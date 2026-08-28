Ardından, transfer piyasası ve Stones, Spence ile Curtis Jones’un gelişleri hakkında şunları söyledi: "Kaliteli oyuncular getirip zaten güçlü olan kadronun seviyesini yükseltmeye çalışarak akılcı bir transfer dönemi geçirdik. Yüksek bir seviyeyi korumak zorundayız".





Pio Esposito hakkında: "Sabit ilk 11 oyuncularımız yok, bizim için önemli olan kadronun rekabet seviyesidir. Pio, grupla birlikte olma biçimiyle önemli, antrenman yapma şekli ve sahada yapabildikleriyle de".





Son olarak, transferden bir forvet daha takviye edilmesi ihtimali hakkında: "Bizde beşinci, altıncı, yedinci forvet var, illa bu sırayla olmak zorunda değil. Lavelli, Mosconi ve Iddrissou var".







