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Emanuele Tramacere
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Inter, Çalhanoğlu’nun sözleşme yenilemesi için acele etmiyor: sözleşmesi hâlâ bitiş tarihinde kalıyor

Inter
Hakan Çalhanoğlu

Orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Inter'in yeni sportif direktörü Dario Baccin'in, yeni görevindeki ilk kamuoyu açıklamasında, daha sonra Udinese karşısında 5-3 kazanılan maçın öncesinde basına yaptığı açıklamada, mevcut kadronun en önemli oyuncularından ve sözleşmeleri 30 Haziran 2027'de sona erecek iki isim için yenileme görüşmeleri ve temasların başladığını doğrulamasının üzerinden artık 10 gün geçti: Federico Dimarco ve Hakan Çalhanoğlu.

İtalyan bek için 2028'e kadar otomatik uzatma maddesinin devreye girmesi, görüşme aciliyetini azaltmış olsa da, Türk orta saha oyuncusu için bir anlaşmaya varma gerekliliği, eğer hedef onu Milanoda tutmaksa, giderek daha acil bir hal almaya başlıyor. Peki görüşmelerde son durum ne?


  • Baccin’in sözleri

    Özellikle menajeri Gordon Stipic ile telefon üzerinden temaslar oldu, Baccin de bunu ilk röportajında fiilen doğruladı: "Güçlü bir kadromuz var, görüşmeleri sakin bir şekilde yürütüyoruz ve bir gelişme olduğunda bunu mutlaka sizinle paylaşacağız, ancak acelesi yok. Ne istediğimizi biliyoruz ve futbolcular kalmak istiyor. Finansal sınırlar çerçevesinde bu takımı mümkün olan en üst seviyede tutmak istiyoruz"

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  • Inter acele etmiyor

    Ancak bu açıklamalardaki kilit ifade, Sky Sport'un aktardığına göre Inter'in oyuncunun menajerlerine de yinelemeyi sürdürdüğü aynı cümle: "Acele yok".

    Inter, Türk oyuncunun bu takımın oyun yapısı açısından öneminin farkında, ancak bu oyuncunun yalnızca teknik açıdan değil, yarattığı toplam etkiyi değerlendiriyor.

    Yine de Çalhanoğlu 32 yaşında ve şubatta 33'üne girecek; son iki sezonda çok sayıda fiziksel sorun yaşamaya başladı ve her şeyden önemlisi, yıllık 6,5 milyon euroyu aşan maaşıyla tüm kadronun en yüksek ücret alan 3 oyuncusundan biri.

  • Düşük teklif

    Dario Baccin'in röportajındaki bir diğer kilit ifade, "mali sınırları gözetme" gerekliliğinin altını çizmesi oldu; işte tam bu noktada 30 yaş üstü oyuncuların sözleşme yenilemeleri için yeni bir politika devreye giriyor: uzun sözleşmelere son, mümkünse opsiyonlu birer yıllık teklifler ve hepsinden önemlisi maaş maliyetinin büyük bir bölümünün sabit kısma değil performans bonuslarına bağlanması.

    Özünde Calhanoglu'na, mevcut 6,5 milyonluk ücretine kıyasla sabit kısmı çok daha düşük rakamlardan oluşan, ancak özellikle forma giyme sayısına bağlı çok sayıda bonus içeren 1 yıllık + opsiyonlu 1 yıllık bir sözleşme önerildi; bu da son dönemde yaşadığı sakatlık sayısındaki artışa karşı kulübün kendini koruma amacı taşıyor.

    Bu şartlarda taraflar bugün itibarıyla birbirinden uzak, ancak ne Inter'in ne de Milano'da oldukça mutlu olan oyuncunun bugün bir anlaşmaya varmak için acelesi var; yine de oyuncu bir süredir Türkiye'de ülkesine zengin bir dönüş için gelen tekliflere kulak veriyor.

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