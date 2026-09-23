Dario Baccin'in röportajındaki bir diğer kilit ifade, "mali sınırları gözetme" gerekliliğinin altını çizmesi oldu; işte tam bu noktada 30 yaş üstü oyuncuların sözleşme yenilemeleri için yeni bir politika devreye giriyor: uzun sözleşmelere son, mümkünse opsiyonlu birer yıllık teklifler ve hepsinden önemlisi maaş maliyetinin büyük bir bölümünün sabit kısma değil performans bonuslarına bağlanması.

Özünde Calhanoglu'na, mevcut 6,5 milyonluk ücretine kıyasla sabit kısmı çok daha düşük rakamlardan oluşan, ancak özellikle forma giyme sayısına bağlı çok sayıda bonus içeren 1 yıllık + opsiyonlu 1 yıllık bir sözleşme önerildi; bu da son dönemde yaşadığı sakatlık sayısındaki artışa karşı kulübün kendini koruma amacı taşıyor.

Bu şartlarda taraflar bugün itibarıyla birbirinden uzak, ancak ne Inter'in ne de Milano'da oldukça mutlu olan oyuncunun bugün bir anlaşmaya varmak için acelesi var; yine de oyuncu bir süredir Türkiye'de ülkesine zengin bir dönüş için gelen tekliflere kulak veriyor.