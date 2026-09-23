Inter'in yeni sportif direktörü Dario Baccin'in, yeni görevindeki ilk kamuoyu açıklamasında, daha sonra Udinese karşısında 5-3 kazanılan maçın öncesinde basına yaptığı açıklamada, mevcut kadronun en önemli oyuncularından ve sözleşmeleri 30 Haziran 2027'de sona erecek iki isim için yenileme görüşmeleri ve temasların başladığını doğrulamasının üzerinden artık 10 gün geçti: Federico Dimarco ve Hakan Çalhanoğlu.
İtalyan bek için 2028'e kadar otomatik uzatma maddesinin devreye girmesi, görüşme aciliyetini azaltmış olsa da, Türk orta saha oyuncusu için bir anlaşmaya varma gerekliliği, eğer hedef onu Milanoda tutmaksa, giderek daha acil bir hal almaya başlıyor. Peki görüşmelerde son durum ne?