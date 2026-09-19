Inter, Chivu: "İlk yarı mı? Söylediklerim benimle takım arasında kalır. Geçen yıl daha kötü başlamıştık"

Cristian Chivu, Inter teknik direktörü, takımının Olimpico'da Roma ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından DAZN'e konuştu: "Neden böyle bir başlangıç? İlk yarıyla ilgili devre arasında takımla konuştum, o da benimle onların arasında kalır. İkinci yarıda karakter ortaya koyduk ve biraz daha fazlasını çıkardık. Bazı şeyleri düzeltmek için çalışacağız, sonuçta güçlü bir takıma karşı iyi bir puan".





Rumen teknik adam şöyle devam etti: "Rakibin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Ama insan öğreniyor, yoluna devam ediyor. Geçen yıl sezonun bu noktasında durumumuz daha kötüydü. Ayrıca Napoli ve Roma ile zaten iki büyük maç oynadık. İkinci yarıda yaptığımız iyi şeyleri alıyorum".







