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cm grafica inter chivu 2027
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter, Chivu: "Bize baskı yapıyorlar, bu eski bir hikâye, eleştiriler bedava. Son 6/7 Şampiyonlar Ligi maçında işler istediğimiz gibi gitmedi. Hakemler mi? Ne kadar az VAR olursa o kadar iyi"

Inter
Udinese
C. Chivu
Inter - Udinese
Serie A

Inter teknik direktörü, Udinese karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu

Inter, pazartesi akşamı saat 20.45’te San Siro’da Udinese karşısına, zirvedeki yerini koruma hedefiyle çıkacak; Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Madrid’de Real’e karşı aldığı yenilgiyi unutmak ve milli takım arası öncesinde Inter’i Roma ile karşı karşıya getirecek kritik maça en iyi şekilde hazırlanmak istiyor.

Inter teknik direktörü Cristian Chivu için ilk 11 konusunda birçok soru işareti var. Chivu, maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada hem kendisinin hem de takımın önceliklerini bir kez daha net şekilde ortaya koydu.

  • Udinese

    Maçlar diğerleriyle aynı şekilde hazırlanır. Udinese'nin sadece fiziksel değil, aynı zamanda kaliteli bir takım olduğunun farkındayız. İyi çalıştırılan bir takım; yaşadığı kayıplara rağmen her zaman iyi işler yapabildiğini gösterdi ve rakiplerini zor durumda bırakıyor. Biz ise her zaman olduğu gibi yine iyi oynamak isteyeceğiz".

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  • Biraz eleştiri olabilir

    "Her zamanki gibi sakin bir takımız. Hedefimiz her zaman gelişmek, bir şeyler daha eklemek oldu. Hüküm vermek için henüz erken, güzel şeyler görüyorum. Sadece sonuçlara göre değerlendirirsek bazı eleştiriler anlaşılabilir, ama biz yalnızca buna bakmıyoruz. Sadece Real'e karşı değil, Napoli karşısında da ortaya koyduğumuz iyi şeylerin bilincini ve onlara olan güvenimizi kaybedemeyiz. Ben bu iki maçı birbirine bağlıyorum çünkü aralarındaki süre kısa. Napoli maçında mental açıdan çok şey harcadın, 72 saat sonra Bernabeu'da oynadın. Ben zorluklardan sonra verilen tepki ve hatalardan sonra gösterilen reaksiyon gibi olumlu şeyleri alıyorum."

  • Şampiyonlar Ligi'nde son 6/7 maç istediğimiz gibi gitmedi

    “Biz, söylediğim gibi, nihai hedefe bakıyoruz. O da bir sezonun tamamı. Biz ağustos ve eylülü konuşuyoruz. Şampiyonlar Ligi’ndeki son 6-7 maçın istediğimiz gibi gitmediğini gözden kaçırmayalım. Ancak yeni bir sezondan, yeni bir yoldan ve belli bir puana ulaşılması gereken mini bir turnuvadaki 7 maçtan daha söz ediyoruz. Yaptığımız şeye duyduğumuz güven konusunda endişeliyiz ve bu açıdan bir kayıp görmedim. Takımı, Madrid’de daha iyisini yapabilecek olmamız nedeniyle biraz üzgün gördüm”

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  • Dışarıdan gelen baskı

    "Birçok kişi üzerimize baskı kurmak mı istiyor? Bu eski bir hikâye, bununla yaşamaya alışığız ve bizim için önemli olan günlük olarak ne yaptığımız. Yargılar vardı, şimdi de var ve bu bizim sorunumuz değil. Yargılar bedava, herkes fikrini ifade etmekte özgür. Bizim ise bir sorumluluğumuz var, fark da bu."

