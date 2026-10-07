Eğer bir istikrar yakalayabildiysem, bunu kendi beklentilerime göre de kolay geçmeyen bu bir buçuk yılda bana eşlik eden ailemin sevgisine borçluyum: futboldan uzaklaşmamı büyük ölçüde sağlayan ve benim dünyama merak duyan bir eşe sahip olduğum için şanslıyım. O da bunun içinde, benimle olmak ve kötü anları da paylaşmak istiyor: gazetecilere nasıl cevap verdiğim, olaylara nasıl yaklaştığım ve saha kenarında gördüğü tükürmeler gibi şeyler yüzünden bana kızıyor.