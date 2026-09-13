Inter, pazartesi akşamı saat 20.45’te San Siro’da Udinese karşısına, zirvedeki yerini koruma hedefiyle çıkacak; Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Madrid’de Real’e karşı aldığı yenilgiyi unutmak ve milli takım arası öncesinde Inter’i Roma ile karşı karşıya getirecek kritik maça en iyi şekilde hazırlanmak istiyor.
Inter teknik direktörü Cristian Chivu için ilk 11 konusunda birçok soru işareti var. Chivu, maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada hem kendisinin hem de takımın önceliklerini bir kez daha net şekilde ortaya koydu.