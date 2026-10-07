İlk ön duyurunun ardından BURADAN OKUYUN Cristian Chivu’dan Cronache di Spogliatoio’ya yeni açıklamalar geldi. Inter teknik direktörü, takımı, kendilerini geliştirme isteği, hedefler ve elindeki oyuncular hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. İşte sözleri.
Inter, Chivu: "Başarı ve başarısızlık aynı şekilde ele alınması gereken iki 'piçtir'. Ben bir köktenci değilim, Napoli ile Madrid arasında hata yaptım"
Parma'dan Inter'e
İki yıl öncesine göre çok az şey değişti: Parma'da bana verdikleri fırsatı, ardından da Inter'deki fırsatı anıyorum. Profesyonel teknik direktör olarak bir buçuk yıldan söz ediyoruz. İnsani açıdan aynı kişiyim, aynı hırsa ve tutkuya sahibim: futbola yönelik heyecanı ve tutkuyu aktarmaya çalışarak olabileceğim en iyi versiyon olmaya devam ediyorum.
AİLE
Eğer bir istikrar yakalayabildiysem, bunu kendi beklentilerime göre de kolay geçmeyen bu bir buçuk yılda bana eşlik eden ailemin sevgisine borçluyum: futboldan uzaklaşmamı büyük ölçüde sağlayan ve benim dünyama merak duyan bir eşe sahip olduğum için şanslıyım. O da bunun içinde, benimle olmak ve kötü anları da paylaşmak istiyor: gazetecilere nasıl cevap verdiğim, olaylara nasıl yaklaştığım ve saha kenarında gördüğü tükürmeler gibi şeyler yüzünden bana kızıyor.
Başarı ve başarısızlık mı? İki "piç"
"Kendi doğrularımda daha sağlam durmayı öğrendim: benim için başarı da başarısızlık da aynı şekilde davrandığım iki alçak. Öğrendiğim şey bu: hiçbir şeyi kıyaslamıyorum; işler iyi gittiğinde kendimi fazla kaptırmıyorum, işler yolunda gitmediğinde de bunalıma girmiyorum"
Ben köktenci değilim.
"İzin vermek, kamplardan kaçınmak mı? Bilmiyorum, buna cesaret gerekip gerekmediğini; gereken şey anlayış: Ben katı yaklaşımları sevmem, yeni fikirleri severim. Kendi vicdanım için teknik direktörlük yapmıyorum, oyuncularım için yapıyorum; bazı durumlarda ne gerektiğini anlamamı sağlayan hassasiyetim için."
Napoli ile Madrid arasında
Yargılar beni ilgilendirmiyor: Bazen, örneğin son antrenmanı yaptırmama kararını alıyorsam, bunu bir önceki maçta ne kadar efor harcadığımızı bildiğim için alıyorum. Napoli maçından sonra toparlanma benim için daha önemliydi, mental enerji açısından son antrenman atlanabilir de. Hâlâ, Napoli karşısında 2-0 gerideyken maçı çevirmeye çalışırken zihinsel açıdan ne kadar yıprandığımızı hafife aldığımı düşünüyorum; ardından Madrid'e gittik ve enerjimizde bir şeyler eksikti: Yarım gün izin vermeliydim, iyi gelirdi.
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