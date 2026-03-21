Fiorentina ile oynanacak lig maçı öncesinde, Inter teknik direktörü Cristian Chivu, Appiano Gentile'de düzenlenen olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Inter, Chivu: “Thuram mı? Artık herkesin kendi sorumluluğunu üstlenme zamanı geldi. Basın sessizliği mi? Mazeret yok"
İLK SORU
Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
“İyi durumdayız, çalışmak için bir haftamız vardı ve maça hazırız.”
HER ZAMAN BASKI ALTINDA
Napoli'nin baskısını hissediyor musunuz?
“Futbol baskı demektir ve kimse takipçilerini yarışın dışında bırakmayı başaramadı. Üç puan sisteminde her şey mümkündür. Diğer takımların hırslarının farkındayız, haklı olarak kendilerini rekabetçi görüyorlar.”
NE EKSİK
Her zaman bir şeyler eksikmiş gibi görünüyor; bu puan farkıyla ligin zirvesinde olan bir takımda olması gereken coşku yok. Sizce bunun nedeni nedir?
“Biz sıralamadaki farkı hiç düşünmedik. Alınacak 27 puan var, rekabetçi olmaya odaklanıyoruz. Bir avantajımız var ama kendimize ve yaptığımız iyi işlere odaklanmalı, hedeflerimize sadık kalmalıyız.”
SESSİZLİĞE SON
Inter - Atalanta maçından sonra sessizliğe bürünmenize neden olan duygu neydi ve bugün neden tekrar konuşmaya başladınız?
“Basın ofisine sorun, ısrar eden onlardı. Sahada yaşananlar nedeniyle hep birlikte alınan bir karardı. Ama ben her zaman futboldan bahsetmeyi ve mazeret yaratabilecek şeylere aldırış etmemeyi tercih ederim. O maçta hatalar yaptık, neyi daha iyi yapabileceğimizi kendimize sorduk.”
FİZYOLOJİK DÜŞÜŞ
Inter, bu sezonun başından beri ilk kez üst üste üç maç kazanamadı. Bu durum sadece Lautaro’nun yokluğundan mı kaynaklanıyor, yoksa bir düşüş mü var?
“Her şeyden biraz var. Bu doğal bir durum, her zamankinden daha parlak olmayan anlar yaşanabilir ama elde ettiklerimize de bakmalıyız. Milan'a karşı bir puan kazandık. İyileşmeleri ve yeniden kazanmamız gerekenleri göz önünde bulundurmalı, yolumuzdan ve hedefimizden asla sapmamalıyız.”
SU THURAM
Thuram'a bir tavsiyen var mı?
“Diğer herkes gibi o da daha fazlasını yapabilir, takıma katkı sağlamak için çaba gösteriyor. Verilecek başka tavsiye yok, şu anda her maç bir final niteliğinde ve herkes kendi sorumluluğunu üstlenmeli.”
ULUSAL SORUN
Bastoni nasıl? Milli takım, oyuncularının dikkatini dağıtabilir mi?
“Onlar Inter'i temsil ediyorlar, milli takımı temsil etmek için daha sonra zamanları olacak. Şu anda kulüp öncelikli, daha sonra milli takıma gidecek olanlar maça en iyi şekilde hazırlanma fırsatı bulacaklar. Bastoni yarınki maç için kadroda yok ama milli takıma katılacak.”
BODO ELENDİ
Şampiyonlar Ligi konusunda pişmanlık duyuyor musun?
“Bir ay öncesine dönersem, şimdiki zaman için enerjimi boşa harcarım”
BONNY FORMUNDA DEĞİL
Bonny nasıl? Milli takım teknik direktörü, oyuncunun diş probleminden bahsetti.
“Böyle şeyler sık sık olur, biz de bunları çözmek için buradayız. Dişinde bir sorun vardı, durumu daha iyi ama ara dönemde bunu halledeceğiz.”
TAKIM GRUBUNA DUYULAN GÜVEN
Takımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçmişte olduğu gibi bu baskıların altında ezileceğinden endişe duyuyor musunuz?
“Sezonumuz, son yıllarda kat ettikleri yolun gururuyla yeniden başını dik tutma arzusu olan, çok olgun bir takımın kanıtıdır. Önümüzde dokuz maç var, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bunu geçmişte başardılar, bu yüzden gelecekte de başaracaklarından eminim ve buna güveniyorum.”