 6,5 - Çok koşuyor, fırsat bulduğu anda Forbs'a bindirme yapıyor. (72. dakikadan itibaren Siquet 5,5 - Fildişi Sahilli Bonny'nin golünde rakibini kaçırıyor)


    Spileers 6 - Lautaro karşısında yaptığı iki kurtarış, zorlandığı maça değer katıyor. (61. dakikadan itibaren Lee 6 - Oyuna girip Pio Esposito'yu marke etme görevini üstleniyor; kötü bir performans sergilemiyor)


    Mechele 5,5 - Arjantinli oyuncunun ilk golüne kadar Lautaro karşısında iyi. Ancak o pozisyonda acemi gibi geçiliyor. O andan sonra Lautaro karşısında zorlanmaya başlıyor.


    Seys 6,5 - Diouf ile girdiği mücadeleyi kazanırken hücuma da çıkmayı başarıyor.


    Forbs 7,5 - 1-0'ı getiren penaltıyı kazandırıyor, harika bir kontraatak sonunda 2-1'lik golün pasını Tresoldi'ye veriyor ve takım arkadaşının üçüncü golünde de rol oynuyor. Hızı, çevikliği ve çalımlarıyla Inter savunmacılarına maç boyunca yakalanmıyor.


    Vanaken 6,5 - Inter orta sahasının arkasında pozisyon almayı iyi biliyor.


    Potts 7 - Ceza sahasının ortasındaki güzel hamlesinin ardından Martinez ile karşı karşıya kalıp üçüncü gole yaklaşıyor. Genel olarak sürekli sorun çıkarıyor ve sayısal üstünlük sağlıyor. Ani hızlanmalarıyla Inter savunmacılarını çaresiz bırakıyor.


    Vetlesen 6,5 - Harika bir geri koşu ve kusursuz bir kayarak müdahaleyle kaleye yönelen Zielinski'yi durduruyor. (61. dakikadan itibaren Lemarechal 6,5 - Club Brugge'ün kusursuz işleyen düzenine hemen uyum sağlıyor)


    Virgili 7 - Maçı bitirebilecek pozisyonda direğe takılıyor. Sol kanatta durdurulamaz bir hareketlilik sergiliyor. (83. dakikadan itibaren Diakhon not verilmedi)


    Tresoldi 8 - San Siro'da rüya gibi bir gece yaşıyor. Milan sevgisi açıkça görülüyor: Milan taraftarı olarak önce topu üst direğe gönderiyor, ardından takımını öne geçiren penaltıyı gole çevirip Curva Nord'un önünde seviniyor. Sonra Martinez'in büyük hatasından yararlanarak Forbs'un pasıyla farkı ikiye çıkarıyor ve "düşmanının" sahasında hat-trick yaparak büyük coşku yaşıyor. Kariyerinin en güzel gecesini kendisine armağan ederken Milan'a ve Mancini yönetimindeki İtalya millî takımına da mesaj gönderiyor. (83. dakikadan itibaren Vermant 7 - Oyuna giriyor ve belirleyici golü ağlara göndermek için doğru yerde hazır bulunuyor. Az şey değil)


    Teknik direktör Leko 7,5 - Club Brugge'ü San Siro'ya gelip sahnenin başrolünü alıyor: Çok hızlı kanat oyuncularıyla süratle hücum ediyor, çok koşuyor, hızlanıyor ve Inter'i ender görülen biçimde zorluyor. İleride de büyük bir santrfor olma potansiyeli taşıyan bir oyuncusu var. Pek çok İtalyan teknik direktöre Milano'da Inter'e karşı nasıl oynanması gerektiğini gösteriyor: Korkmadan ve rakibe zarar verme isteğiyle.

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