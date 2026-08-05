Cristian Chivu, Perth'te Milan'a karşı oynanan hazırlık derbisindeki 1-1'lik beraberliği değerlendirdi. fcinter1908.it'nin aktardığına göre sözleri şöyle.





"Takımın performansından ne kadar memnunum? Bir gelişim görüyorum, çocuklar çok çaba gösteriyor ve bu günlerde çok sıkı çalıştık. Şu anda oynadığımız maçların sonuçları bizi çok fazla ilgilendirmiyor, ancak iyi bir çalışma ortaya koymak ve her şeyden önce fiziksel olarak gelişmek istiyoruz. Bazı oyuncuların iyi süre aldığını söyleyebilirim ve henüz en iyi durumda olmamalarına ve bacakları hâlâ diri olmamasına rağmen ortaya koydukları kaliteden memnunuz".







