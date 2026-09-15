Inter’de eski Milanlı oyuncunun geleceğine dair değerlendirmeler uzun süredir devam ediyor; bunu, yaz aylarına onun sözleşmesini yenilemek için somut bir teklif olmadan gelinmiş olması da gösteriyor.

Double’ı kazandıktan ve geleceğe yönelik onay ile tam güveni aldıktan sonra Cristian Chivu ise Marotta ve dönemin sportif direktörü Piero Ausilio’dan Calhanoglu’nun ayrılmasına izin vermemelerini ve, yenileme olmaması halinde, sözleşmesi bitecek olsa bile onu takımda tutmalarını istedi.

Nitekim Türk oyuncu, bugün de Rumen teknik adamın oyun anlayışında merkezi bir rol oynamayı sürdürüyor, ancak geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.