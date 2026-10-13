Inter, Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında Bruges'ü ağırlıyor. İki takım için de turnuvada şimdiden dönüm noktası niteliği taşıyan maçta UEFA, sahada Norveçli, VAR'da ise İspanyol hakemlerin yer aldığı altı kişilik ekibi görevlendirdi. Karşılaşmanın orta hakemi Norveçli Rohit Saggi olacak. Calciomercato, maçın en çok tartışılan pozisyonlarını canlı olarak aktaracak.
Inter-Club Brugge maçında tartışmalı pozisyonlar: Lautaro'nun iki golüne de itiraz edildi. Spileers kırmızı kart görme tehlikesi atlattı. Penaltı pozisyonunda Çalhanoğlu'na sarı kart gösterildi, bir gol iptal edildi
Görevlendirmenin tamamı
Saggi (NOR)
Olav Dale (NOR) - Haukasen (NOR)
Dördüncü hakem: Kringstad (NOR)
VAR: Del Cerro Grande (SPA)
AVAR: Soto Grado (SPA)
81. dakika: Lautaro'nun golüyle sonuçlanan atağın başlangıcında Bastoni'nin elle oynaması
Club Brugge, Lautaro Martinez'in skoru 2-3'e getiren golüne sert şekilde itiraz etti. Pozisyon, Bastoni'nin istemeden de olsa topu eliyle kontrol etmesiyle başladı; ardından Inter hızlı hücuma çıktı. Yedek kulübesinden itiraz eden Leko sarı kart gördü.
57. dakika: Spileers kırmızı kart görme riskiyle karşı karşıya
Spileers’ın sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldığı pozisyonda, ceza sahası çizgisi üzerinde Dimarco’ya yapılan bir faul gözden kaçtı. İtalyan kanat oyuncusu, yere düşürülmeden önce topu zamanında ayağından çıkarmış, ardından da sarı kartı bulunan stoperin üzerine düşmüştü. Hakem faulü çalsaydı Spileers ikinci sarı karttan kırmızı kart görecekti.
44. dakika: Brugge itiraz ediyor, Lautaro'nun golü için VAR incelemesi yapılıyor.
Lautaro, ikinci yarının sonlarında Mechele karşısında pozisyon aldıktan sonra skoru 1-1'e getiriyor. Yere düşen Mechele, Arjantinli oyuncuya şut çekme fırsatı bırakıyor. Brugge itiraz ediyor ancak VAR incelemesi golün kurallara uygun olduğunu doğruluyor. Lautaro pozisyon alırken savunmacıdan önce davranıyor; Mechele ise hatalı biçimde rakibinin kendisini geçmesine izin veriyor.
36' GOL İPTAL EDİLDİ
Lautaro Martinez'in kafa vuruşuyla Sommer'i avladığı Inter golü iptal edildi. Interli forvetin hafif ofsayt pozisyonunda harekete geçtiğini önce yardımcı hakem, ardından VAR doğruladı.
30. dakika: Çalhanoğlu'na sadece sarı kart
Çalhanoğlu için açık bir gol fırsatı söz konusu olsa da kırmızı kart çıkmıyor. Türk oyuncu topa oynamaya çalıştığı için penaltıya neden olan müdahalede kırmızı kart yerine yalnızca sarı kart gösteriliyor.
29. dakikada Club Brugge lehine penaltı.
Inter, kullandığı köşe vuruşunda savunma önlemlerini alamıyor ve Brugge'ye ikiye iki kontra atak fırsatı veriyor. Forbs, saha boyunca Çalhanoğlu'yla karşı karşıya geliyor; ceza sahasında üzerine giderek Türk oyuncuyu kendisini yere düşürmeye zorluyor. Saggi penaltı düdüğünü çalıyor. Türk orta saha oyuncusunun itirazlarına rağmen pozisyon, tekrar görüntülerinde de net bir penaltı gibi görünüyor.
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