  • 3’lü ve 4’lü savunma

    "Benim için 3'lü ya da 4'lü savunma tartışmaları çok da önemli değil. Ben takımın nasıl oynadığına bakarım. 4-3-2-1 ile başlayıp sonra ileri uçtaki kanat oyuncusunu geri çekerek 5'li ya da 6'lı savunmaya geçen takımlar var. Benim için önemli olan, bunu nasıl yorumladığımız; önde bire bir baskıya gitmek ve sadece bu da değil. Benim ilgilendiğim şey, bir oyuncunun bireysel olarak kendini geliştirmek için ne yaptığı. 4-2-3-1, savunma aşamasında oyun kurulumunda 3-2'ye ya da 3-1'e dönüşebilir. Formasyondan çok, elinizdeki oyuncular ve onları en iyi performansı gösterecekleri koşullara koymak önemlidir. Mesele formasyon değil, durumları nasıl okuduğunuzdur"

  • Gelişim mi? İki kupa daha fazla

    "Gelişim mi? Her şeyden önce geçen yılki Udinese'ye kıyasla iki kupa fazlamız var, bu da az değil. Nereden başladığımızı düşünürsek, söylenen her şey ve gerçekler ortadayken ikinci haftaya iç sahada yenilerek çıkmıştık. Bir yıl sonra ise İtalya şampiyonuyuz ve İtalya Kupası'nı kazandık. Gelişim kendini gösterdi. Yine de futbol anlayışımızı geliştirebiliriz ve çocuklar da çok büyük özveriyle çalışıyor".

  • Çalhanoğlu

    "Çalhanoğlu'nun süre alması mı? O, Dünya Kupası'nda oynadı ve bunu sakat sakat yaptı. Kupa yarı finalinde iki gol attı, ardından sezonun son bölümünü kaçırdı. O problemi de yanında taşıdı ve Dünya Kupası'nda da oynadı. Sonra bir ay tatil yaptı ve Dünya Kupası'nın gidişatıyla ilgili Türkiye'de ciddi eleştiriler oldu. Hazırlık dönemine geç katıldı, bu yüzden bizim için öncelik oyuncuları ve özellikle de hazırlık döneminin bir kısmını kaçıranları hazır duruma getirmek"

  • DIOUF

    "Diouf'u, tüm takımla birlikte olduğu gibi, mümkün olan en kısa sürede en iyi duruma getirmeye çalışıyorum. Hedef, 60 yerine 80 dakika kaliteli performans almak. Özellikle bir kanat bek için ve onun gibi benzersiz özelliklere sahip bir oyuncu için bu daha da önemli. Onun bire birde adamının karşısına giderken sahip olduğu bu rahatlık var. Takıma ekstra bir çözüm sunan bir oyuncu. Sonrasında o tarafta farklı ihtiyaçların olacağı anlar da gelecek ve değişiklik yapacağız. Ancak ortaya koyduğu yaklaşım ve çalışma biçimi nedeniyle ona hiçbir eleştiri yöneltilemez; gelişiminden mutluyuz".

  • Penaltılar ve hakemler

    "Penaltılar ve hakem standardı mı? Ben bu yöntemden memnunum. VAR ne kadar az olursa oyunun temposu da o kadar yüksek olur. Hızlı oyuna dönüşle ilgili bu kurallar bence önemli çünkü oyuna ritim katıyor ve zaman kaybı daha az oluyor. Hafif bir temas alıp yerde kalmaya devam edenler artık bir dakika dışarıda kalabileceklerini biliyor. Penaltılarda yine de VAR'ın devreye girmesi gereken durumlar var, ama ne kadar az olursa o kadar iyi. Kimse VAR'ın kaldırılmasını istemiyor ama ben hakeme oyunun kontrolünü veren yaklaşımı beğeniyorum. Oyuncularla daha fazla diyalog olmasını isterdim ama büyük bir baskı olduğunu anlıyorum".

  • Dimarco ve Spence

    "Dimarco ve Spence? Dimarco antrenman yaptı ve takımın kullanımına hazır. Spence yeniden atletik forma kavuşma sürecinde. Yarın açıklanacak kadroda kimin olacağını göreceksiniz".

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