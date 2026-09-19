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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Inter, Chivu: "İlk yarı mı? Söylediklerim benimle takım arasında kalır. Geçen yıl daha kötü başlamıştık"

Inter
C. Chivu
Serie A

Inter Teknik Direktörü, Roma ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından konuştu

Cristian Chivu, Inter teknik direktörü, takımının Olimpico'da Roma ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından DAZN'e konuştu: "Neden böyle bir başlangıç? İlk yarıyla ilgili devre arasında takımla konuştum, o da benimle onların arasında kalır. İkinci yarıda karakter ortaya koyduk ve biraz daha fazlasını çıkardık. Bazı şeyleri düzeltmek için çalışacağız, sonuçta güçlü bir takıma karşı iyi bir puan".


Rumen teknik adam şöyle devam etti: "Rakibin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Ama insan öğreniyor, yoluna devam ediyor. Geçen yıl sezonun bu noktasında durumumuz daha kötüydü. Ayrıca Napoli ve Roma ile zaten iki büyük maç oynadık. İkinci yarıda yaptığımız iyi şeyleri alıyorum".



  • İlk yarıdaki zorlukla ilgili olarak: "Söylediklerim soyunma odasında kalır, neyi iyi yapamadığımızın farkındayız. Burada iki aşama var, top bizdeyken ve top bizde değilken. Top bizde değilken daha iyi olmalıyız".


    Sandro Mazzola'nın vefatıyla ilgili olarak: "Tüm futbol dünyasıyla birlikte ailesine başsağlığı diliyorum, bir ikon ve bir efsaneyi kaybettik, buna çok üzüldüm".


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