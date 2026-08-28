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Chivu Grafica 16.9Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Inter, Chivu: "Beşinci bir forvet mi? Benim yedi tane var. Ve bizde sabit ilk 11 oyuncuları yok"

Inter
C. Chivu

Inter teknik direktörü, Lautaro, Pio Esposito ve transfer piyasası hakkında konuştu

İtalya şampiyonu Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu, Sportmediaset'e özel açıklamalarda bulundu: "Lautaro Martinez, renklerimize duyduğu sevgi nedeniyle kaptanımız. Onu, İspanya'ya karşı kaybedilen Dünya Kupası finaline rağmen motive olmuş ve doğru hırsa sahip gördüm. Bir an önce yeniden bizimle olmak istedi, Pinetina'ya erken döndü. Bence önemli bir sezon için neredeyse hazır".


  • Ardından, transfer piyasası ve Stones, Spence ile Curtis Jones’un gelişleri hakkında şunları söyledi: "Kaliteli oyuncular getirip zaten güçlü olan kadronun seviyesini yükseltmeye çalışarak akılcı bir transfer dönemi geçirdik. Yüksek bir seviyeyi korumak zorundayız".


    Pio Esposito hakkında: "Sabit ilk 11 oyuncularımız yok, bizim için önemli olan kadronun rekabet seviyesidir. Pio, grupla birlikte olma biçimiyle önemli, antrenman yapma şekli ve sahada yapabildikleriyle de".


    Son olarak, transferden bir forvet daha takviye edilmesi ihtimali hakkında: "Bizde beşinci, altıncı, yedinci forvet var, illa bu sırayla olmak zorunda değil. Lavelli, Mosconi ve Iddrissou var".



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