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Gianluca Minchiotti

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Inter, Chivu: "Başta hatalar yaptık ve fazla acele ettik. Tek endişemiz oyuncuların sağlık durumunu korumak"

Inter
C. Chivu

Teknik direktör, Perth'te Milan ile oynanan derbide alınan beraberliğin ardından konuştu.

Cristian Chivu, Perth'te Milan'a karşı oynanan hazırlık derbisindeki 1-1'lik beraberliği değerlendirdi. fcinter1908.it'nin aktardığına göre sözleri şöyle.


"Takımın performansından ne kadar memnunum? Bir gelişim görüyorum, çocuklar çok çaba gösteriyor ve bu günlerde çok sıkı çalıştık. Şu anda oynadığımız maçların sonuçları bizi çok fazla ilgilendirmiyor, ancak iyi bir çalışma ortaya koymak ve her şeyden önce fiziksel olarak gelişmek istiyoruz. Bazı oyuncuların iyi süre aldığını söyleyebilirim ve henüz en iyi durumda olmamalarına ve bacakları hâlâ diri olmamasına rağmen ortaya koydukları kaliteden memnunuz".



  • "Muhtemelen maçın başında alanları doldurmakta biraz zorlandık, pas oyununda ve geriden çıkarken biraz daha fazla hata yaptık, işleri yaparken biraz acele ettik ama rakibin baskısıyla bizi biraz zor duruma sokmasında onların da payı vardı. Dakikalar ilerledikçe oyunumuz gelişti, daha fazla çıkış yolu bulduk ve bence oldukça iyi oynadık".



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  • "Şu anda temel endişemiz oyuncuların sağlamlığı olmaya devam ediyor, onların sağlığı ve fiziksel durumlarının gelişimi; aktarmaya çalıştığımız ilkeleri koruyarak ve takımın son yıllarda yapabildiğini gösterdiği şeylere bir şeyler ekleyerek".

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