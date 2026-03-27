Inter, Cancelo Suudi Arabistan'a dönmek istemiyor: Barcelona onu kadroda tutmaya çalışıyor, ancak transfer piyasasına geri dönebilir

Joao Cancelo'nun adı, son kış transfer dönemini hareketlendirdi. Portekizli bek, Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal ile yollarını ayırdı ve transferi için baskı yaptı; böylece Inter ile Barcelona arasındaki rekabetin merkezine oturdu. Bu rekabeti, özellikle de oyuncunun güçlü isteği sayesinde Katalanlar kazandı.





Sonunda Katalanlar, Arap kulübüyle kiralık transferi tamamladı, ancak Fabrizio Romano'nun bildirdiği gibi, Portekizli oyuncunun Arabistan'a dönme niyeti olmadığı için önümüzdeki yaz Cancelo meselesi yeniden gündeme gelebilir.



