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FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-UDINESEAFP
Francesco Guerrieri

Çeviri:

Inter, Chivu: “Martinez asla sorun olmayacak, onu sonuna kadar savunacağım”

Udinese karşısında geri dönüşle gelen galibiyeti değerlendiren teknik direktör, kaleciyle ilgili duruma da değindi.

Inter, geri dönüp kazandı. Ancak Serie A'nın 4. haftasının kapanış maçında Udinese karşısındaki mücadele çok iyi başlamamıştı; hatta tam tersine, en kötü şekilde başladı: Chivu'nun takımı henüz ilk 15 dakika dolmadan Abankwah'ın - Serie A'daki ilk golü - ve Ekkelenkamp'ın golleriyle 2-0 geriye düştü. Ardından Inter, Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito ve Bonny ile maçı çevirdi; karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise Udinese'den Gueye'den geldi. Maç 5-3 sona erdi ve Inter, dört maçta dört galibiyetle namağlup Roma ile birlikte zirvede yer aldı: Cumartesi günü Olimpico'da Roma-Inter var.