Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Udinese karşısında geriden gelerek 5-2 kazandığı maçta sahaya çıkamadı. Türk orta saha oyuncusu, maç öncesinde de kas kaynaklı bir rahatsızlık yaşamıştı ve bugün geçirdiği tetkikler sağ uyluğundaki addüktör kaslarında kas zorlanmasını doğruladı.
Son iki yıldaki bir başka sakatlığı nedeniyle ligin 5. haftasında Roma'ya karşı oynanacak kritik maçta ve doğrudan zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmada da kaçınılmaz olarak forma giyemeyecek. Bu durum, kaçınılmaz olarak, sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin artık kamuoyuna yansıyan görüşmeleri de etkiliyor.