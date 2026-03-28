Calciomercato/Getty Images
Emanuele Tramacere

Inter, Cancelo Suudi Arabistan'a dönmek istemiyor: Barcelona onu kadroda tutmaya çalışıyor, ancak transfer piyasasına çıkabilir

Portekizli bek oyuncusunun geleceği yaz dönemi yaklaşırken yeniden belirsizliğe girecek

Joao Cancelo'nun adı, son kış transfer dönemini hareketlendirdi. Portekizli bek, Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal ile yollarını ayırdı ve transferi için baskı yaptı; böylece Inter ile Barcelona arasındaki rekabetin merkezine oturdu. Bu rekabeti, özellikle de oyuncunun güçlü isteği sayesinde Katalanlar kazandı.


Sonunda Katalanlar, Arap kulübüyle kiralık transferi tamamladı, ancak Fabrizio Romano'nun bildirdiği gibi, Portekizli oyuncunun Arabistan'a dönme niyeti olmadığı için önümüzdeki yaz Cancelo meselesi yeniden gündeme gelebilir.


  • CANCELO GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR

    Cancelo, Suudi Arabistan'daki ve özellikle de sezonun ilk yarısında Simone Inzaghi ile yollarını ayırdığı Al Hilal'deki macerasını sona ermiş sayıyor. Bu bek oyuncusunun Suudi kulübüyle 30 Haziran 2027'ye kadar süren bir sözleşmesi var, ancak Fabrizio Romano'nun da vurguladığı gibi, Dünya Kupası'ndan sonra Suudi Arabistan'a dönmeye hiç niyeti yok.

    • Reklam

  • BARSELONA ONU ELİNDE TUTMAYA ÇALIŞIYOR

    Barcelona, oyuncunun Katalonya'da kalmasının nasıl mümkün olabileceğini anlamak için ilk adımları attı; ancak sezon başına 8 milyon avroluk maaşı ve Arap kulübüne ödenmesi gereken transfer ücreti, kulübü yönetilmesi kolay olmayan bir duruma sokuyor. Unutulmamalıdır ki, önümüzdeki yaz da Laporta başkanlığındaki kulüp, üst düzey transferleri (Bastoni ve diğerleri) finanse etmek ve La Liga'nın finansal fair play kuralları dahilinde kalmak için hesaplarını iyi yapmalıdır.

  • PİYASAYA GERİ DÖNÜYOR MU?

    Alejandro Balde için teklifleri dinleme fikri tam da bu yönde, ancak Cancelo'nun transferinin sonuçlanmama ihtimali o kadar yüksek ki, bu durum oyuncunun başka olası transfer hedeflerinin de yeniden gündeme gelmesine neden oluyor. Ve eğer Portekizli oyuncu tekrar transfer piyasasına çıkarsa, sürprizler yaşanmazsa Denzel Dumfries'in ayrılacağı Inter, eski bekini yeniden kadrosuna katmak için harekete geçebilir.