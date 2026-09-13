"Benim için 3'lü ya da 4'lü savunma tartışmaları çok da önemli değil. Ben takımın nasıl oynadığına bakarım. 4-3-2-1 ile başlayıp sonra ileri uçtaki kanat oyuncusunu geri çekerek 5'li ya da 6'lı savunmaya geçen takımlar var. Benim için önemli olan, bunu nasıl yorumladığımız; önde bire bir baskıya gitmek ve sadece bu da değil. Benim ilgilendiğim şey, bir oyuncunun bireysel olarak kendini geliştirmek için ne yaptığı. 4-2-3-1, savunma aşamasında oyun kurulumunda 3-2'ye ya da 3-1'e dönüşebilir. Formasyondan çok, elinizdeki oyuncular ve onları en iyi performansı gösterecekleri koşullara koymak önemlidir. Mesele formasyon değil, durumları nasıl okuduğunuzdur"