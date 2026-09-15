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Emanuele Tramacere

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Inter-Çalhanoğlu: yenileme görüşmelerinde fiziksel durumuna ilişkin şüpheler var, teklif daha düşük olacak

Inter
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Udinese karşısında geriden gelerek 5-2 kazandığı maçta sahaya çıkamadı. Türk orta saha oyuncusu, maç öncesinde de kas kaynaklı bir rahatsızlık yaşamıştı ve bugün geçirdiği tetkikler sağ uyluğundaki addüktör kaslarında kas zorlanmasını doğruladı.


Son iki yıldaki bir başka sakatlığı nedeniyle ligin 5. haftasında Roma'ya karşı oynanacak kritik maçta ve doğrudan zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmada da kaçınılmaz olarak forma giyemeyecek. Bu durum, kaçınılmaz olarak, sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin artık kamuoyuna yansıyan görüşmeleri de etkiliyor.


  • Çok fazla sakatlık

    Türkiye kaptanının son yıllarda yaşadığı sakatlıkların seyri ve kronolojisi her şeyi açıkça ortaya koyuyor. 2024/2025 sezonundan bugüne kas sakatlıklarının sayısı baş döndürücü biçimde artıyor.

    Bunların sayısı 12. Bazıları vücudun aynı bölgelerinde tekrarladı, bazıları ise elbette farklıydı. Calhanoglu’nun Türkiye Milli Takımı ile Inter’de toplam 33 maç kaçırmasına yol açan bu sorunlar, 20 Ekim 2024’teki adduktor sakatlığından bugüne kadar uzanıyor; bugün de yine bir adduktor sakatlığı yaşandı.

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  • Chivu, sözleşmesi bitmek üzereyken onu takımda tuttu

    Inter’de eski Milanlı oyuncunun geleceğine dair değerlendirmeler uzun süredir devam ediyor; bunu, yaz aylarına onun sözleşmesini yenilemek için somut bir teklif olmadan gelinmiş olması da gösteriyor.

    Double’ı kazandıktan ve geleceğe yönelik onay ile tam güveni aldıktan sonra Cristian Chivu ise Marotta ve dönemin sportif direktörü Piero Ausilio’dan Calhanoglu’nun ayrılmasına izin vermemelerini ve, yenileme olmaması halinde, sözleşmesi bitecek olsa bile onu takımda tutmalarını istedi.

    Nitekim Türk oyuncu, bugün de Rumen teknik adamın oyun anlayışında merkezi bir rol oynamayı sürdürüyor, ancak geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

  • Yenileme için temaslar, düşük teklif

    Yeni sportif direktör Dario Baccin, yeni görevindeki ilk resmi medya açıklamasında, oyuncunun menajeriyle ilk görüşmenin resmi olarak zaten gerçekleştiğini doğruladı. Inter cephesi birlikte devam etme niyetinde, ancak Tuttosport'un aktardığına göre sakatlık faktörü de masaya yatırılmış durumda.

    Önümüzdeki zirvelerde mevcut sözleşmeyi uzatmak için yeni bir anlaşma önerilecek; mevcut kontrat 30 Haziran 2027'de sona eriyor, ancak daha kısa süreli olacak (1+1 ya da doğrudan iki yıllık) ve şu anda alınan yıllık net 6,5 milyon euroya kıyasla daha düşük bir ekonomik teklif içerecek.

    Ne Inter cephesinde ne de oyuncu tarafında bir acele var. Oaktree açısından fiziksel koşullar ile ekonomik koşulların zorunlu olarak paralel gitmesi gerekiyor.

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