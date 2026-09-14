Inter, geri dönüp kazandı. Ancak Serie A'nın 4. haftasının kapanış maçında Udinese karşısındaki mücadele çok iyi başlamamıştı; hatta tam tersine, en kötü şekilde başladı: Chivu'nun takımı henüz ilk 15 dakika dolmadan Abankwah'ın - Serie A'daki ilk golü - ve Ekkelenkamp'ın golleriyle 2-0 geriye düştü. Ardından Inter, Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito ve Bonny ile maçı çevirdi; karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise Udinese'den Gueye'den geldi. Maç 5-3 sona erdi ve Inter, dört maçta dört galibiyetle namağlup Roma ile birlikte zirvede yer aldı: Cumartesi günü Olimpico'da Roma-Inter var.